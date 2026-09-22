Cirkus Humberto jako divadlo. V Liberci na jeviště dostali tenťáky i slona

Divadlo F. X. Šaldy převedlo na jeviště román Cirkus Humberto. V nové inscenaci vedle herců a akrobatů vystupují také kulisáci a další pracovníci jevištní techniky, kteří jinak zůstávají v zákulisí. Původně literární příběhy z manéže od Eduarda Basse jsou známy i díky seriálovému zpracování.
Technici Šaldova divadla se v úvodu inscenaci postarají o stavbu scény a hrají tak sami sebe. „Začínáme v prázdném prostoru, kde přímo před diváky postaví Cirkus Humberto,“ upřesnil dramaturg Jiří Janků.
V dalším ději už ale jejich práci ztvární herci. Ti si rovněž vyzkoušeli cirkusová čísla vedle profesionálních akrobatů. „Naučit se ty věci správně, aby to vypadalo trošku hezky, elegantně, plynule, na tom bylo nejvíc práce,“ podotýká Michal Květák, představitel hlavního hrdiny Vaška Karase v dospělosti.
Od pomocníka cirkusáků to dotáhne až na principála, když se ožení s dcerou majitele Helenkou. Tu ztvárnila Eliška Jansová. „Celé prázdniny jsme se připravovali, chodili jsme do studia, kde jsme se učili cvičit na kruhu, na šále,“ popisuje i ona náročnou fyzickou přípravu.
Na inscenaci se podílí přes třicet lidí. Přípravy začaly už v červnu, samotná myšlenka na nové zpracování Cirkusu Humberto vznikla zhruba před rokem a půl. „Je poctou lidem, kteří nejsou na jevišti a nesklízejí primárně potlesk, ale bez kterých my bychom nemohli dělat divadlo a cirkusáci cirkus, tedy stavěčům a tenťákům, kteří vytvářejí prostor, kde my pak vyprávíme příběhy a sny,“ uvedla režisérka Kateřina Dušková.
Inscenace připomene také skutečnou slonici Balu, která kdysi vystupovala v cirkusu, než se dostala do zoologické zahrady. Více než deset let žila i v liberecké zoo, odkud se letos v srpnu přestěhovala do Velké Británie. V divadle ji zastoupí loutka v životní velikosti.
Napřed kniha, pak cirkus
Román Cirkus Humberto vyšel na začátku čtyřicátých let. Novinář a spisovatel Eduard Bass (občanským jménem Schmidt) v něm převyprávěly osudy několika cirkusových dynastií v rozmezí zhruba století. Bass se prý inspiroval cirkusovým klanem Kludských.
V Československu existoval skutečný Cirkus Humberto, ale až po spisovatelově smrti. Pod tímto názvem fungoval až od padesátých let, kdy po znárodnění všechny podniky z této branže převzal státní podnik Československé cirkusy, varieté a lunaparky.
Na konci osmdesátých let vznikl v koprodukci Československa a západního Německa televizní seriál s Jaromírem Hanzlíkem, Petrem Haničincem či Josefem Kemrem a Josefem Dvořákem. Poslední jmenovaný například později vzpomínal, že ač měl fobii z hadů, režisér František Filip se rozhodl dát mu při natáčení kolem krku živou krajtu. Dvořáka prý zachránilo to, že stejný strach měl i slon, který postával opodál.
V seriálu celkem účinkovalo přes šest tisíc komparzistů, špička domácích i zahraničních artistů, drezérů a zvířat. Ústřední melodii k dvanáctidílné sérii nazpíval Karel Gott na hudbu Karla Svobody.