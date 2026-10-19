Pětikoalice v Olomouci podepsala koaliční smlouvu, primátorem bude Zelenka


19. 10. 2026Aktualizovánopřed 18 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Hnutí STAN podepsalo v Olomouci koaliční smlouvu s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Primátorem se stane lídr STAN Marek Zelenka. Dohodnutá pětikoalice bude mít v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu Olomouce pětadvacet mandátů. Vítězné ANO jde spolu s ODS a SPD do opozice. V uplynulých čtyřech letech v Olomouci vládlo ANO spolu s ProOlomouc, spOLečně a Piráty.

V nové jedenáctičlenné radě města Olomouce zasednou čtyři zástupci hnutí STAN, po dvou členech budou mít ProOlomouc, KDU-ČSL a spOLečně a jedno křeslo připadne uskupení Milujeme Olomouc. Sedm členů rady bude pro výkon funkce uvolněných, čtyři neuvolnění.

Primátorovými náměstky se stanou Josef Suchánek (STAN), Aleš Prstek a Kateřina Dobrozemská (oba ProOlomouc), Matouš Pelikán (KDU-ČSL), Otakar Štěpán Bačák (spOLečně) a Lucie Tungul (Milujeme Olomouc). Neuvolněnými členy rady budou Petra Baštanová a Robert Šrejma (oba STAN), Rostislav Hainc (KDU-ČSL) a Miroslav Janošek (spOLečně).

Zelenka řekl, že programové prohlášení chce mít koalice hotové do konce ledna. Mezi hlavní priority zařadil zefektivnění chodu magistrátu i fungování městských společností. „Věřím, že konstruktivní atmosféra vydrží po celé volební období. Mám upřímnou radost z toho, jaké složení rady města se nám podařilo dát dohromady. Extrémně zkušené politiky i politické nováčky, ženy i muže,“ uvedl.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Bývalý hejtman Suchánek (STAN) bude mít v nové radě na starosti městské investice, dotační projekty a strategický rozvoj Olomouce. ProOlomouc se chce v novém volebním období zaměřit především na bytovou politiku, sociální služby, dopravu a plánování veřejného prostoru. KDU-ČSL se bude věnovat zejména vzdělávání, sportu a podpoře rodin.

SpOLečně dostala na starost ekonomiku města, městskou zeleň a odpadové hospodářství. Za důležitý úkol Bačák označil dokončení převzetí provozování vodovodů a kanalizací. Milujeme Olomouc se zaměří na kulturu, cestovní ruch, zahraniční vztahy i spolupráci s městskými částmi.

Komunální volby v Olomouci vyhrálo stejně jako před čtyřmi lety hnutí ANO. Získalo třináct mandátů v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu, o tři méně než v minulých komunálních volbách. Druhý skončil STAN s devíti mandáty, před čtyřmi lety měl dva. Třetí ProOlomouc bude mít v novém zastupitelstvu pět mandátů. Čtvrtá KDU-ČSL získala čtyři mandáty, rovněž čtyři zastupitele budou mít pátá ODS a šesté spOLečně. Sedmou příčku obsadila koalice Milujeme Olomouc (TOP 09, Piráti a Zelení) se třemi zastupiteli. Na osmém místě skončila SPD rovněž se třemi mandáty.

Povolební jednání v Olomouci vedla souběžně vítězné ANO a druhé hnutí STAN. Novou radniční koalici se nakonec podařilo dohodnout týmu STAN, její podobu Zelenka oznámil v úterý večer.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

Výběr redakce

ANO, STAN a Pro Plzeň podepsaly v Plzni koaliční smlouvu

ANO, STAN a Pro Plzeň podepsaly v Plzni koaliční smlouvu

10:10Aktualizovánopřed 54 mminutami
Macron odmítl demisi ministra vnitra, uznal ale chyby úřadů před násilnostmi

Macron odmítl demisi ministra vnitra, uznal ale chyby úřadů před násilnostmi

07:35Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Nástup bakterií odolných proti antibiotikům je pomalá pandemie, říká přední expert

Nástup bakterií odolných proti antibiotikům je pomalá pandemie, říká přední expert

před 1 hhodinou
Putin navrhl Trumpovi americko-čínsko-ruský summit o Ukrajině, píše WSJ

Putin navrhl Trumpovi americko-čínsko-ruský summit o Ukrajině, píše WSJ

03:50Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Agresivita dětí roste ve školách i vůči rodičům. Resort školství hledá řešení

Agresivita dětí roste ve školách i vůči rodičům. Resort školství hledá řešení

před 5 hhodinami
Macron slíbil tvrdě zakročit proti násilí v ulicích

Macron slíbil tvrdě zakročit proti násilí v ulicích

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Ukrajina už zase dostává informace od USA, řekl Zelenskyj

