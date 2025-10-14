Čerstvá laureátka Nobelovy ceny za mír na Foru 2000 vyzvala k podpoře venezuelské opozice

Čerstvá laureátka letošní Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová na Foru 2000 vyzvala k podpoře venezuelského opozičního hnutí a zastavení přílivu zdrojů, které pocházejí mimo jiné z obchodu s drogami a pomáhají udržet u moci režim autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Na závěrečný panel konference se připojila on-line a poděkovala všem, kdo ocenění slaví společně s venezuelským lidem.
Zdroje pro Madurův režim podle Machadové pocházejí nejen z obchodu s drogami, ale také z pašování zlata, minerálů, zbraní, a dokonce z obchodu s lidmi. „A my žádáme mezinárodní společenství a západní demokracie, aby tyto toky zastavily,“ řekla.
Osmapadesátiletá Machadová byla minulý týden oceněna „za její neúnavnou práci při prosazování demokratických práv venezuelského lidu a za boj za dosažení spravedlivého a mírového přechodu od diktatury k demokracii“.
Venezuela je podle Machadové na pokraji svobody a demokracie. „Vím, že Venezuela bude velmi brzy svobodná,“ prohlásila v úterý venezuelská opoziční politička a aktivistka.
Koalice venezuelských opozičních stran
Machadová patří mezi vůdčí osobnosti venezuelské opozice. V roce 2012 založila hnutí Vente Venezuela (Pojď, Venezuelo), v jehož čele stojí dodnes. Zároveň je lídryní koalice hlavních opozičních stran nazvané Jednotná demokratická platforma (PUD). Venezuelské hnutí je podle ní svědectvím toho, jak se dá odhodlání přetvořit v občanskou akci.
Madurův režim podle Machadové cílí na rozdělení společnosti a poštvává občany proti sobě. Před loňskými prezidentskými volbami se režim snažil odstavit své skutečné i domnělé oponenty a také kandidatura Machadové byla zablokována. Toto období provázely rozsáhlé represe, zatýkání a porušování lidských práv.
Na otázku, zda se v prosinci zúčastní slavnostní ceremonie předávání Nobelovy ceny v Oslu, nyní Machadová odpověděla, že jediný způsob, jak to bude možné, je, pokud se Venezuela nejprve osvobodí.