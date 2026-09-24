Na zasedání Valného shromáždění OSN vystoupí Netanjahu a další politici

V New Yorku pokračuje třetím dnem všeobecná rozprava 81. zasedání Valného shromáždění OSN, ve které promluví vedoucí představitelé členských zemí. Vystoupí mimo jiné zástupci Evropské unie, Maďarska či Venezuely. Předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás bude mít projev on-line, protože mu Spojené státy opět odmítly udělit vízum. Na závěr dopoledního bloku (kolem 20:45 SELČ) bude mluvit izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
V předchozích dnech na zasedání vystoupili s projevy generální tajemník OSN António Guterres, americký prezident Donald Trump či český prezident Petr Pavel. Stranou se v sídle OSN také koná řada schůzek a jednání.