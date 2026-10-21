Silničáři otevřeli Palačovskou spojku. Zlepší napojení Valašska na dálnice


před 44 mminutami|Zdroj: ČTK, ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo více než pět kilometrů dlouhou Palačovskou spojku a navazující téměř čtyřkilometrový úsek dálnice D48 mezi Palačovem a Dubem. Nová komunikace má zlepšit napojení Valašska na dálniční síť. Stavba vyšla na více než dvě miliardy korun a trvala tři roky. Oproti původnímu plánu se otevření zpozdilo o čtyři měsíce kvůli sesuvům půdy a měkkému podloží.

Stavební práce na Palačovské spojce začaly v roce 2023. Mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem na Novojičínsku vybudovalo ŘSD nový úsek silnice I/35 o délce 5,2 kilometru.

Mezi Dubem a Palačovem navíc silničáři postavili další úsek dálnice D48 dlouhý 3,7 kilometru. Částečně přitom využili těleso dosavadní silnice I/48. V Palačově vznikla také mimoúrovňová křižovatka dálnice D48 a silnice I/35. U nedalekého Bělotína na Přerovsku se D48 napojuje na dálnici D1.

Význam pro tři kraje

Palačovská spojka leží na pomezí Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Přesměrovat by měla podstatnou část dopravy z velmi vytížené silnice I/35. Ulevit by se tak mělo městu Hranice na Přerovsku i dalším obcím, kterými nyní motoristé projíždějí. Patří mezi ně Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou a Teplice nad Bečvou na Přerovsku.

„Silnice I/35 ve stávající podobě skutečně je nevyhovující tomu provozu. Víme, že tam byla i řada nehod, že řidiči často riskovali,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Podstatná část dopravy by se podle něj nyní měla přesunout na Palačovskou spojku, která má dva jízdní pruhy v každém směru.

Zhotovitel se podle Mátla musel vypořádat i s nečekanými úpravami harmonogramu. „Jako byla oproti předpokladu odlišná poloha původní kanalizace nebo vysokotlakého plynového potrubí. Také byly nutné rozsáhlé sanace zvodnělého podloží,“ vysvětlil v tiskové zprávě.

Součástí stavby bylo vybudování šestnácti mostů, protihlukových stěn a odvodňovacího systému dálnice. V rámci úseku D48 vzniklo také nové Středisko správy a údržby dálnic Poruba. Jeho pracovníci budou zajišťovat údržbu dálnice. Středisko by mělo začít fungovat na jaře příštího roku.

Nová komunikace má pomoci také Valašskému Meziříčí a okolním obcím včetně Lešné. „Odkloní tranzitní dopravu, která naše obce zatěžuje. A druhý přínos samozřejmě je, že naši rozsáhlou oblast připojí na větší aglomerace. Propojí ji na dálniční síť, což je úžasné pro zrychlení dopravy, ať už za prací, za zábavou, za kulturou. Takže naší lokalitě přinese zkvalitnění života,“ řekl starosta Lešné Jaromír Zavadil (za KDU-ČSL).

Mezi další připravované stavby patří obchvat Valašského Meziříčí. ŘSD už má územní rozhodnutí a počítá s tím, že příští rok požádá o stavební povolení a zahájí výkup pozemků. Stavba s předpokládanými náklady 3,1 miliardy korun bez DPH by mohla začít v roce 2029. Do provozu by pak mohla být uvedena o tři roky později.

Ředitelství silnic a dálnic v současnosti staví celkem 259,1 kilometru nových komunikací. Z toho připadá 154,7 kilometru na dálnice a 104,4 kilometru na silnice I. třídy. Ve výběrovém řízení jsou další stavby v celkové délce 81,2 kilometru. Kompletní přehled je k dispozici na webu ŘSD.

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