Rusko pokračuje v ničení ukrajinské energetiky, odstávky se výrazně prodloužily


před 1 hhodinou|Zdroj: Ukrajinska pravda

Rusko v noci na neděli opět cílilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Škody na ní hlásí Poltavská oblast, rozsáhlý útok mířil mimo jiné na tamní město Kremenčuk. Pravidelné odstávky proudu, které kvůli opravám zažívá každý den většina země, se přitom už po masivním ruském náletu z předchozí noci prodloužily až na šestnáct hodin denně.

„Včera (v sobotu) v noci provedli Rusové rozsáhlý kombinovaný útok na Poltavskou oblast s použitím raket a bezpilotních letadel. Pod palbu se dostalo několik zařízení energetického sektoru v kremenčuckém okrese,“ uvedl v neděli ráno předseda správy Poltavské oblasti Volodymyr Kohut.

Podle něj vypuklo v důsledku přímých zásahů či pádů trosek několik požárů a poškozeno bylo technické vybavení. Některé části okresu jsou bez tepla a vody.

O masivním ruském útoku na civilní infrastrukturu v Kremenčuku informoval starosta města Vitalij Maleckyj. I on uvedl, že některé části města jsou bez elektřiny, vody a tepla.

Rusko už v noci na sobotu způsobilo velké škody na energetické infrastruktuře. Státní energetická společnost Energoatom v sobotu večer uvedla, že ve většině ukrajinských regionů dosahují nyní odstávky proudu, způsobené nutnými opravami ruskými nálety na energetickou infrastrukturu, dvanácti až šestnácti hodin denně. Ještě o den dříve to přitom bylo čtyři až osm hodin denně. Podle Energoatomu potrvá zřejmě několik týdnů, než se situace zlepší.

Ukrajinu čeká těžká zima. Rusko masivně útočí na energetickou infrastrukturu
Zařízení ukrajinské energetické infrastruktury poškozené ruským útokem

Příměří v Gaze dosáhlo kritického bodu, sdělil katarský premiér

Příměří v Gaze dosáhlo kritického bodu, sdělil katarský premiér

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
V Praze hořel pneuservis s veterány, škoda je 200 milionů

V Praze hořel pneuservis s veterány, škoda je 200 milionů

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Velké nedostatky i rostoucí náklady. Evropa hodnotí stav svých armád

Velké nedostatky i rostoucí náklady. Evropa hodnotí stav svých armád

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Vojtěch chystá přesun miliard z VZP. Má to zajistit stabilitu menších pojišťoven

Vojtěch chystá přesun miliard z VZP. Má to zajistit stabilitu menších pojišťoven

před 14 hhodinami
Zelenskyj by v pondělí mohl jednat se Starmerem, Macronem a Merzem

Zelenskyj by v pondělí mohl jednat se Starmerem, Macronem a Merzem

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Rusko masivně útočilo na Ukrajinu, Polsku pomohla s ochranou vzdušného prostoru i česká armáda

Rusko masivně útočilo na Ukrajinu, Polsku pomohla s ochranou vzdušného prostoru i česká armáda

včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami
Obětí povodní a sesuvů půdy v Asii přibývá, jen na Sumatře je jich skoro tisíc

Obětí povodní a sesuvů půdy v Asii přibývá, jen na Sumatře je jich skoro tisíc

před 20 hhodinami
Požáry spálily v Austrálii tisíce hektarů buše, úřady vyzvaly k evakuaci

Požáry spálily v Austrálii tisíce hektarů buše, úřady vyzvaly k evakuaci

před 21 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Kreml vítá novou americkou strategii, která neoznačuje Rusko za hrozbu

Moskva vítá novou bezpečnostní strategii Spojených států, která nehovoří o Rusku jako o přímé hrozbě. V neděli to uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Americký dokument mimo jiné volá po „strategické stabilitě“ USA s Ruskem a tvrdí, že se už nebude rozšiřovat Severoatlantická aliance.
05:53Aktualizovánopřed 37 mminutami

