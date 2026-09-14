Rusové zabíjeli v Černihivské oblasti. V Izjumu zranili kojence


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Reuters

Při ruském útoku na sklad zemědělské firmy v severoukrajinské Černihivské oblasti zahynuli podle Reuters nejméně tři lidé, sedm utrpělo zranění. Útok zasáhl centrum města Pryluky východně od Kyjeva. Rusko také v noci na pondělí zasáhlo naváděnou leteckou bombou východukrajinský Izjum, kde utrpěli zranění tři lidé, včetně dvouměsíčního dítěte, oznámil náčelník správy Charkovské oblasti Oleh Syněhubov. Ještě v neděli ruské útoky v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti zranily čtyři lidi, v noci na pondělí pak další dva. V Konotopu v Sumské oblasti zabil ruský dron energetika, informoval v neděli večer list Ukrajinska pravda.

Portál Antikor napsal, že ruské síly k úderu použily vyčkávací munici typu Banderol. Banderol je označována jako proudová střela s plochou dráhou letu, která v sobě kombinuje vlastnosti dronu a letecké pumy. Stanice Suspilne, která se odkazuje na místní úřady, informovala o nejméně dvou výbuších. Rovněž uvedla, že exploze a tlaková vlna rozbily okna v okolních výškových budovách.

Místní úřady původně uváděly dvě oběti, později ale policie bilanci upravila. „Počet obětí útoku se zvýšil na tři, zraněno bylo sedm lidí,“ citoval portál Informator černihivskou policii. Server rovněž uvedl, že záchranáři nadále prohledávají trosky a že na místě pracují pyrotechnici.

Pryluky jsou terčem ruských úderů opakovaně. Před týdnem 8. září zde ruský útok zasáhl nákupní středisko, kde následně vypukl rozsáhlý požár. O den dříve se po ruském ostřelování vzňala střecha tabákové továrny patřící mezinárodní společnosti British American Tobacco. V květnu ve městě dopadla balistická raketa, zahynuli tehdy dva lidé a zhruba dvě desítky dalších včetně dítěte utrpěly zranění.

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Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová

Údery na dalších místech Ukrajiny

Syněhubov uvedl, že v Izjumu tlaková vlna po výbuchu zranila šestapadesátiletého muže a čtyřiatřicetiletou ženu, dvouměsíční dívka pak kvůli traumatizující události prodělala akutní stresovou reakci. Další útok se stal u obce Bezruky severně od Charkova, kde byl zraněn 39letý muž. Syněhubov poznamenal, že ruské síly za posledních čtyřiadvacet hodin zasáhly Charkovskou oblast deseti řízenými leteckými pumami a 157 drony, které poničily několik domů i aut.

Náčelník správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža na telegramu napsal, že v neděli při více než čtyřiceti útocích utrpěli zranění v tomto regionu čtyři muži ve věku 54 až 80 let. Údery zasáhly například Nikopol a poničily mimo jiné bytové domy a obchody. V pondělí ráno pak Hanža oznámil, že při dalších deseti útocích byly zraněny dvě ženy ve věku 34 a 39 let.

Útokům čelila i Sumská oblast, kde v neděli zabil ruský dron energetika, který jel autem opravit poškozené elektrické vedení u Konotopu. Jeho kolega utrpěl zranění a skončil v nemocnici.

Ukrajinské letectvo v ranním hlášení sdělilo, že od nedělního večera vyslalo Rusko na Ukrajinu 108 dronů, z nichž 85 se podařilo obraně sestřelit, případně rušením neutralizovat. Zásahy bezpilotních strojů letectvo hlásí ze sedmi míst.

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Ilustrační snímek

Rusové tvrdí, že zničili desítky ukrajinských dronů

Ruské úřady mezitím tvrdí, že v Rostovské oblasti na jihu Ruska armáda zničila asi padesát ukrajinských dronů. Tamní gubernátor Jurij Sljusar podle státní agentury TASS řekl, že ukrajinské drony sice způsobily „jisté materiální škody“, ale zranění nikdo neutrpěl.

Ukrajina podle ruského ministerstva obrany vyslala během noci do pondělního rána na Rusko 399 dronů, které obrana zlikvidovala mimo jiné nad Kurskou, Rostovskou či Smolenskou oblastí, nad Krymem, Krasnodarským krajem nebo Černým mořem.

Ukrajina od února 2022 vzdoruje velké ruské vojenské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami a raketami po celé zemi. Ukrajina v odvetě podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku. Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války, při útocích ale umírají i civilisté. Většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.

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