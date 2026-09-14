„Nenecháme se zastrašit,“ zní z EU po ruském útoku u polských hranic

Nedělní útok ruského dronu na vlak na ukrajinské hranici s Polskem, které je členem NATO, měl za cíl zastrašit západní země podporující Ukrajinu, uvedla v pondělí šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Podobně se vyjádřil i francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. Krátce před zasaženým vlakem projížděl po stejné trati směrem do Polska vlak s řadou prominentních Evropanů, včetně britského expremiéra Borise Johnsona.
„Myslím, že bychom měli jednat opačně. Měli bychom ukázat, že stojíme za Ukrajinou a že se nebojíme,“ řekla Kallasová ve finském Rovaniemi, kde se účastnila summitu o arktické strategii.
Podle Barrota byl Ruský útok na vlak poblíž ukrajinsko-polské hranice proveden s cílem zastrašit a rozdělit Evropany. Francouzský ministr zahraničí to rovněž uvedl na Evropském arktickém summitu ve Finsku.
Ve vlaku byli expremiéři Švédska či Británie a poradce Merze
Ruský dron zasáhl v neděli osobní vlak na ukrajinské hranici s Polskem, které je členem NATO, krátce poté, co tudy projížděl diplomatický vlak s bývalým britským premiérem Borisem Johnsonem, švédským expremiérem Carlem Bildtem či bezpečnostním poradcem německého kancléře Friedricha Merze Günterem Sautterem. Vraceli se z bezpečnostní konference v Kyjevě.
Z téže konferenci se vracel i někdejší český ministr zahraničí Jan Lipavský. „Donald Tusk jen před pár dny varoval před ruskými útoky na hraniční přechody s Ukrajinou. Ruské útoky se přesouvají stále blíže k hranicím NATO,“ napsal Lipavský na síti X.
Polský premiér Donald Tusk v reakci svolal zvláštní poradu, které se kromě ministrů zúčastnili zástupci zpravodajských služeb.
Možnosti NATO jsou v tuto chvíli omezené, míní redaktor ČRo Ondřej Soukup. Nabízí se konzultace v rámci článku 5 Severoatlantické smlouvy, kde by se těžko dokládal ruský úmysl útoku na území Aliance. Za možnou, avšak nepravděpodobnou reakci označil situaci, v níž by Polsko s podporou NATO oznámilo, že bude útočit na rakety v blízkosti svých hranic, řekl pro ČT.