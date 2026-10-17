Půta se vzdá funkce hejtmana a senátorské imunity

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK), který byl zvolen senátorem v obvodu Česká Lípa, oznámil, že se vzdá postu v čele kraje, který zastává od roku 2012. Půta získal ve druhém kole senátních voleb 55,80 procenta hlasů, čímž porazil Jitku Volfovou (ANO). Oznámil také, že se vzdá senátorské imunity. Půta je nepravomocně odsouzen v korupční kauze, v níž ale vinu odmítá.
Po vyhraných volbách prohlásil Půta, že se vzdá postu hejtmana. „My se v úterý uvidíme poprvé se zastupiteli za Starosty pro Liberecký kraj na kraji a já předpokládám, že to bude první příležitost namalovat scénář na příští týdny a měsíce. A rádi bychom oznámili aspoň jízdní řád,“ popsal další postup.
V Senátu by se doposud regionální politik chtěl věnovat dopravě, energetice, místnímu rozvoji. „Tedy k těm věcem, ke kterým mám jako hejtman logicky nejblíž,“ dodal.
Půta se hodlá vzdát imunity
Ještě před konáním druhého kola senátních voleb přes datovou schránku Půta informoval předsedu Senátu, že pokud bude zvolen senátorem, požádá o vydání k trestnímu stíhání. „Je to věc, o které jsem mluvil dlouho a já jsem to chtěl dát i na papír, aby to nebyly jen sliby, protože část občanů bohužel politikům jejich sliby nevěří, tak jsem to chtěl udělat i takhle formálně,“ řekl.
Zkušený hejtman, který se dlouhodobě těší přízni voličů v Libereckém kraji, figuruje v korupční kauze spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) za téměř sto milionů korun. Na ně chtěla GEPO získat před zhruba patnácti lety evropské dotace, vyplaceno nakonec nebylo nic. Půta v kauze nepatří mezi hlavní aktéry. Případem se soudy zabývají od roku 2018.
Napoprvé krajský soud Půtu osvobodil, po zrušení verdiktu odvolacím soudem ho krajský soud loni v únoru uznal částečně vinným ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku. Dostal podmínku a pokutu 50 tisíc korun za to, že formou protislužby přijal úplatek 30 tisíc korun a jednal ve prospěch svého známého. Soud dospěl k závěru, že Půtova snaha zprostředkovat zaměstnání pro svého známého byla v příčinné souvislosti s tím, že přislíbil pomoc se změnou financování jednoho problematického projektu v evropském dotačním programu. Hejtman se proti rozsudku odvolal, označil ho za absurdní a nesmyslný.
Půta zahájil svou politickou kariéru v Hrádku nad Nisou, kde byl v roce 2002 zvolen starostou. Město vedl do roku 2012, kdy se stal poprvé hejtmanem Libereckého kraje, jímž je dodnes. Od roku 2017 také vede hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK).