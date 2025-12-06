Rusko masivně útočilo na Ukrajinu, Polsku pomáhala s ochranou vzdušného prostoru i česká armáda


6. 12. 2025

Rusové provedli další masivní raketový a dronový útok na Ukrajinu. V Kyjevské oblasti zasáhli mimo jiné železniční nádraží a zranili několik lidí. Škody jsou ale v řadě dalších regionů včetně Lucké oblasti na západě země. Ruské údery zasáhly ukrajinskou energetickou infrastrukturu v osmi oblastech, a způsobily tak výpadky dodávek proudu. Kvůli náletu vzlétlo polské letectvo k ochraně polského vzdušného prostoru, za spolupráci poděkovalo i české armádě.

V Kyjevské oblasti utrpěli zranění tři lidé, informovaly místní úřady. Nálet tam poškodil železniční nádraží a depo ve městě Fastiv, trosky z bezpilotního letounu způsobily požár skladu v obci Novi Petrivci. Zničen byl jeden obytný dům a dalších šest bylo poškozeno, vzplály také tři nákladní automobily.

Zasažen byl i západ země, v Lucku tam nálety okupantů způsobily požáry v několika skladech potravin, uvedl starosta města.

V Dněpropetrovské oblasti zranil dronový útok jedenátiletécho chlapce ve městě Nikopol, sdělilo vedení oblasti. V Dnipru a dalších městech útok způsobil požáry. „Naše protivzdušná obrana sestřelila nad Dněpropetrovskou oblastí od (pátečního) večera čtyřicet dronů,“ uvedl úřadující náčelník Dněpropetrovské oblastní vojenské správy Vladyslav Hajvanenko.

Kyjev po ruském útoku hlásí dvě oběti, stovky tisíc lidí byly ráno bez elektřiny
Následky ruského útoku na Kyjev (29. listopadu 2025)

Ruské útoky zasáhly ukrajinskou energetickou infrastrukturu v osmi oblastech – Kyjevské, Černihivské, Lvovské, Oděské, Záporožské, Dněpropetrovské, Mykolajivské a Charkovské – uvedlo tamní ministerstvo energetiky. Bez proudu jsou kvůli tomu lidé šesti z nich - v Oděské, Černihivské, Kyjevské, Charkovské, Dněpropetrovské a Mykolajivské oblasti.

Kvůli útoku operovalo nad polským vzdušným prostorem polské letectvo. Za spolupráci poděkovalo mimo jiné české armádě, jejíž letadla podle prohlášení pomáhala zajistit bezpečnost na polském nebi. Polsko za pomoc poděkovalo také Španělsku, Nizozemsku a Německu a silám NATO celkově.

Ukrajina v noci podle telegramového kanálu Astra podeváté zaútočila na rafinerii v ruské Rjazani. Gubernátor Rjazaňské oblasti Pavel Malkov uvedl, že trosky dronů dopadly do blíže neurčeného průmyslového objektu.

