Laureáty Sacharovovy ceny jsou uvěznění novináři v Bělorusku a Gruzii


před 49 mminutami|Zdroj: ČTK

Laureáty Sacharovovy ceny za svobodu myšlení se letos stali novináři Andrzej Poczobut (bělorusky Andrej Pačobut) a gruzínská žurnalistka Mzia Amaglobeliová. Oznámila to Roberta Metsolová, předsedkyně Evropského parlamentu, který cenu uděluje. Cena má být předána v prosinci, ale oba laureáti jsou nyní vězněni v Bělorusku a v Gruzii.

„Udělením letošní Sacharovovy ceny za svobodu myšlení Andrzeji Poczobutovi z Běloruska a Mzii Amaglobeliové z Gruzie uctíme dva novináře, jejichž odvaha září jako maják pro všechny, kteří se odmítají nechat umlčet,“ prohlásila Metsolová. „Stali se symboly boje za svobodu a demokracii. Parlament stojí při nich a při všech, kteří nadále požadují svobodu,“ dodala.

Poczobut je aktivista polské menšiny v Bělorusku. Amaglobeliová, která je spojována se zápasem o svobodu tisku v jihokavkazské vlasti, patřila mezi finalisty letošní Ceny Václava Havla, kterou nakonec získal ukrajinský novinář Maksym Butkevyč, dříve uvězněný v Rusku a loni propuštěný při výměně zajatců.

Laureátem Ceny Václava Havla je ukrajinský novinář Maksym Butkevyč
Maksym Butkevyč

K finalistů letošní Sacharovovy ceny patřili také novináři a humanitární pracovníci působící na palestinských územích a srbští studenti, jejichž protesty již rok otřásají balkánskou zemí.

Mezi nominovanými byl také nedávno zavražděný americký konzervativní aktivista Charlie Kirk.

Nominace novinářů

Kandidáty na cenu může nominovat každá politická frakce v EP či skupina alespoň čtyřiceti europoslanců. O finalistech rozhodují při společném hlasování výbor pro zahraniční věci, výbor pro rozvoj a podvýboru pro lidská práva. Laureáta Sacharovovy ceny pak vybírá takzvaná Konference předsedů Evropského parlamentu, kterou tvoří předsedkyně Metsolové a šéfové poslaneckých frakcí.

Amaglobeliovou, která byla za své aktivity odsouzena k dvouletému vězení, a prodemokratické protestní hnutí v Gruzii nominovala litevská europoslankyně Rasa Juknevičieneová z poslaneckého klubu Evropské lidové strany (EPP) spolu s dalšími 60 europoslanci.

Poczobuta, který byl v Bělorusku odsouzen na osm let do vězení, nominovaly frakce EPP spolu se skupinou Evropských konzervativců a reformistů (ECR).

Ocenění za podporu lidských práv a základních svobod pojmenované po předním sovětském disidentovi Andreji Sacharovovi je spojeno s odměnou 50 tisíc eur (asi 1,2 milionu korun). Loni cenu získali vůdci venezuelské opozice María Corina Machadová a Edmundo González Urrutia.

Čerstvá laureátka Nobelovy ceny za mír na Foru 2000 vyzvala k podpoře venezuelské opozice
María Corina Machadová na snímku z roku 2024 při on-line tiskové konferenci

