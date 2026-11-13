Do Liberce se před Vánoci vrací Louskáček


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Liberecké Divadlo F. X. Šaldy uvede baletní představení Louskáček. Vánoční příběh na hudbu Petra Iljiče Čajkovského je jedním z nejznámějších titulů klasického baletního repertoáru. Na liberecké jeviště se vrací po čtrnácti letech.

„Louskáček patří k Vánocům a hudba Čajkovského je naprosto dokonalá,“ nepochybuje režisér a choreograf libereckého nastudování Filip Veverka. Zatímco před čtrnácti lety liberecké divadlo nabídlo modernější verzi tohoto baletu, tentokrát vsadilo na klasické provedení.

Veverka známý divadelní kus ale přeci jen trochu okořenil. „Dostal jsem prostor, abych provedl svoje změny a vložil svoje nápady. Držíme se struktury klasického Louskáčka, ale ve snu jsem se trochu vyřádil,“ přiznal.

Louskáček v Šaldově divadle
Zdroj: ČTK/Radek Petrášek

Hudba zní v podání šedesátičlenného divadelního orchestru pod vedením Zbyňka Müllera. Ten nechal vyniknout zvuk harfy a celesty. Z orchestřiště se přesunuly přímo do jedné z divadelních loží. „Umocňují ten kouzelný charakter. Na rozdíl od operních partitur Čajkovského je tady úplně jiná instrumentace, velmi symfonická,“ doplnil.

Premiéru má Louskáček v Liberci 13. listopadu, do konce roku už je vyprodáno.

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