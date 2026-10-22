V hlavním městě asi vznikne koalice STAN, SPOLU a Prahy sobě, naznačil Hlaváček

Pražský lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček po dopoledním jednání zastupitelského klubu Starostů oznámil, že vyjednávací tým STAN bude rozpracovávat variantu koalice se SPOLU (ODS, TOP 09) a Prahou sobě. Piráti nabídku k případné účasti se Starosty a SPOLU odmítli. Hlaváček rovněž zopakoval, že STAN usiluje o širší koalici. Pokud by však jednání trvala příliš dlouho, je podle něj hnutí ochotno začít řídit město pouze se SPOLU a pokračovat v jednáních.
Praha sobě i Piráti měli STAN na nabídky k případné účasti v koalici se STAN a SPOLU odpovědět do středečního večera. „Starostové zmínili, že Praha sobě jim na nabídku (...) odpověděla tak, že chce dál v jednáních o budoucí koalici pokračovat. Piráti ale jejich nabídku odmítli. Hlaváček mluvil o tom, že Piráti si představovali, že by v případné koalici dostali více míst v radě. To znamená, že chtěli pozice dvou radních,“ popsala redaktorka ČT Andrea Grubnerová s tím, že hnutí STAN Pirátům nabízelo post pouze jednoho radního.
Podle Hlaváčka navýšení počtu radních není možné, jednání však budou pokračovat. Zkusí Pirátům nabídnout jiné akceptovatelné řešení. Hlaváček také řekl, že pokud by povolební vyjednávání trvala příliš dlouho, je připraven začít řídit město v koalici se SPOLU. Mezitím by mohla pokračovat vyjednávání s Prahou sobě případně s Piráty.
Hlaváček podle Grubnerové hovořil také o tom, že by byl rád, kdyby se zkraje příštího týdne potkali zástupci STAN společně se SPOLU i Prahou sobě. „To znamená, že by se potkali všichni dohromady. To se doteď nestávalo, protože Starostové a nezávislí jednali samostatně jak s Piráty, tak s Prahou sobě. A SPOLU pro Prahu nechávalo jednání s případným třetím subjektem na hnutí STAN,“ vysvětlila Grubnerová.
Možnými variantami dosud byly koalice STAN a SPOLU, přibrání Prahy sobě, Pirátů či obou subjektů. Hlaváček opakovaně sdělil, že STAN nadále preferuje širší koalici než pouze se SPOLU, která by měla 34 z 65 hlasů v zastupitelstvu. Širší varianta by podle Hlaváčka zastupovala větší množství voličů.
Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, které získalo sedmnáct mandátů. Druhé skončilo SPOLU rovněž se sedmnácti mandáty. Třetí Praha sobě bude mít třináct zastupitelů a čtvrté ANO jedenáct mandátů, Piráti získali sedm mandátů. Do zastupitelstva se nedostali vládní SPD a Motoristé. Dosud v Praze vládla koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.