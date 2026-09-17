Tusk: Rusko podle tajných služeb chystá hybridní útoky drony a raketami na spojence Ukrajiny

Rusko plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, včetně Polska, prohlásil s odkazem na tajné služby polský premiér Donald Tusk v projevu v Sejmu. Pozdní podzim a zima budou podle něho nejkritičtějším momentem v ruské válce proti Ukrajině.
Tusk v dolní komoře parlamentu mluvil o možných scénářích vývoje v nejbližší době. „Vlastností současné politiky se stala nepředvídatelnost,“ uvedl.
Poslance, ale i polskou veřejnost Tusk vyzval, aby v nadcházejících měsících byli psychicky připraveni na náročné zkoušky.
Možné ruské hybridní útoky v členských zemích NATO budou podle polského premiéra vedeny tak, aby vypadaly jako náhodné. Jejich cílem může být „oslabovat motivaci zemí NATO používat pravidla Aliance pro případ agrese vůči některé z členských zemí“.
Řekl, že podle tajných služeb Rusko není ochotné vážně jednat o příměří, aniž by Ukrajina kapitulovala.
Rusko v rozporu s mezinárodním právem zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Ukrajina se ruské agresi brání se západní pomocí. Polsko od samého začátku sousední zemi jednoznačně podporuje a varuje před nebezpečím, jaké současné Rusko představuje.