Naši lidé. Nvotová natočila minisérii o vraždě Kuciaka a Kušnírové


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Osm let po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové vznikla hraná minisérie, která tyto události zpracovává v širších souvislostech. Šestidílný seriál Naši lidé pro Českou televizi natočila slovenská režisérka Tereza Nvotová. Zároveň se s Mirem Šifrou a Tomášem Hrubým podílela na scénáři. Názvem Naši lidé tvůrci odkazují ke slovnímu spojení, které na Slovensku označuje síť blízkých osob spojených klientelismem, korupcí a napojením na politickou reprezentaci.

„Ten příběh je o síle pravdy. O tom, že pravda se nedá umlčet. A to i přes to, že zabijete člověka, který tu pravdu nese, tak tu pravdu neumlčíte. A můžete se o to snažit, jak chcete,“ uvedla k seriálu Nvotová.

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Producentka Tereza Polachová nepochybuje, že zločin spojený se slovenskými reáliemi dobře znají i čeští diváci. „V době, kdy se ta věc stala, rezonovala nejen Evropou, ale troufám si říct, že celým světem,“ připomíná.

Producenti nenašli slovenského vysílatele

Zprávu o – nejen na Slovensku – bezprecedentním zločinu otiskla v únoru 2018 většina tuzemských významných deníků. „Byla jsem zrovna v Los Angeles a vzbudila jsem se ráno s tím, že mi pípal mobil s notifikacemi, že zavraždili Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovou. Nikdo nechápal, co se u nás stalo, co to znamená,“ pamatuje Nvotová na ten moment.

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Česká televize se stala koproducentem minisérie. „Proto, že v současné době nenašli producenti slovenského vysílatele, který by se příběhu ujmul. To je úloha veřejnoprávních médií – vykládat příběhy, na které nejsme pyšní, ale je důležité, abychom je znali,“ dodává Polachová.

Policejní vyšetřování, výpovědi rodičů obětí i změny, které šokující událost vyvolala ve slovenské společnosti, před čtyřmi lety zrekapituloval dánský koprodukční dokument Kuciak: Vražda novináře. Minisérie Naši lidé se do vysílání ČT dostane příští rok na jaře.

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