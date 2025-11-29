Útok ruských střel a dronů na Kyjev zabil člověka a 11 lidí zranil


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelí nočnímu útoku ruských střel a dronů, který zabil nejméně jednoho člověka a jedenáct lidí včetně dítěte zranil. Uvedl to šéf místní vojenské správy Tymur Tkačenko, podle něhož vypukly požáry v několika obytných domech.

Pode Tkačenka byl mrtvý muž objeven ve Svjatošinském obvodě Kyjeva. Mezi jedenácti zraněnými je jedna žena ve vážném stavu. Útok stále pokračuje a lidé by se neměli vzdalovat z krytů, napsal Tkačenko nad ránem.

Starosta Vitalij Klyčko uvedl, že útok způsobil požár ve spodních patrech výškové obytné budovy západně od centra hlavního města. Další požár podle něj vypukl v domě v centrální části Kyjeva, podařilo se jej však rychle uhasit. Podle Tkačenka na zasažených místech pracují záchranné týmy

Ukrajina se od února 2022 brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Součástí bojů jsou vzdušné útoky, které podnikají obě země. Rusko pravidelně útočí drony i raketami na ukrajinské hlavní město, které za poslední měsíce registrovalo desítky mrtvých civilistů. Poslední velký útok hlásil Kyjev v úterý, kdy podle tamních činitelů zabily noční ruské údery sedm lidí.

Rusko útočilo na Kyjev. Cílilo na „vše, co zabezpečuje normální život“
Dopady ruských útoků na Kyjev (25. listopadu 2025)

