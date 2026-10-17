V obvodu Litovel bude senátorem Ošťádal (24/7)

Senátorem ve volebním obvodu Litovel bude opět Marek Ošťádal (24/7). Ve druhém kole senátních voleb získal 65,42 procenta hlasů. Vyplývá to z konečných výsledků sčítání. Druhý Martin Škurek (ANO) dostal 34,57 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo 18,49 procenta voličů, v prvním před týdnem hlasovalo 40,02 procenta.
V roce 2020 zvítězil v Litovli Ošťádal, tehdy za STAN. Ve druhém kole získal 68,76 procenta hlasů. Druhý skončil Jan Zahradníček (ANO). Voleb se zúčastnilo sedm kandidátů.
První kolo
První kolo vyhrál Ošťádal, získal 32,17 procenta hlasů. Druhý Škurek dostal 28,78 procenta a těsně předstihl za lidovce kandidujícího Michaela Kohajdu, ten získal 28,44 procenta, tedy o 146 hlasů méně. Čtvrtý v pořadí byl Pavel Jelínek (SPD) s 9,37 procenta hlasů. Pátou příčku obsadil Zdeněk Beil (Levice), volilo ho 1,21 procenta lidí.
Hlasování se v prvním kole zúčastnilo 40,02 procenta voličů.