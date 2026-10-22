Laureátem letošní Sacharovovy ceny je Mezinárodní trestní soud


22. 10. 2026Aktualizovánopřed 27 mminutami|Zdroj: ČTK

Laureátem Sacharovovy ceny za svobodu myšlení za rok 2026 je Mezinárodní trestní soud (ICC), oznámila ve čtvrtek v poledne SELČ předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová. Slavnostní předání ceny se uskuteční 16. prosince ve Štrasburku.

Evropský parlament zařadil ICC do úzkého výběru už dříve. Na tento soud Spojené státy uvalily nedávno sankce. Washington ICC obviňuje z politizace a neoprávněného postupu vůči americkým občanům v souvislosti s vyšetřováním a stíháním válečných zločinů.

USA uvalily sankce na Mezinárodní trestní soud
Zástupkyně prokurátora Mezinárodního trestního soudu Nazhat Shameem Khanová, 9. října 2026

Mezi finalisty byli letos kromě ICC a jeho představitelů také tanzanský opoziční lídr, právník a obhájce lidských práv Tundu Lissu a íránské sestry-dvojčata Taráne a Rómíná Rahímíovy.

Lissu byl loni v dubnu zatčen a obviněn z vlastizrady poté, co veřejně vyzýval k reformě volebního systému. Za tento trestný čin mu v Tanzanii hrozí trest smrti. Lissu obvinění odmítá.

Íránské sestry Rahímíovy byly letos zatčeny za účast na protivládních demonstracích. Jedna z nich dostala trest smrti, který zatím nebyl vykonán, druhá 36 let vězení.

Další nominovaní

Na letošní Sacharovovu cenu frakce EP začátkem října nominovaly palestinského lékaře Husáma Abú Safíju, který pracoval za války v Pásmu Gazy v nemocnici a na konci roku 2024 ho zatkla izraelská armáda. Od té doby je v izraelském vězení, aniž by proti němu bylo vzneseno obvinění.

Dalším nominovaným byla izraelská organizace Standing Together, která se snaží o mírové soužití izraelských Arabů, Palestinců a Židů. Frakce Evropa suverénních národů (ESN), označovaná za krajně pravicovou, na Sacharovovu cenu navrhla salvadorského prezidenta Nayiba Bukeleho, kterého někteří viní z autoritářství a porušování lidských práv.

Sacharovovu cenu za svobodu myšlení uděluje Evropský parlament každoročně od roku 1988 jednotlivcům, skupinám nebo organizacím jako uznání za jejich výjimečné úsilí v oblasti lidských práv, svobody projevu nebo obrany demokratických hodnot. Ocenění nese jméno Andreje Sacharovova, předního sovětského disidenta, obránce lidských práv a nositele Nobelovy ceny míru.

Loni se laureáty Sacharovovy ceny za svobodu myšlení stali aktivista polské menšiny v Bělorusku Andrej Pačobut a gruzínská novinářka Mzia Amaglobeliová.

Laureáty Sacharovovy ceny jsou uvěznění novináři v Bělorusku a Gruzii
Novinář Andrzej Pačobut

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