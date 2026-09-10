Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Podle studie zveřejněné v časopise European Heart Journal, oficiálním časopise Evropské kardiologické společnosti, je vystavení světlu v noci spojeno s významnými a potenciálně škodlivými změnami ve struktuře a funkci srdce.
Konkrétně se této studie – vedené Tulane University v New Orleans v USA – zúčastnilo 11 071 osob z databáze UK Biobank. Všichni účastníci nosili sedm dní na zápěstí světelný senzor, který zaznamenával úroveň osvětlení v průběhu noci. O tři roky později podstoupili účastníci magnetickou rezonanci srdce, aby mohli výzkumníci podrobně prozkoumat strukturu a funkci.
Vědci porovnávali osoby, které byly v noci vystaveny osvětlení o intenzitě vyšší než tři luxy, s těmi, které nebyly vystaveny téměř žádnému světlu.
Srovnání ukázalo, že u osob s vyšší expozicí nočnímu osvětlení došlo ke ztloustnutí stěny levé srdeční komory, čímž se zmenšil vnitřní prostor. Současně se objevily známky toho, že se snížila schopnost srdečního svalu roztáhnout se během srdečního tepu. Jedná se o náznak zhoršené srdeční funkce. Vědci rovněž zjistili změny v pravé srdeční komoře a levé síni.
„Jedná se o první studii svého druhu, která ukazuje, že vystavení vyšším úrovním světla během noci souvisí s kardiální remodelací, při níž dochází ke změnám struktury a funkce srdce. K tomuto jevu obvykle dochází v reakci na chronický stres nebo poškození srdce a jde o způsob, jakým se tělo tomuto stresu přizpůsobuje. Nakonec to však srdce oslabuje a může vést k srdečnímu selhání,“ poznamenává hlavní autor studie Lou Qi z Tulanské univerzity.
V doprovodném článku Thomas Munzl z Univerzitního lékařského centra v Mohuči v Německu a jeho kolegové zdůrazňují, že lékaři, zejména ti, kteří léčí pacienty se srdečním selháním nebo fibrilací síní, by měli začít brát v úvahu prostředí, ve kterém pacienti spí: jak tmavá je ložnice, zda pacient pracuje na nočních směnách a kolik času tráví před obrazovkou po západu slunce. Praktická řešení jsou, jak poukazují, jednoduchá a nákladově efektivní: zatemňovací závěsy, noční osvětlení v teplých tónech a zakrytí malých LED kontrolek v pohotovostním režimu, které zůstávají svítit na elektronických zařízeních.
Z hlediska veřejného zdraví jsou důsledky ještě širší, přesto je světelné znečištění jedním z environmentálních rizik, které mohou města přímo a za relativně nízké náklady regulovat. K dispozici je vhodné pouliční osvětlení, žárovky s teplým světlem a stmívatelná nebo pohybem aktivovaná pouliční svítidla, která jsou energeticky úsporná a šetrná k životnímu prostředí.
Doprovodný článek poukazuje na určitá omezení této studie, jako je například skutečnost, že přístroj měřil pouze jas, a nikoli barvu spektra – což je pro biologické hodiny důležité –, že účastníci byli sledováni pouze jeden týden a že se jednalo převážně o bělochy, kteří byli zdravější než průměr. Na závěr je třeba poznamenat, že se jedná o observační studii, a proto nelze s jistotou prokázat příčinnou souvislost.
Článek napsaný ERTNews, poprvé byl publikován 10. září 2026 v 09:10 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.