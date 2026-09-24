K přípravě jídla ve škole v Újezdu nad Lesy použili prošlá vejce


24. 9. 2026Aktualizovánopřed 23 mminutami|Zdroj: ČTK

K přípravě uhlířských špaget na základní škole v Újezdu nad Lesy byla použita vejce po minimálním datu trvanlivosti, uvedla Hygienická stanice hlavního města Prahy. Je potvrzeno osmnáct případů salmonelózy, jednačtyřicet osob je hospitalizovaných. Onemocnělo 250 dětí a dospělých, všichni podle hygieniků konzumovali jídlo s prošlými vejci.

Zjištění hygieniků ukázala, že vejce použitá do pokrmu měla datum minimální trvanlivosti do 15. září, v kuchyni je však personál zpracoval až 21. září. „S provozovatelem stravovacího zařízení bude po ukončení celého procesu kontroly zahájeno správní řízení. Zároveň zde zajistíme opakované kontroly, abychom měli jistotu, že veškerá nápravná opatření fungují a podobná situace se již nemůže opakovat,“ sdělil ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy Vladimír Možíšek.

„Salmonelózu máme dosud laboratorně potvrzenou u osmnácti osob, ale vzhledem ke shodným příznakům a skutečnosti, že všichni nemocní podle dotazníků jedli uhlířské špagety, je vysoce pravděpodobné, že jde o stejnou nákazu,“ řekla ředitelka protiepidemického odboru pražských hygieniků Martina Marešová.

U třinácti dětí ze školy v Újezdu nad Lesy byla prokázána salmonelóza
Masarykova základní škola v Újezdu nad Lesy

Hygienická stanice poděkovala rodinám za spolupráci a poprosila o vyplnění epidemiologických dotazníků ty, kteří tak dosud neučinili. Dotazníky pomohou při přesném zmapování průběhu i rozsahu nákazy, a to i v případech, kdy dítě žádné potíže nemá.

Školu navštěvuje asi 1100 dětí. Všechny třídy mají ve čtvrtek a v pátek ředitelské volno. Děti z druhého stupně a montessori třídy, kde je nemocných nejvíce, měly volno od středy. Škola se kompletně dezinfikuje.

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