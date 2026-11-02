Nová koncepce výstavby armády podle Pavla není realistická a neplní základní cíle


2. 11. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČTK, ČT24

Vláda v pondělí za účasti prezidenta Petra Pavla projednala novou koncepci armády. Prezident po jednání výsledek nesdělil s tím, že komentář k rozhodnutí kabinetu bude na premiérovi a ministrech. Koncepce ale podle Pavla není realistická a neplní základní cíle. Dokument stanovuje priority rozvoje tuzemských ozbrojených sil do roku 2040. Česko podle něj v současnosti neplní sedmdesát procent závazků vůči Severoatlantické alianci. Popisuje, že vojsko není dost početné, vyzbrojené a nemá dostatečné zásoby.

Pavel uvedl, že se jednání vlády zúčastnil především kvůli dvěma projednávaným bodům, dlouhodobému výhledu pro obranu a zmíněné koncepci výstavby armády. Oba dokumenty považuje vzhledem k současné bezpečnostní situaci za zásadní.

„Koncepce výstavby armády do roku 2040 by měla mít za cíl plně bojeschopnou Armádu České republiky připravenou plnit úkoly nejen obrany našeho teritoria, ale i naše spojenecké závazky v rámci Aliance, které jsou vyjádřeny v systému obranného plánování takzvanými cíli výstavby schopností. Koncepce tak, jak je postavená, není v tomto ohledu realistická. Protože do roku 2040, tedy v poměrně dlouhém horizontu, neplní tyto základní cíle,“ domnívá se Pavel.

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Zdroj: ČT24

Prezident připustil, že vláda má vedle obrany a armády také jiné priority. Poukázal ale na to, že obdobným problémům čelí i spojenci, kteří přesto podpořili zvýšení obranných výdajů, aby jejich armády mohly plnit své úkoly. Nedostatky koncepce podle Pavla nejsou problémem samotné armády, která vychází z prostředků a peněz přidělených politickou reprezentací. „Je to vláda, kdo zodpovídá za bezpečnost země,“ dodal prezident.

Předchozí koncepci výstavby armády do roku 2035 schválila v roce 2023 vláda Petra Fialy (ODS). Dokument počítal do roku 2030 s dosažením počtu nejméně třiceti tisíc vojáků z povolání a deseti tisíc příslušníků aktivní zálohy. Nový návrh zvyšuje cíl pro profesionální vojáky na nejméně 32 tisíc ve stejném termínu.

Dokument podle agentury ČTK počítá také se zkrácením náborového procesu na třicet dnů a vytvořením kapacit pro každoroční přijetí nejméně tří tisíc profesionálních vojáků a tisícovky záložníků. Na začátku letošního června měla armáda přes 25 700 vojáků z povolání a více než pět tisíc příslušníků aktivní zálohy.

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Zdroj: ČT24

Armáda plánuje posílit nábor

Koncepce řadí nedostatečné personální obsazení mezi slabiny armády. Spolu s nedostatky ve výzbroji, zásobách a infrastruktuře podle dokumentu omezuje její schopnost včas nasadit a dlouhodobě udržet požadované síly. Armáda proto plánuje posílit nábor, zlepšit kariérní rozvoj vojáků a vytvářet podmínky, které by omezily předčasné odchody zkušeného personálu.

Prioritou má být doplňování jednotek s nejvyššími požadavky na připravenost a získávání odborníků v oblasti velení a řízení, kybernetických a vesmírných schopností, bezosádkových systémů, logistiky a zdravotnictví. Náborový proces chce armáda digitalizovat, zjednodušit a zkrátit na třicet dnů. Plánuje také rozšířit spolupráci se středními a vysokými školami včetně stipendijních programů. Prostřednictvím různých forem vojenského vzdělávání má ročně připravovat 350 až 450 důstojníků.

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Dokument předpokládá rovněž rozvoj systému odměňování, benefitů a podpory bydlení. Ve spolupráci s městy chce armáda rozšiřovat bytový fond ve vybraných posádkách, síť služebních bytů a dětských skupin. Opatření mají přispět k dlouhodobému setrvání vojáků ve službě a omezování jejich předčasných odchodů. Koncepce zároveň počítá s rozvojem všeobecné zálohy a širším využitím odborných schopností civilního sektoru pro doplňování personálu a obnovu sil v případě konfliktu.

V úterý server Deník N upozornil na rozpor mezi dříve vyčíslenými potřebami armády a cíli nové koncepce. Armáda podle webu dříve vyčíslila, že pro splnění aliančních cílů výstavby schopností by potřebovala 37 500 vojáků, tedy o 5500 více, než stanovuje nová koncepce . Plánovaný počet kritizoval také premiér Andrej Babiš (ANO), připomněl server.

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Plánované financování zpomalí rozvoj části schopností

Z koncepce podle agentury ČTK vyplývá také to, že financování české armády plánované do roku 2030 zpomalí výstavbu střední mechanizované brigády, zavádění bezosádkových systémů i rozvoj protidronové obrany. Omezený rozpočet zároveň neumožní v nejbližších letech odstranit všechny dlouhodobé nedostatky v zásobování. Zásoby vojenského materiálu přitom podle dokumentu vystačí pouze na několik týdnů bojové činnosti, u některých druhů materiálu dokonce jen na několik dnů.

