Potravinovým bankám docházejí zásoby. Sobotní sbírka zapojuje rekordní počet obchodů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK

Lidé mohou opět darovat potraviny potřebným. Podzimní část Sbírky potravin se v sobotu 14. listopadu koná ve více než 3560 prodejnách, což je dosud nejvíce v historii podzimních sbírek. Ve vybraných internetových obchodech mohou lidé přispívat až do 24. listopadu. Potravinovým bankám už docházejí zásoby trvanlivých potravin, jako jsou konzervy, těstoviny nebo rýže. Uvítají také olej, dětskou výživu a drogistické zboží.

Na potraviny a drogerii z podzimní Sbírky potravin čeká například Potravinová banka ve Zlínském kraji. Podle její ředitelky Venduly Kovářové sice sklad vypadá jako plný, zásoby z předchozí sbírky už ale téměř došly. „Můžete vidět ty potraviny, které nám poskytují místní dodavatelé, přicházejí z obchodních řetězců. Ale co se týká Sbírky potravin, tak tady máme poslední tři krabice,“ popsala.

Příjemci potravinové pomoci se podle ní dělí do dvou skupin. „Jsou to lidé, kteří jsou v kritické situaci, ve finanční tísni, ti dostávají právě věci ze Sbírky potravin. Pak se snažíme naopak sehnat lidi, kteří se stydí o tu potravinovou pomoc říct. Těm vysvětlujeme, že když si od nás odeberou pečivo, ovoce nebo zeleninu, tak nám tím opravdu pomohou, a to jídlo se nevyhodí. Podle toho, co kdo potřebuje, tak jídlo dáváme do krabic,“ řekla.

Pomoc potravinové banky využívá i Pavel Peclinovský. Jídlo mu vozí jednou za čtrnáct dní. Využije prý hlavně trvanlivé potraviny, ale i zeleninu a pečivo. „Záleží na tom, kolik mají potravin, kolik se toho sešlo. Vždycky, když je sbírka, tak toho bývá víc,“ řekl.

Těstoviny, rýže i sladkosti na mikulášskou nadílku

Regály jsou už téměř prázdné také v potravinové bance v Liberci. „Zbývá nějaká paleta těstovin. Kdyby se denně nesvážely čerstvé potraviny jako pečivo, ovoce a zelenina nebo mléčné výrobky s končícím datem spotřeby ze supermarketů, neměla by už banka lidem, kteří pomoc potřebují, téměř co nabídnout. Potřeba pomoci roste,“ sdělil ředitel banky Josef Vlček. Doufá, že se podaří sklady naplnit alespoň tak jako loni.

„Potřebujeme všechno, čeho je vždycky nejmíň, ale je o to největší zájem, jako jsou masové konzervy, zeleninové konzervy, hotová jídla a polévky, trvanlivé mléko a takové ty základní věci, jako je mouka, rýže, těstoviny, luštěniny,“ vyjmenoval Vlček. Potřeba je také olej nebo dětská výživa. Potravinové banky ale uvítají i drogistické zboží pro děti a dospělé, například zubní kartáčky a pasty, šampony nebo sprchové gely.

„Potraviny z obchodu svážíme celoročně, ale to jsou hlavně čerstvé potraviny, to znamená pečivo, ovoce, zelenina. Těch trvanlivých je minimum,“ potvrdila koordinátorka potravinové pomoci banky v Kraji Vysočina Eva Šilhanová. Dodala, že kromě mouky, cukru a oleje by banka potřebovala například trvanlivé mléko, kosmetiku pro nejmenší děti, ovocné kapsičky nebo přesnídávky. Vzhledem k blížící se mikulášské nadílce a Vánocům by uvítala také sladkosti pro děti. Potravinová banka Vysočina sídlí ve Světlé nad Sázavou.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Speciální balíčky

Pro zákazníky, kteří chtějí pomoci rychle a jednoduše, připravilo například Tesco speciální balíček pomoci v hodnotě 299 korun. Jeho obsah vznikl ve spolupráci s Českou federací potravinových bank a zahrnuje suroviny, ze kterých lze připravit teplou snídani, oběd i večeři pro rodinu s dětmi. Součástí balíčku jsou také recepty, které mohou příjemcům pomoci s využitím darovaných surovin.

Drogerie dm nabízí už třetím rokem virtuální balíčky, jejichž zakoupením zákazníci finančně přispějí na pořízení potřebných produktů. Pomoci mohou při návštěvě prodejny i z domova prostřednictvím aplikace nebo internetových stránek.

