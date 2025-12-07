Rusko pokračuje v ničení ukrajinské energetiky, odstávky se výrazně prodloužily

Rusko v noci na neděli opět cílilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Škody na ní hlásí Poltavská oblast, rozsáhlý útok mířil mimo jiné na tamní město Kremenčuk. Pravidelné odstávky proudu, které kvůli opravám zažívá každý den většina země, se přitom už po masivním ruském náletu z předchozí noci prodloužily až na šestnáct hodin denně.
„Včera (v sobotu) v noci provedli Rusové rozsáhlý kombinovaný útok na Poltavskou oblast s použitím raket a bezpilotních letadel. Pod palbu se dostalo několik zařízení energetického sektoru v kremenčuckém okrese,“ uvedl v neděli ráno předseda správy Poltavské oblasti Volodymyr Kohut.
Podle něj vypuklo v důsledku přímých zásahů či pádů trosek několik požárů a poškozeno bylo technické vybavení. Některé části okresu jsou bez tepla a vody.
O masivním ruském útoku na civilní infrastrukturu v Kremenčuku informoval starosta města Vitalij Maleckyj. I on uvedl, že některé části města jsou bez elektřiny, vody a tepla.
Rusko už v noci na sobotu způsobilo velké škody na energetické infrastruktuře. Státní energetická společnost Energoatom v sobotu večer uvedla, že ve většině ukrajinských regionů dosahují nyní odstávky proudu, způsobené nutnými opravami ruskými nálety na energetickou infrastrukturu, dvanácti až šestnácti hodin denně. Ještě o den dříve to přitom bylo čtyři až osm hodin denně. Podle Energoatomu potrvá zřejmě několik týdnů, než se situace zlepší.