Koncepce počítá s tím, že do roku 2029 bude rozpočet ministerstva obrany činit nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Od roku 2030 má postupně růst až na 3,5 procenta HDP v roce 2035. Armáda má podle dokumentu využívat přibližně 75 až 80 procent rozpočtu ministerstva obrany. V první, krátkodobé etapě, má armáda hospodařit přibližně se 790 miliardami korun. Vzhledem k rozsahu dlouhodobě nahromaděných nedostatků a rostoucím požadavkům na vojenské schopnosti však tento finanční rámec umožní do roku 2030 pouze omezený rozvoj vybraných schopností.

Česko podle dokumentu neplní 70 procent cílů výstavby schopností Severoatlantické aliance (NATO), přičemž u zdrojově nejnáročnějších zaostává o pět až deset let. Tento deficit omezuje schopnost české armády plnit úkoly kolektivní obrany. „Často se mluví o takzvané těžké brigádě. Ale ono to už není jen o těžké brigádě. Je to i střední brigáda, protivzdušná obrana, něco, čemu se v armádě říká Host Nation Support. To znamená podpora spojeneckých jednotek, které se přesouvají přes české území. To jsou zásadní věci, které armáda má splnit a v tuhle chvíli na to úplně připravená není,“ poznamenal redaktor ČT Milan Brunclík.

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Peníze budou v nejbližších letech soustředěny téměř výhradně na už smluvně zajištěné projekty, zejména v oblasti nadzvukového letectva, protivzdušné obrany krátkého a středního dosahu a těžké brigády. Ostatní projekty, včetně podpůrných nákupů nezbytných pro operační nasazení hlavních zbraňových systémů, se budou uskutečňovat výběrově podle dostupnosti peněz.

Dokument rovněž upozorňuje na to, že omezené financování zasáhne budování infrastruktury pro přijímané vojáky, pořizované zbraňové systémy a místa velení.

Komplexnější rozvoj závisí na navyšování obranného rozpočtu

Komplexnější rozvoj armádních schopností je podle koncepce plánován až v dalších etapách. Jeho uskutečnění však závisí na postupném navyšování obranného rozpočtu. Dokument současně upozorňuje na to, že odložení výraznějšího růstu výdajů až za rok 2029 je v rozporu s cíli fiskálně-strukturálního plánu Česka, který pro toto období předpokládá konsolidaci veřejných financí. Naplnění finančního rámce koncepce si proto pravděpodobně vyžádá revizi fiskálních opatření.

Podle bývalého náčelníka generálního štábu Jiřího Šedivého plánovaný rozpočet armádě zásadní rozvoj neumožní. „Armáda České republiky v horizontu čtyř let bude dostávat pouze dvě procenta HDP, kterými de facto nemůže provést některé zásadní modernizační programy, natož aby pokračovala v rozvoji. Čili (…) armáda bude po ta léta stagnovat a bude se věnovat jen těm velkým projektům, které byly podepsány a budou se teprve realizovat,“ domnívá se.

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Zdroj: ČT24

Výdaje ministerstva obrany podle střednědobého výhledu státního rozpočtu mají v roce 2027 činit přibližně 190,9 miliardy korun, v roce 2028 vzrůst na 211 miliard korun a v roce 2029 na 221,8 miliardy korun.

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Bartošek hovoří o „materiálu bez ambicí“

Člen sněmovního výboru pro bezpečnost Jan Bartošek z opoziční KDU-ČSL označil zprávu, že Česko neplní zhruba sedmdesát procent aliančních cílů v oblasti vojenských oblastí, za „velmi vážnou“ až „alarmující“.

„Materiál bych rozdělil do dvou oblastí. První je analýza stávajícího stavu, která je pravdivá. A potom ten výhled do budoucna. Zpráva víceméně hovoří o tom, že v případě konfliktu v současné době naše armáda nedisponuje dostatečnou zásobou munice, střel a ani vojáků. A na tento konflikt nejsme připraveni,“ sdělil s tím, že armáda byla dlouhodobě podfinancována bez ohledu na to, kdo měl většinu v Poslanecké sněmovně.

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Zdroj: ČT24

Osobně prý čekal, že nový materiál bude ambiciózní a vnitřní dluh, který armáda má, dorovná. „Ale víceméně je to z mého pohledu materiál bez ambicí, spíše udržovací. Absolutně nereflektuje zhoršující se bezpečnostní situaci kolem nás,“ míní Bartošek, podle něhož v dokumentu chybí větší zohlednění dronů, protivzdušné obrany, systémů rušení, systémů velení či digitalizace bojiště. „To jsou všechno věci, které já osobně v tom materiálu postrádám,“ dodal.

Financování neodpovídá ambicím, míní Flek

Předseda sněmovního výboru pro obranu Josef Flek (STAN) se domnívá, že celá věc má dvě roviny. „Je důležité říci, že jsou tam dvě roviny. První rovina je dokument jako (…) záležitost, kterou vypracovala Armáda České republiky. To znamená směřování armády do budoucna, do roku 2040 (…). Ale druhá závažnější věc je návaznost na financování. A teď jde o to, že když si tyto dvě věci spojíme, tak nejdou do sebe,“ je přesvědčen Flek.

Sám prý na ministra obrany Jaromíra Zůnu (za SPD) tlačil, aby byla nejprve vypracována koncepce a poté na ní navázal rozpočet na rok 2027.

„Bohužel se tomu tak nestalo a nyní vidíme, že koncepce, která je vypracovaná, má vysoké ambice. A řekněme takové ambice, jaké by měly být. S tím já naprosto souhlasím, ať už je to dobudování brigád, ať už je to plnění Capability Targets (cíle výstavby schopností), ať je to náborová věc,“ doplnil Flek s tím, že financování tomu ale hrubě neodpovídá.

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Zdroj: ČT24

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