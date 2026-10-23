Starý souboj v novém obsazení. Brazílii čeká těsný střet Luly s Bolsonarovým synem

Brazilci v neděli rozhodnou, zda prezident Luiz Inácio Lula da Silva získá čtvrtý mandát, nebo se k moci vrátí rodina Bolsonarových. Proti osmdesátiletému levicovému prezidentovi stojí pravicový senátor Flávio Bolsonaro, syn odsouzeného exprezidenta Jaira Bolsonara. Průzkumy naznačují těsný souboj v hluboce rozdělené zemi, jejíž obyvatele trápí kriminalita a ekonomické problémy. Kampaň navíc poznamenal finanční skandál kolem Nejvyššího federálního soudu a spor o údajné zvýhodňování Bolsonara společností Meta.
V prvním kole prezidentských voleb 4. října získal Bolsonaro 47,03 procenta platných hlasů, zatímco Lula 45,16 procenta. Oba kandidáty dělilo přibližně 2,2 milionu hlasů. Jejich souboj navazuje na téměř desetiletí polarizace brazilské politiky mezi levicovým táborem a bolsonarismem, pravicovým hnutím spojeným s bývalým prezidentem Jairem Bolsonarem.
Lula usiluje o čtvrtý prezidentský mandát. Zemi vedl v letech 2003 až 2010, v roce 2018 byl uvězněn po odsouzení za korupci a o rok později propuštěn. Nejvyšší federální soud jeho odsuzující rozsudky v roce 2021 zrušil. Po těsném vítězství nad Jairem Bolsonarem se Lula v lednu 2023 vrátil do prezidentského úřadu.
Tentokrát proti Lulovi stojí pětačtyřicetiletý senátor Flávio Bolsonaro, nejstarší syn bývalého prezidenta, který se snaží navázat na otcův politický odkaz. Jair Bolsonaro kandidovat nemůže. Za účast na přípravě státního převratu po volbách v roce 2022 byl odsouzen k 27 letům a třem měsícům vězení, trest si však ze zdravotních důvodů odpykává v domácím vězení. Flávio označuje proces za politicky motivovaný a slibuje amnestii pro otce i další osoby odsouzené v souvislosti s pokusem o převrat.
Výsledek prvního kola ukázal, že bolsonarismus zůstává významnou politickou silou i bez svého zakladatele na kandidátce. Jak upozornil španělský deník El País, Flávio získal přibližně o pět milionů hlasů více než jeho otec ve stejném kole voleb v roce 2022. Lula naopak oproti tehdejšímu hlasování ztratil zhruba tři miliony hlasů.
Od obnovení přímých prezidentských voleb v roce 1989 přitom v Brazílii dosud nezvítězil žádný kandidát, který v prvním kole skončil druhý. Lula však už jednou dokázal překvapit, když se po pobytu ve vězení vrátil do politiky a v roce 2022 znovu vyhrál prezidentské volby.
Podle průzkumu agentury Quaest, zveřejněného ve středu 21. října, by Flávio Bolsonaro získal 45 procent hlasů a Lula 44 procent. V přepočtu na platné hlasy by to znamenalo 50,6 procenta pro Bolsonara a 49,4 procenta pro Lulu. Agentura RealTime Big Data o den dříve naměřila 52 procent platných hlasů pro Bolsonara a 48 procent pro Lulu. V obou případech jde o statisticky vyrovnaný souboj.
Důležitou roli může sehrát také volební účast. Přestože je v Brazílii hlasování pro většinu dospělých občanů povinné, k prvnímu kolu nepřišlo přibližně 33,4 milionu voličů, tedy 21 procent registrovaných. Oba kandidáti se proto snaží mobilizovat i ty, kteří v prvním kole nehlasovali.
Rozdělená Brazílie
Lula se do prezidentského úřadu vrátil v roce 2023 s příslibem obnovy sociálních programů, posílení veřejných služeb a překonání politického rozdělení země. Jeho třetí mandát však hlubokou polarizaci brazilské společnosti neukončil. Podle říjnového průzkumu agentury Datafolha považuje Brazílii za politicky rozdělenou 78 procent respondentů.
