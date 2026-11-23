Krajský soud v Hradci Králové odsoudil k doživotnímu trestu muže, který loni v listopadu ve Věznici Valdice na Jičínsku na cele zaútočil na spoluvězně. Napadený útok přežil. Soud obžalovaného potrestal za pokus o vraždu, informovali v pondělí zástupci krajského soudu. Muž, který si odpykává za násilné zločiny z let 2010 a 2015 trest v celkové délce trvání 30 let, se k činu doznal. Rozsudek zatím není pravomocný. Muž na spoluvězně zaútočil kovovým břitem vyjmutým z holítka.
Obžalovaný na spoluvězně zaútočil v noci na 4. listopadu 2025. Tehdy sedmatřicetiletý vězeň o rok mladšímu muži způsobil řezná poranění, což si vyžádalo jeho následné ošetření lékařem.
Podle spisu obžalovaný nejprve několik dní spoluvězně sledoval, aby se seznámil s jeho chováním a návyky, a mohl tak naplánovat vhodný okamžik k útoku. Připravil si k tomu kovový břit vyjmutý z holítka a počkal, až se na cele zhasne světlo a poškozený usne.
„Poté přistoupil k jeho lůžku, kde poškozený spal, a se záměrem jej usmrtit pořezáním na krku na něj břitem zaútočil,“ uvádí spis. Obžalovaný způsobil poškozenému řeznou ránu na krku, tváři a v týlu hlavy. Z obžaloby vyplynulo, že se nechal najmout dosud neznámým vězněm. „Jednal tak v úmyslu získat finanční prostředky či jiné výhody,“ uvádí obžaloba.
Věznice ve Valdicích patří k nejpřísnějším českým káznicím. Odpykává si v ní trest více než tisícovka vězňů, včetně několika doživotně odsouzených.