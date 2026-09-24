Pomalu předjíždějící kamiony na dálnicích způsobují kolony i rizikové situace. Na takové chování řidičů se zaměřila policie na D8 nedaleko Ústí nad Labem. Do kontrol policisté zapojují i drony, které jim umožňují pořídit důkazy, aniž by je řidiči zpozorovali. Řidičům za takové chování hrozí šest trestných bodů. Pokuta na místě 5500, případně ve správním řízení pak 25 tisíc korun. Kontroly se zaměřují i na to, jestli se řidiči správně zařazují z připojovacího pruhu nebo dostatečně věnují pozornost řízení. Právě řidiči kamionů podle policie často spoléhají na moderní asistenční systémy a provoz kolem sebe sledují méně.
VideoPolicisté se zaměřují na předjíždějící kamiony. Pomáhají jim i drony
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