Rozdělení země je patrné také na volební mapě. Lula si udržuje silnou podporu na chudším severovýchodě Brazílie, tradiční baště jeho Strany pracujících (PT). Flávio Bolsonaro naopak boduje především na jihu, jihovýchodě a ve středozápadní části země. Podle říjnového průzkumu Datafolha má Lula větší podporu mezi nízkopříjmovými voliči a katolíky, zatímco Bolsonaro mezi evangelikály a voliči ze středních příjmových vrstev.
Část někdejších Lulových příznivců se však přiklání k pravici. Jak upozorňuje španělský deník El País, někteří bývalí voliči Strany pracujících svůj odklon vysvětlují zklamáním z fungování státu, veřejných služeb či korupčních skandálů. Oslovuje je přitom důraz pravice na podnikání a menší závislost na státní podpoře.
Rozdílné motivace voličů potvrzuje také průzkum Datafolha zveřejněný 19. října. Zatímco 41 procent Bolsonarových příznivců uvedlo jako důvod své podpory touhu po změně a 31 procent odmítání Luly, mezi voliči současného prezidenta převládala snaha o zachování sociálních programů, kterou zmínilo 48 procent dotázaných.
Rozdíly mezi oběma tábory se projevují také v hodnocení stavu brazilské demokracie. Podle říjnového šetření ji za demokracii se závažnými problémy považuje 37 procent Lulových voličů, zatímco mezi příznivci Flávia Bolsonara je to 60 procent.
Finanční skandál zasáhl nejvyšší soud i kampaň
Do předvolební kampaně zasáhl také finanční skandál kolem banky Banco Master, jejíž vedení čelí podezření z rozsáhlých podvodů. Vyšetřování upozornilo i na vazby bankéře Daniela Vorcara na představitele brazilského Nejvyššího federálního soudu (STF), především na soudce Alexandra de Moraese.
Jak popisuje britský deník The Guardian, advokátní kancelář de Moraesovy manželky uzavřela s Vorcarem smlouvu v hodnotě přibližně 20 milionů liber (579 milionů korun). Objevily se také zprávy o údajné osobní komunikaci mezi bankéřem a soudcem. De Moraes však jakékoli pochybení odmítá. Existenci smlouvy připustil, zdůraznil ale, že nikdy nerozhodoval v žádné kauze týkající se Vorcara.
De Moraes sehrál klíčovou roli v procesu s bývalým prezidentem Jairem Bolsonarem, odsouzeným za účast na přípravě státního převratu po volbách v roce 2022. Jeho syn Flávio nyní skandál využívá ke kritice Nejvyššího soudu, který dlouhodobě obviňuje z politické zaujatosti. Už na zářijovém shromáždění svých příznivců prohlásil, že hlas pro Lulu znamená také hlas pro de Moraese. Soudce přitom do funkce nejmenoval Lula, ale v roce 2017 tehdejší prezident Michel Temer.
Kauza však komplikuje situaci také Lulovi. Prezident po prvním kole připustil, že jeho volební výsledek mohla poškodit krize důvěry v nejvyšší soud. Podle politoložky Camily Rochaové skandál u části voličů posiluje přesvědčení, že korupce zasahuje i nejvyšší soudní instituce. „To prohloubilo apatii mezi některými lidmi, kteří by jinak mohli volit Lulu, a posílilo antisystémové nálady, z nichž těží krajní pravice,“ uvedla politoložka pro The Guardian.
Podezření z protiprávního jednání se přitom týkají také rodin obou kandidátů. Flávio Bolsonaro je vyšetřován kvůli podezření z korupce a praní špinavých peněz v souvislosti s financováním filmu o svém otci, na který měl přispět majitel Banco Master. V jiné kauze je prověřován také Lulův syn. Oba podezření odmítají.
Lula proto v úterý 20. října podle agentury Reuters vyzval svého soupeře ke vzájemnému zveřejnění bankovních, daňových a telefonních záznamů, včetně údajů vybraných rodinných příslušníků.
Spor o rovné podmínky na sociálních sítích
Do závěru předvolební kampaně zasáhl také spor o fungování sociálních sítí. Volební tým prezidenta Luly obvinil americkou technologickou společnost Meta, provozovatele Facebooku, Instagramu a WhatsAppu, z nerovného zacházení s kandidáty a údajného zvýhodňování Bolsonara.
