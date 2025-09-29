Letošním laureátem Ceny Václava Havla je ukrajinský novinář Maksym Butkevyč, oznámil v pondělí předseda Parlamentního shromáždění Rady Evropy Teodoros Rusopulos. Cenu si Butkevyč po propuštění z ruského zajetí, do kterého se dostal jako velitel čety v roce 2022, mohl převzít osobně.
„Lidských práv si musíme vážit a musíme je chránit, když je to potřeba. Moji bratři a sestry na Ukrajině tak činí tím, že odporují ruské agresi a jeho ideologiím,“ řekl oceněný Butkevyč. Požádal také všechny přítomné, aby nezapomínali na ukrajinské válečné zajatce, civilisty a děti, které Rusko uneslo.
„To, že tu teď stojím, je také slib, že každý, kdo je nyní v ruském zajetí nebo ve vězeních autoritářských režimů, bude osvobozen,“ doplnil letošní laureát Ceny Václava Havla.
Butkevyč je spoluzakladatel Centra pro lidská práva ZMINA a zpravodajského média Hromadske Radio. Po začátku ruské invaze na Ukrajinu se v roce 2022 přihlásil do ukrajinských ozbrojených sil a stal se velitelem čety. Byl zajat a odsouzen k třinácti letům vězení. V říjnu 2024 byl propuštěn při výměně zajatců.
Dalšími dvěma finalisty byli novinářka Mzia Amaglobeliová z Gruzie a ázerbájdžánský žurnalista Ulvi Hasanli, kteří jsou oba v současnosti vězněni režimy svých států. Rusopulos spolu s Butkevyčem vyzval k jejich propuštění.
Cena Václava Havla za lidská práva vyzdvihuje mimořádný počin v ochraně lidských práv v Evropě i mimo ni. Je spojená s odměnou 60 tisíc eur (zhruba 1,5 milionu korun). Od roku 2013 ji udílí Parlamentní shromáždění Rady Evropy spolu s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77. Loni cenu získala bojovnice za politickou svobodu a práva občanů Venezuely María Corina Machadová.