Ukrajina už zase dostává informace od USA, řekl Zelenskyj

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Vláda odkládá snížení firemních daní

Vláda odkládá snížení firemních daní

před 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Pětikoalice v Olomouci podepsala koaliční smlouvu, primátorem bude Zelenka

Hnutí STAN podepsalo v Olomouci koaliční smlouvu s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Primátorem se stane lídr STAN Marek Zelenka. Dohodnutá pětikoalice bude mít v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu Olomouce pětadvacet mandátů. Vítězné ANO jde spolu s ODS a SPD do opozice. V uplynulých čtyřech letech v Olomouci vládlo ANO spolu s ProOlomouc, spOLečně a Piráty.
10:31Aktualizovánopřed 18 mminutami

VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali povolební dění či digitální detox

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o povolebním vyjednávání na komunální úrovni a o druhém kole senátních voleb. Zaměřili se také na přístup amerického prezidenta Donalda Trumpa k ruské válce na Ukrajině a roli Evropy v podpoře napadené země. Věnovali se rovněž rostoucímu zájmu o digitální detox. Pozvání přijali publicista Roman Joch, spisovatelka Markéta Čermák Lukášková, advokát a bývalý ministr spravedlnosti Jan Kalvoda, komentátor Martin Zvěřina a novinářka Tereza Povolná. Pořadem provázela Jana Fabianová.
před 2 hhodinami

V týdnu bude většinou do 15 stupňů, ve středu a čtvrtek zaprší

Nejvyšší odpolední teploty tento týden většinou nepřekročí 15 stupňů Celsia. Ve středu se na některých místech přiblíží dvacítce, ale na západě Čech zůstanou jen kolem dvanácti stupňů. Na začátku ani konci pracovního týdne moc pršet nebude, nejvíc srážek očekávají meteorologové v noci ze středy na čtvrtek, přeháňky se objeví i o víkendu. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 3 hhodinami

Nová metodika vyjasňuje poplatky u lékařů

Ministerstvo zdravotnictví v nové metodice upřesňuje situace, kdy ordinace nesmí chtít po pacientech poplatky. Zakazuje například poplatek za registraci, vymezuje podmínky pro ten za promeškaný termín. Materiál upřesňující zákon, který problematické platby ve zdravotnictví zakazuje už od začátku roku, zároveň radí, kam případy hlásit. Zdravotní pojišťovny zaznamenávají nárůst takových stížností.
před 4 hhodinami

Agresivita dětí roste ve školách i vůči rodičům. Resort školství hledá řešení

Ministerstvo školství řeší, jak nakládat s agresivními žáky. Policie za prvních šest měsíců letošního roku eviduje 830 incidentů ve školách, které spáchali děti či mladiství. Zhruba třetinu z nich policisté vyhodnotili jako závažné projevy agresivity nebo radikalizace. Krajním řešením by mohlo být krátkodobé vyloučení ze školy. Resort školství uvažuje o větší podpoře vzdělávacích ústavů, ale i o úpravě zákonů, včetně zvýšení odpovědnosti rodičů. Agresivita dětí se ale často obrací i vůči nim.
před 5 hhodinami

Vláda projedná novelu, která mění financování asistentů pedagogů

Novelu, která má mimo jiné zajistit změnu financování asistentů pedagoga, má v pondělí opětovně na programu vláda. Na kompromisním znění se minulý týden shodli koaliční experti, promítnou se do něj připomínky Motoristů. Po týdenním odkladu by měla vláda schvalovat i předlohu, která mimo jiné upravuje pravomoci České inspekce životního prostředí (ČIŽP).
před 6 hhodinami

Zemřel herec, moderátor a výtvarník Otakar Jirák

Ve věku 77 let v sobotu zemřel herec, moderátor a výtvarník Otakar Jirák. ČTK o tom v neděli informovala jeho manželka Drahomíra. Jirák ztvárnil desítky rolí ve filmech i seriálech. Svým charismatickým hlasem se proslavil rovněž jako dabér. Namlouval například chlupatého mimozemšťana Alfa ve stejnojmenném americkém sitcomu, jeho hlasem mluvila i oranžová postavička Hele z televizního Studia Kamarád.
před 14 hhodinami

Vláda odkládá snížení firemních daní

Vládní koalice odkládá snížení daně z příjmu firem z 21 na 19 procent, ačkoliv jde o jeden z jejích největších ekonomických slibů. Podle nového propočtu ministerstva financí by kvůli snížení firemní daně o dva procentní body veřejné rozpočty přišly o třicet miliard ročně. Šéfka resortu Alena Schillerová (ANO) ČT řekla, že momentálně si stát nemůže takto výrazný výpadek dovolit. Místo toho plánuje kabinet nabídnout firmám výhodnější odpisy – třeba na vědu a výzkum nebo pro nově založené společnosti.
před 15 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026