Lulova kampaň přitom podle brazilských médií dlouhodobě zaostávala za Bolsonarem v mobilizaci příznivců na sociálních sítích. Po prvním kole proto začala měnit svou digitální strategii. Zapojila do ní mimo jiné jednadvacetiletou influencerku a nově zvolenou poslankyni Anu Elisu Santos Silvaovou, která však začátkem října deaktivovala svůj účet na síti X poté, co podle svých slov čelila výhrůžkám smrtí a znásilněním.
Stížnosti Lulovy kampaně se týkaly především omezení placené propagace prezidentových příspěvků na Instagramu, které 9. října trvalo téměř 24 hodin, Bolsonaro přitom mohl své příspěvky nadále propagovat. Meta uvedla, že šlo o celosvětový technický problém, který zasáhl tisíce inzerentů v různých zemích. Podle společnosti navíc nebyla omezena veškerá reklama, ale pouze propagace nových příspěvků.
Brazilská iniciativa CTRL+Z shromáždila 1121 hlášení o omezení dosahu příspěvků či blokování účtů, převážně levicově orientovaných. Meta zpochybnila jejich vypovídací hodnotu.
Pozornost vzbudilo také fungování její umělé inteligence, která podle zveřejněných testů odmítala vytvářet propagační grafiku se jménem Lula a jeho volebním číslem, zatímco obdobným požadavkům týkajícím se Bolsonara vyhověla. Společnost rozdíl vysvětlila nedostatkem v ochranných mechanismech, nikoli politickou zaujatostí.
Případem se začal zabývat brazilský Nejvyšší volební soud (TSE), který Metě nařídil zajistit rovné zacházení s oběma kandidáty. Společnost následně oznámila opatření včetně lidského přezkumu automatických omezení volební reklamy.
Záměrné zvýhodňování některého z kandidátů však dosud prokázáno nebylo. Jak upozornil deník The Guardian s odvoláním na odborníka Joaa Victora Archegase z brazilského Institutu pro technologie a společnost, případné ovlivňování voleb je obtížné doložit, protože přístup k interním datům má pouze Meta.
Co trápí Brazilce?
Zatímco předvolební kampaň poznamenaly spory o fungování justice a sociálních sítí, za největší problémy země Brazilci považují kriminalitu, zdravotnictví a ekonomickou situaci. Podle průzkumu agentury Datafolha zveřejněného 15. října označilo násilí a kriminalitu za nejpalčivější problém dvacet procent respondentů, zdravotnictví osmnáct procent a ekonomiku patnáct procent. Korupci zmínilo sedm procent dotázaných. Respondenti přitom odpovídali spontánně, bez předem nabídnutých možností.
Přestože násilných úmrtí v Brazílii v posledních letech ubývá, kriminalita zůstává vážným problémem. Podle organizace InSight Crime připadalo v roce 2025 na sto tisíc obyvatel 19,2 vraždy a dalšího násilného usmrcení. Významnou hrozbu představují zejména zločinecké organizace Primeiro Comando da Capital (PCC) a Comando Vermelho (CV), které se věnují obchodu s drogami, vydírání či praní špinavých peněz. V některých oblastech navíc fakticky ovládají celá území.
Při rozsáhlé policejní operaci proti Comando Vermelho ve favelách Ria de Janeira loni v říjnu zahynulo podle oficiální bilance 121 lidí včetně čtyř policistů. Úřad veřejného ochránce práv uváděl až 132 mrtvých. Nejkrvavější policejní zásah v brazilské historii vyvolal kritiku lidskoprávních organizací a požadavky na nezávislé vyšetření. Podle pozdějšího zjištění agentury Reuters se navíc policii nepodařilo dopadnout žádného z hlavních vůdců organizace.
Flávio Bolsonaro prosazuje tvrdší postup proti organizovanému zločinu a přísnější tresty. Podle Agancia Brasil chce postavit pět nových věznic s nejvyšším stupněm ostrahy a snížit hranici trestní odpovědnosti z osmnácti na šestnáct let, u některých závažných trestných činů dokonce na čtrnáct let.
