Lidé v obci u Prahy mohou opět pít vodu z řadu. Po více než týdnu

Lidé v Holubicích mohou po více než týdnu pít vodu z řadu, podle rozborů je zdravotně nezávadná. Vodu minulý týden ve čtvrtek kontaminovaly chemikálie, šlo o výpary z nátěrů při údržbě vodojemu. Hygienici doporučují, aby lidé ve všech domácnostech a na všech odběrových místech vodu odtočili, odtékat by měla přibližně pět minut, informovala v pátek mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová. Kontroly vody a odběr vzorků budou pokračovat i příští týden, upozornily Středočeské vodárny na webu obce.
„Kontrolní rozbory vzorků, odebraných 20. března, prokázaly, že voda je opět nezávadná a dá se tedy – bez rizik pro zdraví – opět používat k pití, vaření i osobní hygieně,“ upřesnila Šalamunová. Podle odborníků z akreditované laboratoře je podle takzvaného senzorického hodnocení kvalita vody vyhovující a vzorky obstály i z hlediska příslušných chemických ukazatelů stanovených vyhláškou.
Výpary se podle Středočeských vodáren dostaly do vody kvůli udržovacím pracím na zařízení vodojemu, jednalo se o aplikaci voděodolného nátěru podlah a schodů. V důsledku technické závady selhalo nucené odvětrávání vnitřních prostor a výpary těkavých organických látek uvolňujících se z vysychajícího nátěru tak namísto do venkovního prostoru pronikly do akumulačních nádrží pitné vody, kterou kontaminovaly, vysvětlily vodárny.
Obyvatelé obce si následně stěžovali, že voda zapáchá. Vodárny tak poskytly cisterny s pitnou vodou. Že by vodu lidé neměli pít, potvrdili i hygienici. Rozbor ukázal přítomnost nebezpečného xylenu a ethylbenzenu. Ethylbenzen a xylen jsou zdraví škodlivé těkavé organické látky.
Často se vyskytují jako součást rozpouštědel, barev, laků a benzinu. Šalamunová v úterý sdělila, že zdravotní rizika po požití kontaminované vody závisí na koncentraci nebezpečné látky, která byla podle prvotních odběrů vodohospodářské společnosti nízká a zdravotní rizika hrozí pouze při dlouhodobé expozici (vystavení).