Podle Vlčka se daří také rozšiřovat spolupráci se supermarkety, které pochopily, že je lepší zboží s blížícím se koncem trvanlivosti darovat než zajišťovat jeho likvidaci. Díky tomu banka získává i zbytky sýrů, uzenin a další potraviny, které její pracovníci svážejí a ještě tentýž den distribuují potřebným lidem a organizacím, kde je spotřebují.

Samoživitelé, senioři, lidé v tíživé situaci

Vybrané potraviny a drogerie jsou určené lidem, jejichž nárok na pomoc ověřují sociální odbory nebo neziskové organizace. Například jihlavská oblastní charita vydala letos do října 1395 potravinových balíčků pro 574 lidí. Balíčky s hygienickými potřebami dostalo 403 lidí. „Nejvíc chodí rodiče samoživitelé, osamělí senioři, rodiny v tíživé situaci nebo lidé bez domova. Někteří chodí opakovaně – balíčky mohou dostat jednou za měsíc,“ uvedla koordinátorka sbírky Adéla Bělunková na webu města.

Podle předsedy České federace potravinových bank Aleše Slavíčka žije více než milion lidí v České republice na hranici chudoby nebo pod ní a další více než milion lidí se s tímto jevem běžně setkává. „Často nevíte, že vaše sousedka s malými dětmi nevystačí se svým příjmem a nemá co dát najíst ani těm dětem,“ poznamenal Slavíček.

V potravinové sbírce se vybralo rekordních 719 tun zboží
Potravinová sbírka

Prázdný talíř je pro některé každodenní realitou

Organizátoři Sbírky potravin v pondělí 9. listopadu umístili na pražském Václavském náměstí prázdné talíře, na kterých byly zachyceny příběhy lidí v nouzi. Podle Slavíčka je prázdný talíř pro řadu lidí každodenní realitou.

Do podzimní sbírky se zapojí třináct obchodních řetězců. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy je Sbírka potravin výjimečná tím, že spojuje obchodníky, potravinové banky, neziskové organizace, dobrovolníky i širokou veřejnost.

„Obchody poskytují prostor a zázemí, potravinové banky zajišťují logistiku a distribuci pomoci, tisíce dobrovolníků věnují svůj čas a zákazníci svými dary proměňují solidaritu v konkrétní pomoc,“ uvedl.

V dalším kole potravinové sbírky lze pomoci i on-line
Potravinová sbírka, snímek z roku 2024

Nemají peníze ani na základní nákupy

Jak důležitá může být pomoc se základními nákupy, přibližuje také program VašeVýživné.cz, který pomáhá rodičům potýkajícím se s neplacením výživného. „V Asociaci neúplných rodin a projektu VašeVýživné.cz denně hovoříme s rodiči, kteří na děti zůstali sami. Často se opakuje stejný příběh: výživné přijde pozdě, jen zčásti, nebo vůbec. Rodiče nám pak svěřují, že musí pečlivě zvažovat, co koupit hned, co odložit a co si nepořídit vůbec,“ uvedla ředitelka programu VašeVýživné.cz Iveta Novotná.

Podle ní musí tito rodiče šetřit i na základních nákupech a platbách, které jsou pro jiné rodiny samozřejmostí. Zároveň se snaží, aby jejich finanční situaci děti pocítily co nejméně. „Jeden příjem prostě nestačí tam, kde by měly být dva. Potravinová sbírka takovým rodinám skutečně pomáhá. Kdo jim jakkoliv pomáhá, dává těm, kdo táhnou rodinu sami, najevo, že na to nejsou sami,“ dodala.

Sbírka potravin se v Česku koná od roku 2013, od roku 2019 pak dvakrát ročně. Počet zapojených prodejen postupně roste. Zatímco při prvním ročníku v roce 2013 mohli lidé darovat zboží v 750 obchodech, na podzim roku 2021 jich bylo 1050. O rok později se zapojilo 1470 prodejen, v roce 2023 už dva tisíce a loni na podzim 2800.

Letos na jaře se do sbírky zapojilo 3539 obchodů, vybralo se 702 tun potravin a drogerie. Přímo v prodejnách zákazníci darovali 623 tun zboží. Prostřednictvím internetových obchodů a příspěvků od firem a zaměstnanců se podařilo získat dalších 79 tun.

Podzimní sbírka pokračuje on-line až do 24. listopadu prostřednictvím e-shopů Tesco, Košík, Rohlík a drogerií Tetadm.

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