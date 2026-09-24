Vodu z vodojemu Odolena Voda není možné používat k pití kvůli nadlimitnímu olovu

Vodu z vodojemu Odolena Voda není možné používat k pití, odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje vodou Hoštice, Husinec, Klíčany, Klecany, Máslovice, Odolenu Vodu, Postřižín, Řež, Sedlec, Větrušice, Vodochody a Zdiby. Ohrožení zdraví při náhodné konzumaci nehrozí. Kvůli velikosti zasažené lokality bude zajištěno náhradní zásobování vodou u prioritních objektů, jako jsou školy, školky a zdravotnická zařízení, informovaly Středočeské vodárny na webu. Vodu mohou lidé bez omezení používat k osobní hygieně, úklidu a podobně.
Kvůli dřívějším nálezům, které ukázaly výskyt olova ve vodovodní síti, začaly vodárny kvalitu vody intenzivněji monitorovat. Dřívější výsledky splňovaly normy, čtvrteční odběry ukázaly nadlimitní koncentrace. „Pitná voda není v souladu s legislativou a není možné ji používat k pití a vaření,“ uvedly vodárny.
Hygienický limit pro olovo v pitné vodě je podle vyhlášky deset mikrogramů na litr, přičemž u dvou z 12 vzorků byl nadlimitní a činil 29,5 a 24,4 mikrogramu na litr.
Podle vodáren je pravděpodobný zdroj kontaminace známý a provozní opatření by další kontaminaci měla zabránit. Bližší informace ke zdroji vodárny neuvedly. Další informace a výsledky rozborů zveřejní na webu a předají hygienikům, obcím a dalším institucím.
Kontaminaci pitné vody řešily Středočeské vodárny letos v březnu v Holubicích u Prahy. Vodu kontaminovaly chemikálie, šlo o výpary z nátěrů při údržbě vodojemu. Obyvatelé si následně stěžovali, že voda zapáchá. Vodárny poskytly cisterny s pitnou vodou. Že by vodu lidé neměli pít, tehdy potvrdili i hygienici. Rozbor ukázal přítomnost nebezpečného xylenu a ethylbenzenu.
Hygienici uvedli, že zdravotní rizika po požití kontaminované vody závisí na koncentraci nebezpečné látky, která byla podle prvotních odběrů vodohospodářské společnosti nízká a zdravotní rizika hrozí pouze při dlouhodobé expozici. Voda byla podle rozborů opět nezávadná zhruba po týdnu.