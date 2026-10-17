V obvodu Litovel bude senátorem Ošťádal (24/7)


17. 10. 2026Aktualizovánopřed 36 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Senátorem ve volebním obvodu Litovel bude opět Marek Ošťádal (24/7). Ve druhém kole senátních voleb získal 65,42 procenta hlasů. Vyplývá to z konečných výsledků sčítání. Druhý Martin Škurek (ANO) dostal 34,57 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo 18,49 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 40,02 procenta.

V roce 2020 zvítězil v Litovli Ošťádal, tehdy za STAN. Ve druhém kole získal 68,76 procenta hlasů. Druhý skončil Jan Zahradníček (ANO). Voleb se zúčastnilo sedm kandidátů.

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Zdroj: ČSÚ, ČT24

První kolo

První kolo vyhrál Ošťádal, získal 32,17 procenta hlasů. Druhý Škurek dostal 28,78 procenta a těsně předstihl za lidovce kandidujícího Michaela Kohajdu, ten získal 28,44 procenta, tedy o 146 hlasů méně. Čtvrtý v pořadí byl Pavel Jelínek (SPD) s 9,37 procenta hlasů. Pátou příčku obsadil Zdeněk Beil (Levice), volilo ho 1,21 procenta lidí.

Hlasování se v prvním kole zúčastnilo 40,02 procenta voličů.

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