Rusko v noci na neděli opět cílilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Škody na ní hlásí Poltavská oblast, rozsáhlý útok mířil mimo jiné na tamní město Kremenčuk. Pravidelné odstávky proudu, které kvůli opravám zažívá každý den většina země, se přitom už po masivním ruském náletu z předchozí noci prodloužily až na šestnáct hodin denně.
Čínské stíhačky namířily na japonský letoun radar navádějící střely, tvrdí Tokio

Čínské armádní stíhačky namířily během letu nad mezinárodními vodami u japonského souostroví Okinawa radar navádějící střely před palbou, uvedl podle agentur Reuters a AFP japonský ministr obrany. Tokio kvůli incidentu, který označuje za provokaci, protestovalo u čínských úřadů, Peking uvedl, že se letadlo nebezpečně přiblížilo cvičení čínského námořnictva.
před 2 hhodinami

„Dealeři si kupují mlčení“. Ve Francii přibývá násilí spojeného s drogami

Ve Francii narůstá obchodování s drogami i násilné činy, které s jejich prodejem, užíváním a distribucí souvisí. Problém mají zejména velká města – třeba Marseille. Podle francouzského centra boje proti drogám zkusí kokain alespoň jednou za rok víc než milion lidí v zemi. Překupníci navíc zavádějí nové způsoby distribuce narkotik a na policejní zátahy pružně reagují.
před 3 hhodinami

Při požáru v indickém nočním klubu zemřelo 25 lidí

Nejméně 25 lidí zemřelo při sobotním požáru v nočním klubu v indickém státě Góa, informují světové tiskové agentury. Mezi oběťmi požáru v oblasti vyhledávané zahraničními návštěvníky jsou nejméně čtyři turisté. Dalších šest lidí je zraněných. Policie příčinu požáru vyšetřuje, podle vyjádření policejního šéfa v místních médiích jej mohl způsobit výbuch plynové bomby.
01:08Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Zóna ČT24 se věnovala i americkému postoji k Venezuele

Pokud Spojené státy zaútočí na Venezuelu, chtějí o tom někteří zákonodárci znovu vyvolat hlasování v Kongresu. Od září provádí Američané údery převážně proti rybářským lodím v Karibiku a Pacifiku. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa tvrdí, že k tomu schválení členů Sněmovny reprezentantů a Senátu nepotřebuje. Argumentuje tím, že nejde o válku, ale o útoky proti drogovým kartelům. Některé z nich označila za teroristické organizace. Někteří kongresmani z obou stran ale tvrdí, že Trump už čtvrtý měsíc vede vojenskou operaci nezákonně. Na téma se zaměřil pořad Zóna ČT24.
před 12 hhodinami

Příměří v Gaze dosáhlo kritického bodu, sdělil katarský premiér

Příměří v Pásmu Gazy dosáhlo kritického bodu, jelikož se jeho první fáze chýlí ke konci a mezinárodní prostředníci pod vedením Spojených států už pracují na cestě k druhé fázi, aby dohodu upevnili. Podle agentury AP to v sobotu řekl katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání, podle něhož je podmínkou příměří mimo jiné úplné stažení izraelských sil z Gazy.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Velké nedostatky i rostoucí náklady. Evropa hodnotí stav svých armád

Ruská válka na Ukrajině vyburcovala většinu evropských zemí k tomu, aby upřely pozornost ke stavu svých armád. Zatímco vyzbrojování Velké Británie, která dlouho žila podle expertů v iluzi vlastní vojenské síly, provází problémy, Polsko už teď dává na obranu téměř pět procent HDP a mezi zeměmi NATO si udržuje náskok. Jedním z nejaktivnějších a nejambicióznějších aktérů je v současné době také Německo, kde poslanci v pátek schválili novou podobu vojenské služby.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