Inspiruje se mimo jiné salvadorským prezidentem Nayibem Bukelem, jehož vláda masovým zatýkáním výrazně omezila násilí spojené s gangy. Tento postup však kritizují lidskoprávní organizace, které upozorňují na svévolné zatýkání, porušování práv zadržených a podmínky ve věznicích.
Lula naopak klade důraz na koordinaci bezpečnostních složek, finanční oslabování zločineckých organizací a přísnější kontrolu zbraní. V květnu představil nový program boje proti organizovanému zločinu s plánovaným financováním ve výši 11 miliard realů (přibližně 47 miliard korun). Počítá se společnými policejními operacemi, intenzivnějším finančním vyšetřováním i posílením ostrahy věznic.
V závěru kampaně však Lula částečně přehodnotil svůj postoj k trestání mladistvých. V polovině října podpořil snížení hranice trestní odpovědnosti z osmnácti na šestnáct let u nejzávažnějších trestných činů, přestože takové opatření dlouhodobě odmítal.
Brazilská ekonomika roste, domácnosti však tíží dluhy
Vedle bezpečnosti patří k hlavním tématům voleb také ekonomická situace. Lulova vláda přitom může poukazovat na zlepšení některých hospodářských ukazatelů. Podle brazilského statistického úřadu IBGE klesla nezaměstnanost v roce 2025 na 5,6 procenta, nejnižší hodnotu od roku 2012. Podíl obyvatel žijících v chudobě se mezi lety 2022 a 2024 snížil z 31,6 na 23,1 procenta. Řada domácností se však nadále potýká s vysokými životními náklady a zadlužením. Problémem zůstává také stav veřejných financí. Hrubý veřejný dluh podle agentury Reuters dosahuje přibližně 83 procent HDP.
Oba kandidáti se liší především v představách o roli státu v ekonomice. Lula prosazuje pokračování sociálních programů, zejména podpory chudších rodin prostřednictvím programu Bolsa Família, a také veřejné investice a podporu průmyslu. Bolsonaro naopak zdůrazňuje snižování daní, privatizace a omezování byrokracie. Také on přitom slibuje zachování programu Bolsa Família.
Významným předvolebním tématem se stalo také zkrácení pracovního týdne. Brazilský Kongres 16. října vyhlásil ústavní změnu, která postupně zkrátí maximální pracovní dobu ze 44 na 40 hodin týdně bez snížení mzdy a zavede dva dny volna namísto jednoho. Reformu prosazoval Lula, nakonec ji však podpořil i Bolsonaro.
Lulova vláda se zaměřila také na problémy spojené s internetovým hazardem. Prezident koncem září podepsal opatření, které zakázalo provozování a propagaci internetového kurzového sázení a vymezených on-line hazardních her. Aby zákaz zůstal trvale v platnosti, musí jej ještě potvrdit Kongres.
Vláda krok zdůvodňuje obavami ze závislosti na hazardu a rostoucího zadlužování domácností. Brazílie se přitom podle odhadů analytiků stala největším trhem s hazardními hrami v Latinské Americe. Podle údajů zveřejněných agenturou Agência Brasil prohrály brazilské domácnosti v roce 2025 na sázkách 62,5 miliardy realů (přibližně 269 miliard korun). Dopady jsou zvlášť citelné u nízkopříjmových rodin, kterým mohou prohrané peníze chybět na základní životní potřeby.
Bezplatná zdravotní péče, ale dlouhé čekání
Jedním z hlavních problémů brazilského veřejného zdravotnického systému SUS jsou dlouhé čekací doby na odborná vyšetření a zákroky i rozdíly v dostupnosti péče mezi regiony. Přestože systém zaručuje všem obyvatelům bezplatnou zdravotní péči, v některých oblastech se pacienti potýkají s nedostatkem lékařů a specialistů, píše web BBC News Brasil.
Oba kandidáti slibují zlepšení dostupnosti zdravotní péče, liší se však v navrhovaných řešeních. Lula prosazuje posílení počtu lékařů a zkrácení čekacích dob, zatímco Bolsonaro klade větší důraz na zapojení soukromých zdravotnických zařízení, telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví. Oba přitom podporují zachování veřejného systému SUS.
