Petr Pavel je mezi favority na evropského vyjednavače o Ukrajině, píše The Telegraph


před 52 mminutami|Zdroj: ČTK

Prezident Petr Pavel patří mezi pět politiků, o nichž evropští lídři uvažují jako o hlavním vyjednavači s ruským vládcem Vladimirem Putinem o ukončení války na Ukrajině. Napsal to ve čtvrtek večer britský zpravodajský web The Telegraph s odvoláním na diplomatické zdroje, podle nichž už byli někteří z možných kandidátů osloveni.

Evropa chce ve vyjednávání s Ruskem zaujmout výraznější roli, když zprostředkovatelské úsilí Spojených států za poslední více než rok a půl nepřineslo hmatatelný průlom. V poslední době navíc sílí obavy, že americký prezident Donald Trump už nezastupuje zájmy starého kontinentu a při vyjednávání o ukončení konfliktu, jejž rozpoutal Putin v únoru 2022 rozkazem ke vpádu ruských vojsk do sousední země, straní Moskvě.

Mezi dalšími zvažovanými kandidáty jsou podle The Telegraph italská premiérka Giorgia Meloniová, finský prezident Alexander Stubb, dánská premiérka Mette Frederiksenová a norský premiér Jonas Gahr Störe. Podle jednoho ze zdrojů je pravděpodobnější, že bude k vyjednávání za Evropu vybrána skupina některých lídrů, aby se předešlo případnému soupeření mezi státy a vetování jednotlivých kandidátů.

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Podle zdrojů britského webu, jehož článku si v noci na pátek všímala zejména ruská média včetně státní agentury TASS, má český prezident pro roli hlavního evropského vyjednavače příznivý profil, neboť jako bývalý předseda vojenského výboru Severoatlantické aliance má bohaté zkušenosti z jednání s Rusy na vojenské úrovni.

V rozhovoru pro síť Axel Springer Global Reporters Network, jejíž součástí je i The Telegraph, Pavel řekl, že Evropa musí určit „člověka nebo skupinu lidí, kteří budou mluvit za Evropu“. Nemusí jít podle něj nutně o představitele EU či NATO, ale jednoduše o lídry, kteří od ostatních dostanou mandát k jednání. Evropskou unii jako autoritu podle něj Putin ignoruje: „Nechce mluvit s Ursulou von der Leyenovou, nemluví s Kajou Kallasovou. Přestal komunikovat i s ostatními evropskými lídry, včetně Emmanuela Macrona,“ uvedl Pavel s odkazem na předsedkyni Evropské komise, šéfku unijní diplomacie a na francouzského prezidenta.

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Jednání s Putinem

Pavel se domnívá, že je načase zahájit s Putinem seriózní jednání o snížení napětí v době, kdy sílí obavy z vypuknutí otevřeného vojenského konfliktu mezi Ruskem a Západem. Český prezident navrhuje nabídnout Putinovi „nějakou sladkost“, například obnovení obchodu a spolupráce, což je podle něj pro Rusko lákavé. Protiruské sankce by se podle něj pak daly uvolnit jen s podmínkou, že Rusko bude opět respektovaným partnerem, tedy že se dohodne na příměří a mírových jednáních.

Zvláštní americký vyslanec Steve Witkoff ve středu oznámil, že příští měsíc budou pokračovat trojstranná jednání USA, Ukrajiny a Ruska. Stane se tak poté, co Trump prominul Moskvě nové sankce a dohodl se s Putinem na nákupech ruské nafty. Kritici namítají, že Moskva takto nabyté peníze použije na další financování války; americký prezident trvá na tom, že to je jediný způsob, jak ruského vládce přesvědčit, aby zasedl k jednacímu stolu.

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