Lidé ve Višňové na Příbramsku v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren


před 58 mminutami|Zdroj: ČTK

Lidé ve Višňové na Příbramsku v pátečním referendu odmítli případnou výstavbu větrné elektrárny nebo elektráren na území obce. Proti záměru se vyslovilo 172 z 272 voličů, jimž byly vydány hlasovací lístky. Souhlasilo s ním naopak 90 lidí, část hlasů byla neplatná. Referendum je platné a závazné, vyplývá z informací na webu obce.

Dvě větrné elektrárny chtěla na území obce vybudovat společnost ČEZ Obnovitelné zdroje. Lidé odpovídali na otázku, zda souhlasí s výstavbou maximálně dvou větrníků na území obce za podmínky, že vzniknou na hranici s katastrálním územím Stěžov ve vzdálenosti minimálně 4,5 kilometru od budovy obecního úřadu ve Višňové a přinesou obci pravidelnou roční platbu za každou elektrárnu.

Podle odůvodnění z jednání zastupitelstva by výstavba větrníků měla dlouhodobé dopady na možný rozvoj Višňové, životní prostředí, ráz krajiny, ale také by mohly zajistit obci finanční přínos. Z toho důvodu bylo pro zastupitelstvo důležité znát názor většiny obyvatel.

V diskusi o podobě akceleračních zón rezonuje výška větrníků
Ilustrační snímek

Ve Středočeském kraji nejde zdaleka o první referendum o větrnících. Stejné se konalo před dvěma týdny v Těchařovicích na Příbramsku, většina hlasujících záměr odmítla. Plebiscit však byl kvůli nízké účasti neplatný.

Zamítavým výsledkem letos skončila referenda o větrných elektrárnách také v Třebízi na Kladensku a v Milíně, Pečicích, Starosedlském Hrádku a Vrančicích na Příbramsku. Loni se hlasování konala v Mšeckých Žehrovicích a Krakově na Rakovnicku a v Řisutech na Kladensku. V Krakově lidé se stavbou souhlasili, ve zbylých dvou obcích ji odmítli.

Lidé ve Vrančicích na Příbramsku v referendu odmítli stavbu větrných elektráren
Větrná elektrárna, ilustrační snímek

Odpůrci větrných elektráren argumentují například zásahem do vzhledu krajiny nebo obavami z hluku. Obce včetně obyvatel naopak mohou díky elektrárnám získat levnější tarif elektřiny. Ve Středočeském kraji je zatím jediná větrná elektrárna u Pcher na Kladensku. Tvoří ji dva větrníky s celkovým výkonem šest megawattů, v provozu jsou od roku 2008.

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