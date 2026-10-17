V obvodu Cheb vyhrál senátní volby Plevný (za STAN)

Senátorem ve volebním obvodu Cheb bude opět Miroslav Plevný (za STAN). Ve druhém kole senátních voleb získal 71,35 procenta hlasů. Vyplývá to z konečného výsledku sčítání. Druhá Sandra Tsoukernik (za ANO) dostala 28,64 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo 20,35 procenta voličů, v prvním kole před týdnem hlasovalo 36,75 procenta.
V roce 2020 Plevný ve druhém kole získal 70,31 procenta hlasů. Druhá skončila Jaroslava Brožová Lampertová (ANO). Voleb se zúčastnilo devět kandidátů.
První kolo
První kolo vyhrál Plevný, získal 40,08 procenta hlasů. Druhá Tsoukernik dostala 27,08 procenta. Na třetím místě skončila Štěpánka Černá (VOK) s 12,3 procenta hlasů. Čtvrtý v pořadí byl Vladimír Keblúšek (za Naše Česko) s 10,61 procenta hlasů. Pátou příčku obsadil Ivan Reis (SPD), volilo ho 6,41 procenta lidí. Šestý byl Pavel Hojda (KSČM) se 3,49 procenta.
Voleb se v prvním kole zúčastnilo 36,75 procenta voličů.