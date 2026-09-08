Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska


před 55 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Od roku 2027 Lotyšsko plánuje zákaz pravidelné i příležitostné mezinárodní autobusové přepravy cestujících do Ruska a Běloruska, stejně jako tranzitu přes lotyšské území do těchto zemí. Počítá s tím návrh novely zákona o silniční dopravě, který připravilo ministerstvo dopravy a předložilo jej vládě k projednání.

Na základě mezinárodní dohody v současnosti funguje jedna pravidelná autobusová linka z Lotyšska do Ruska. Každodenní spoje do Moskvy provozuje společnost SIA Norma-A, která zajišťuje osobní dopravu pod značkou Ecolines. Licence k provozování linky platí do 9. ledna 2027 a její prodloužení se neplánuje.

Lotyšská vláda 7. října loňského roku schválila návrh ministerstva dopravy, který od 1. listopadu 2025 do 31. října 2026 zakazuje příležitostnou osobní přepravu přes lotyšsko-ruskou a lotyšsko-běloruskou hranici. Ministerstvo nyní připravuje nařízení, které zákaz prodlouží o další rok.

Ministerstvo zároveň připustilo, že omezení pravidelných linek z Lotyšska není zcela účinné, protože cestující mohou využívat navazující spoje přes Estonsko a Litvu nebo minibusové linky, na které se příslušné předpisy pro autobusovou dopravu nevztahují. Resort dopravy proto bude nadále posuzovat bezpečnostní a ekonomické aspekty i mezinárodní závazky a zároveň usilovat o koordinované řešení na úrovni pobaltských států a Evropské unie.

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Článek od LSM English (Latvian Public Media), poprvé byl publikován 8. září 2026 07:00 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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