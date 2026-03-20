Lidé v obci u Prahy mohou opět pít vodu z řadu. Po více než týdnu


před 51 mminutami|Zdroj: ČTK

Lidé v Holubicích mohou po více než týdnu pít vodu z řadu, podle rozborů je zdravotně nezávadná. Vodu minulý týden ve čtvrtek kontaminovaly chemikálie, šlo o výpary z nátěrů při údržbě vodojemu. Hygienici doporučují, aby lidé ve všech domácnostech a na všech odběrových místech vodu odtočili, odtékat by měla přibližně pět minut, informovala v pátek mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová. Kontroly vody a odběr vzorků budou pokračovat i příští týden, upozornily Středočeské vodárny na webu obce.

„Kontrolní rozbory vzorků, odebraných 20. března, prokázaly, že voda je opět nezávadná a dá se tedy – bez rizik pro zdraví – opět používat k pití, vaření i osobní hygieně,“ upřesnila Šalamunová. Podle odborníků z akreditované laboratoře je podle takzvaného senzorického hodnocení kvalita vody vyhovující a vzorky obstály i z hlediska příslušných chemických ukazatelů stanovených vyhláškou.

Výpary se podle Středočeských vodáren dostaly do vody kvůli udržovacím pracím na zařízení vodojemu, jednalo se o aplikaci voděodolného nátěru podlah a schodů. V důsledku technické závady selhalo nucené odvětrávání vnitřních prostor a výpary těkavých organických látek uvolňujících se z vysychajícího nátěru tak namísto do venkovního prostoru pronikly do akumulačních nádrží pitné vody, kterou kontaminovaly, vysvětlily vodárny.

Rozbor ve vodovodním řadu v Holubicích u Prahy prokázal chemikálie
Ilustrační foto

Obyvatelé obce si následně stěžovali, že voda zapáchá. Vodárny tak poskytly cisterny s pitnou vodou. Že by vodu lidé neměli pít, potvrdili i hygienici. Rozbor ukázal přítomnost nebezpečného xylenu a ethylbenzenu. Ethylbenzen a xylen jsou zdraví škodlivé těkavé organické látky.

Často se vyskytují jako součást rozpouštědel, barev, laků a benzinu. Šalamunová v úterý sdělila, že zdravotní rizika po požití kontaminované vody závisí na koncentraci nebezpečné látky, která byla podle prvotních odběrů vodohospodářské společnosti nízká a zdravotní rizika hrozí pouze při dlouhodobé expozici (vystavení).

„Tanec na kostech mrtvých.“ Ruská kultura kryje v Mariupolu zločin okupantů

před 16 mminutami
Ministerstvo obrany obnovilo spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu

před 26 mminutami
Izraelská armáda oznámila novou vlnu úderů na Teherán, útočila i v Sýrii

03:14Aktualizovánopřed 31 mminutami
Hasiči zlikvidovali požár haly v Pardubicích

07:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Máme čtyři verze vzniku požáru, všechny úmyslné, řekl policejní prezident

12:57Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Národní očkovací strategie zůstává, peníze na propagaci nebudou, řekl Vojtěch

před 1 hhodinou
Zemřel Chuck Norris

15:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Středočeský kraj

Lidé v obci u Prahy mohou opět pít vodu z řadu. Po více než týdnu

Lidé v Holubicích mohou po více než týdnu pít vodu z řadu, podle rozborů je zdravotně nezávadná. Vodu minulý týden ve čtvrtek kontaminovaly chemikálie, šlo o výpary z nátěrů při údržbě vodojemu. Hygienici doporučují, aby lidé ve všech domácnostech a na všech odběrových místech vodu odtočili, odtékat by měla přibližně pět minut, informovala v pátek mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová. Kontroly vody a odběr vzorků budou pokračovat i příští týden, upozornily Středočeské vodárny na webu obce.
Rozbor ve vodovodním řadu v Holubicích u Prahy prokázal chemikálie

