V obvodu Cheb vyhrál senátní volby Plevný (za STAN)


17. 10. 2026Aktualizovánopřed 25 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Senátorem ve volebním obvodu Cheb bude opět Miroslav Plevný (za STAN). Ve druhém kole senátních voleb získal 71,35 procenta hlasů. Vyplývá to z konečného výsledku sčítání. Druhá Sandra Tsoukernik (za ANO) dostala 28,64 procenta hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo 20,35 procenta voličů, v prvním kole před týdnem hlasovalo 36,75 procenta.

V roce 2020 Plevný ve druhém kole získal 70,31 procenta hlasů. Druhá skončila Jaroslava Brožová Lampertová (ANO). Voleb se zúčastnilo devět kandidátů.

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Zdroj: ČSÚ, ČT24

První kolo

První kolo vyhrál Plevný, získal 40,08 procenta hlasů. Druhá Tsoukernik dostala 27,08 procenta. Na třetím místě skončila Štěpánka Černá (VOK) s 12,3 procenta hlasů. Čtvrtý v pořadí byl Vladimír Keblúšek (za Naše Česko) s 10,61 procenta hlasů. Pátou příčku obsadil Ivan Reis (SPD), volilo ho 6,41 procenta lidí. Šestý byl Pavel Hojda (KSČM) se 3,49 procenta.

Voleb se v prvním kole zúčastnilo 36,75 procenta voličů.

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