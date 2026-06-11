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K druhému čtení stavební novely, která má podle tvůrců urychlit stavební řízení, se poslanci vrátili počtvrté. Dosud o ní debatovali zhruba 8,5 hodiny a sešlo se k ní už kolem 130 pozměňovacích návrhů. Zavést má kromě jiného státní stavební správu. Sněmovna na úvod schůze odhlasovala, že bude jednat i po 21. hodině, a poté pokračuje v obecné rozpravě.
Opozice předloze vytýká především to, že chce rozsáhlou změnu o stovkách stran prosadit jako úpravu poslaneckého návrhu, tedy bez řádného připomínkového řízení. Opakovanou výhradou bylo, že k návrhu se nemohly vyjádřit odborné svazy, není k němu analýza dopadů. Zaznívají obavy z případného personálního kolapsu, pokud nynější úředníci nebudou chtít přejít z obecních úřadů pod státní správu.