Ve vodovodním řadu v Holubicích u Prahy ukázal rozbor přítomnost nebezpečného xylenu a ethylbenzenu, do vody se dostaly při údržbě vodojemu. Následně si obyvatelé stěžovali, že voda z řadu zapáchá. Vodárny zajistily pitnou vodu z cisteren. Příčinu kontaminace Středočeské vodárny jako provozovatel sítě odstranily a pokračují práce na odstranění následků havárie včetně čistění komor vodojemu Kozinec, informovala obec na webu. Mluvčí Středočeských hygieniků Dana Šalamunová sdělila, že lidé by vodu neměli pít.
16. 3. 2026Aktualizováno16. 3. 2026

Lidé v Kladně demonstrovali za ukončení provozu útulku Bouchalka

V centru Kladna se konala demonstrace za ukončení provozu buštěhradského útulku Bouchalka. Útulek je soukromý, obce a města z Kladenska s ním mají smlouvu o odchytu toulavých psů. Krajská veterinární správa (KVS) a policie jej prověřují kvůli možnému podezření na týrání zvířat. KVS v pátek oznámila, že zatím v útulku nezjistila tak závažné problémy, kvůli kterým by bylo potřeba podat návrh na odebrání zvířat, ale prověřování dalších podnětů pokračuje.
15. 3. 2026Aktualizováno15. 3. 2026

Hromadné hroby odhalily míru černé smrti v Čechách

Kutnohorská kostnice je místem, které budí zájem turistů i spisovatelů. Ale také vědců; v jejím okolí je totiž pohřbeno asi 40 tisíc lidí. Nová analýza jejich kostí prokázala, jak dramaticky zasáhla české země v půlce čtrnáctého století morová epidemie.
11. 3. 2026

VideoPřed třiceti lety se začal psát konec kladenské Poldi

Před třiceti lety se začal psát definitivní konec kladenské Poldi. Na přelomu února a března 1996 vyvrcholil spor mezi státem a firmou Bohemia Art, která ocelárny zprivatizovala. Podnik vedený Vladimírem Stehlíkem se propadal do stamilionových dluhů, neměl na energie a nezaplatil ani celou kupní cenu. O rok později skončil v konkurzu a tisíce lidí musely hledat novou práci. V roce 2019 soud potvrdil, že Stehlík způsobil ocelárně škodu – místo 117 milionů ale jen necelých 600 tisíc korun.
8. 3. 2026

Požárů elektrokol a elektrokoloběžek přibývá. Pozor na chyby spojené s nabíjením

Počet požárů elektrokol a elektrokoloběžek v Česku roste. Zatímco ještě v roce 2019 hasiči řešili jen tři případy, loni už jich bylo 125. Nejčastější příčinou bývá technická závada spojená s elektrickým zkratem, často při nabíjení.
3. 3. 2026

Škoda Auto otevřela novou halu na baterie za téměř pět miliard korun

Automobilka Škoda Auto otevřela ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi novou halu na montáž bateriových systémů pro elektromobily. Jde o investici za 205 milionů eur, což je v aktuálním přepočtu 4,97 miliardy korun. Podle firmy se tím stala největším výrobcem bateriových systémů v koncernu Volkswagen, ročně jich vyrobí až 335 tisíc, informovali zástupci společnosti.
27. 2. 2026Aktualizováno27. 2. 2026

Soud vyhověl návrhu na ukončení léčby Baldy odsouzeného za terorismus

Okresní soud v Mladé Boleslavi vyhověl návrhu na ukončení ochranné psychiatrické léčby Jaromíra Baldy, který byl v roce 2019 odsouzený na čtyři roky vězení za teroristický útok na železnici a za vyhrožování teroristickým činem. Soudce Tomáš Křivský v pátek uvedl, že léčba splnila účel a neexistuje nebezpečí, že by Balda opakoval jednání pro které byl stíhán. Rozhodnutí je pravomocné, všechny strany se vzdaly práva podat stížnost.
27. 2. 2026Aktualizováno27. 2. 2026
