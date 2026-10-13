V Olomouci chystají koalici v čele se STAN


13. 10. 2026Aktualizovánopřed 3 mminutami|Zdroj: ČTK

Hnutí STAN bude v Olomouci jednat o radniční koalici s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Post primátora má obsadit lídr STAN Marek Zelenka. Zástupci těchto pěti politických subjektů se na tom dohodli v úterý večer v Olomouci, řekl po jednání Zelenka.

Chystaná koalice STAN, ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc (TOP09, Piráti, Zelení) bude mít v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu 25 mandátů. Vítězné hnutí ANO, které v uplynulých čtyřech letech v Olomouci vládlo s ProOlomouc, Piráty a spOLečně, tak zřejmě čeká opozice.

Komunální volby v Olomouci vyhrálo stejně jako před čtyřmi lety hnutí ANO. Získalo 13 mandátů v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu. Je to o tři méně než v minulých komunálních volbách. Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí ProOlomouc bude mít pět zastupitelů. Čtvrtá KDU-ČSL získala čtyři mandáty, rovněž čtyři zastupitele bude mít na pátém místě ODS a šestí spOLečně. Sedmou příčku obsadí koalice Milujeme Olomouc (TOP09/Piráti/Zelení) se třemi zastupiteli. Na osmém místě skončila SPD rovněž se třemi mandáty.

Povolební jednání o radniční koalici v Olomouci vedly zvlášť vítězné ANO i druhé hnutí STAN. Dosavadní primátorka a lídryně ANO Miroslava Ferancová v sobotu večer řekla, že vítězné hnutí oslovilo všechna ostatní politická uskupení kromě SPD, Milujeme Olomouc a STAN. Na podobě nové koalice se nakonec dohodlo hnutí STAN, které o povolební spolupráci nejednalo s SPD a ANO. Kromě ANO a SPD bude v opozici také ODS. „S ODS jsme vedli intenzivní a velmi přátelskou debatu v konstruktivním duchu, nakonec jsme se ale nedomluvili,“ podotkl Zelenka.

ANO v minulých volbách získalo 16 mandátů v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu. Druhá skončila koalice SPOLU s deseti mandáty. Třetí koalice ProOlomouc a Pirátů disponovala osmi zastupiteli. Čtvrtá SPD a Trikolora měla pět mandátů, čtyři zastupitele mělo hnutí spOLečně. Šestý STAN tehdy získal dva mandáty.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

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