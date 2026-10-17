V obvodu Česká Lípa bude senátorem Půta (SLK)


17. 10. 2026Aktualizovánopřed 13 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Senátorem ve volebním obvodu Česká Lípa bude liberecký hejtman Martin Půta (SLK). Získal 55,80 procenta hlasů. Druhá Jitka Volfová (ANO) dostala 44,19 procenta hlasů. Půta uvedl, že se vzdá nynějšího postu hejtmana. Druhého kola voleb se zúčastnilo 22,15 procenta voličů, v prvním kole před týdnem hlasovalo 38,38 procenta. Dosavadní senátor Jiří Vosecký (nezávislý) neuspěl už v prvním kole volby.

Půta v sobotu uvedl, že se vzdá postu hejtmana. „My se v úterý uvidíme poprvé se zastupiteli za Starosty pro Liberecký kraj na kraji a já předpokládám, že to bude první příležitost namalovat scénář na příští týdny a měsíce. A rádi bychom oznámili aspoň jízdní řád,“ popsal další postup.

V Senátu by se Půta chtěl věnovat dopravě, energetice a místnímu rozvoji. „Tedy těm věcem, ke kterým mám jako hejtman logicky nejblíž,“ dodal.

Půta se vzdá funkce hejtmana
Martin Půta (SLK)

Ocenil, kolik lidí k volbám ve druhém kole v tomto volebním obvodu přišlo. „Je to více než dvojnásobek než v minulých senátních volbách. Tak jsem rád, že ten souboj a obě kampaně přitáhly voliče k druhému kolu a jsem rád, že mám víc hlasů než v prvním kole. To je také věc, která se nestává úplně často. A samozřejmě mám radost. Kampaň byla dlouhá. Myslím, že jsme ji odpracovali, navštívili jsme všechny obce v senátním obvodu a já v tom chci pokračovat v příštích šesti letech jako senátor za Českolipsko,“ řekl Půta.

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Zdroj: ČSÚ, ČT24

I poražená Volfová ocenila, kolik lidí přišlo volit ve druhém kole. „Musím říct, že překvapivě byla účast poměrně velká. Opakoval se ale trošku scénář jako v předchozích senátních volbách, že ostatní politické subjekty a jejich voliči se proti ANO spojují. Nedá se nic dělat. Myslím, že nezbývá než poděkovat všem voličům, kteří dorazili a dali mi svoji podporu,“ uvedla Volfová.

Pogratulovala i vítěznému Půtovi. „Nedá se nic dělat, je to souboj a vždycky může být jenom jeden vítěz v tomto případě,“ řekla Volfová, která nadále zůstane poslankyní. „Politika se dělá pro lidi a já tu službu lidem budu dělat ráda i nadále,“ dodala.

První kolo

Vosecký neobhájil pro třetí volební období svůj mandát v senátním obvodu Česká Lípa, který zahrnuje Českolipsko a část Liberecka a Mělnicka. V prvním kole zvítězila poslankyně a dřívější starostka České Lípy Volfová, získala 35,05 procenta hlasů. Druhý skončil Půta s 32,66 procenty. Voleb se zúčastnilo 38,38 procenta voličů.

O hlasy ve volbách usilovalo pět kandidátů. Vosecký získal 14,94 procenta a skončil na třetím místě, na čtvrtém místě skončil Vít Vomáčka (ODS) s 13,37 procenta hlasů a na pátém místě Leoš Hamrský (KSČM) s 3,95 procenta.

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