Amazonie ustoupila do pozadí kampaně
Zatímco před čtyřmi lety patřila ochrana amazonského pralesa k výrazným tématům prezidentské kampaně, letos ustoupila do pozadí. Lulova vláda přitom v této oblasti zaznamenala významné výsledky. Podle údajů brazilského Národního ústavu pro výzkum vesmíru (INPE), zveřejněných 16. října, klesla plocha odlesněného území mezi srpnem 2025 a červencem 2026 meziročně o 42 procent na 3335 kilometrů čtverečních, nejnižší hodnotu od začátku měření v roce 1988.
Oba kandidáti slibují boj proti nelegálnímu odlesňování, liší se však v přístupu k ochraně životního prostředí. Lula prosazuje přísnější kontroly, ochranu území původních obyvatel a zastavení odlesňování do roku 2030. Bolsonaro naopak klade větší důraz na hospodářské využívání přírodních zdrojů a zmírnění ekologických regulací.
Environmentální organizace však varují, že případné Bolsonarovo vítězství by mohlo ohrozit dosavadní pokrok v ochraně pralesa. Amazonie se navíc navzdory poklesu odlesňování potýká s rozsáhlými požáry, jejichž šíření letos v říjnu napomáhá sucho spojené s klimatickým jevem El Niño.
O směřování Brazílie rozhodne také Kongres
Výsledek nedělních voleb může výrazně ovlivnit také zahraničněpolitické směřování Brazílie. Zatímco Lula prosazuje strategickou autonomii země, spolupráci v rámci BRICS a vyvažování vztahů se Spojenými státy a Čínou, Bolsonaro usiluje o užší spolupráci s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa, zejména v oblasti bezpečnosti.
Podle analytičky Irene Miaové z Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS) by však případný zahraničněpolitický obrat mohl být méně výrazný, než naznačuje předvolební rétorika. Bolsonaro by totiž musel zohlednit silné obchodní vazby Brazílie na Čínu, zájmy domácího zemědělského sektoru i hospodářskou spolupráci s Evropskou unií. Tyto faktory podle analytičky omezují prostor pro jednoznačné přiklonění země k Washingtonu.
O tom, kolik ze svých předvolebních slibů bude moci příští prezident prosadit, však nerozhodne jen výsledek prezidentských voleb. Významnou roli bude mít také nové složení Kongresu, v němž po říjnových volbách posílily pravicové a konzervativní strany. Bolsonarova Liberální strana (PL) získala 121 z 513 křesel v Poslanecké sněmovně a v novém Senátu bude mít celkem 28 z 81 mandátů. Podle agentury Reuters by Bolsonaro mohl s dalšími pravicovými a středopravicovými stranami vytvořit blok čítající více než 280 poslanců a až 50 senátorů.
Ani případné vítězství Bolsonara by mu však automaticky nezajistilo parlamentní podporu. Jak upozorňuje politoložka Daniela Portella Sampaiová z britského think tanku RUSI, brazilský politický systém funguje na principu takzvaného koaličního prezidencialismu. Prezident musí při prosazování své politiky vyjednávat s řadou stran, které za podporu požadují například vládní funkce či rozpočtové prostředky. Bolsonaro by tak mohl mít příznivější výchozí pozici než Lula, podporu spojenců by však neměl zaručenou.
Nové složení Kongresu může ovlivnit také vztahy mezi politickou a soudní mocí. Významnou roli by mohl sehrát především Senát, který má pravomoc rozhodovat o odvolání soudců Nejvyššího federálního soudu. Podle agentury Reuters spojenci Bolsonarovy rodiny usilují o zahájení řízení proti zmíněnému soudci de Moraesovi, který se podílel na odsouzení Jaira Bolsonara. Jeho případné odvolání by však vyžadovalo splnění ústavních podmínek a potřebnou většinu v Senátu.
Poslední televizní debata obou kandidátů je naplánována na pátek 23. října na stanici TV Globo, pouhé dva dny před rozhodujícím hlasováním. Oba politici se v závěru kampaně snaží oslovit zejména nerozhodnuté voliče a ty, kteří se prvního kola nezúčastnili.
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