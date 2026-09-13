Závod s časem. Ukrajina před topnou sezonou opravuje energetickou infrastrukturu


před 8 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Ukrajinu čeká těžká zima, připustil tamní premiér Serhij Koreckyj. Podle předsedy vlády je však energetika lépe připravena čelit ruským úderům než před minulou zimou. Přesto úřady už teď vyzývají obyvatele, aby se připravili na možné výpadky proudu a tepla. Topná sezona začne za pár týdnů.

Každodenní prací ukrajinských elektrikářů je najít slabé místo v rozvodech, vykopat jej a následně dle potřeby zařízení vyměnit. Na 90 procent rozvodů elektřiny vede ve městech pod zemí a většina kabelů je hliníkových – jsou levnější, ale také náchylnější k poškození. Ruské zimní útoky jejich poruchovost ještě zvýšily.

„Staré rozvody vyhazujeme, pokládáme nové,“ popsal mistr kabelových sítí DTEK v Kyjevské oblasti Vadim Buhlak. „Obnovujeme systémy a instalujeme nové trafostanice. Na tom teď pracujeme,“ dodává. Problém s dodávkami ale začíná už v elektrárnách.

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Jednu z nich navštívil štáb ČT předloni v létě, znovu pak letos v zimě. Kruté mrazy se projevily i na námraze na technologii. DTEK letos vložil do oprav tepelných elektráren v přepočtu přes tři miliardy korun, kabinet premiéra Koreckého zároveň požaduje, aby důležité provozy dokázaly při výpadku přejít na záložní napájení.

„Musíme technicky zajistit, aby každý objekt zásobování teplem mohl fungovat autonomně,“ vysvětlil první náměstek primátora Oděsy Oleksandr Filatov. „Když se kvůli poškození infrastruktury přeruší vnější napájení, přepne na vlastní zdroj,“ nastínil.

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Zranitelná Oděsa

Záložní zdroje ale nedokážou nahradit velké rozvodny, které zásobují celé městské čtvrti. Ze zkušenosti štábu ČT vyplývá, že Ukrajinci zpravidla zničené trafostanice neukazují. V tomto případě se ale rozhodli udělat výjimku, protože situace je kritická a zoufale se snaží sehnat peníze od zahraničních partnerů. Jeden z útoků navíc dokázal, že často nepomáhají ani ochranné betonové sarkofágy.

Nejzranitelnější je v tomto ohledu Oděsa. Leží na okraji přenosové soustavy a je závislá na elektřině přiváděné z jiných regionů. Jedna z tamních rozvoden je zničená už od zimy, místní se tak s výpadky proudu potýkali i v létě.

„Nemůžu zapnout všechny spotřebiče. Když doma něco zapnu, přestane fungovat něco jiného. Napětí nestačí,“ přiblížila obyvatelka Oděsy Olha. Pro ukrajinské energetiky jsou opravy elektráren, rozvoden i vedení – tedy celé soustavy – závodem s časem. Následně přijde topná sezona a ruské útoky na energetiku napadené země opět zesílí.

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