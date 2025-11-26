Witkoff radil Rusům, jak si naklonit Trumpa, ukazuje podle Bloombergu telefonát

Zvláštní zmocněnec Bílého domu Steve Witkoff radil Rusům, jak si naklonit prezidenta USA Donalda Trumpa v jednání o Ukrajině. Podle agentury Bloomberg to ukazuje záznam telefonátu mezi Witkoffem a kremelským poradcem Jurijem Ušakovem. Další telefonát podle Bloombergu dokazuje, že autory takzvaného „Trumpova mírového plánu“ jsou Rusové. Trump v reakci na zjištění Bloombergu označil Witkoffovo jednání za standardní.
Bloomberg informoval o záznamech dvou telefonátů, jejichž přepisy zveřejnil. Jde o rozhovor Witkoffa s kremelským poradcem Jurijem Ušakovem ze 14. října a o telefonát Ušakova s ruským vyslancem Kirillem Dmitrijevem z 29. října.
První záznam podle Bloombergu ukazuje, že Witkoff radil Ušakovovi, jak by Rusko mohlo lépe prezentovat své návrhy na „mírovou dohodu“ Trumpovi.
Mimo jiné mu doporučil, aby šéf Kremlu Vladimir Putin Trumpovi zavolal, poblahopřál mu k dohodě o Pásmu Gazy s tím, že ji Rusko podporuje, a aby zdůraznil, že si amerického prezidenta váží jako muže míru. „Pak to bude opravdu dobrý hovor,“ řekl Witkoff.
Witkoff také s Ušakovem projednal potenciální podmínky „mírové dohody“ mezi Ruskem a Ukrajinou, které se později promítly do 28bodového americko-ruského plánu připraveného Moskvou a Washingtonem bez vědomí Kyjeva nebo evropských partnerů.
„Vím, co bude potřeba k uzavření mírové dohody. Donbas a možná i výměna území někde jinde. Ale říkám, že místo takových řečí bychom měli mluvit spíše s nadějí, protože si myslím, že se tu dohodneme. A myslím, Juriji, že mi (Trump) dá hodně prostoru a nechá mě jednat dle vlastního uvážení, abych dohody dosáhl,“ řekl Witkoff.
Rusové se snažili, aby jejich požadavky vypadaly jako Witkoffův plán
Druhý záznam podle Bloombergu ukazuje, že Ušakov a Dmitrijev spolu mluvili o tom, jak předají ruský návrh „mírového plánu“ Washingtonu. Dokument plánovali předat Witkoffovi, který ho pak měl představit jako svůj vlastní.
„Myslím, že tento dokument prostě vytvoříme z naší pozice a já ho neformálně předám dál, aby bylo jasné, že je to všechno neformální. A ať si dělají, co chtějí. Nemyslím si, že vezmou přesně naši verzi, ale alespoň se jí co nejvíce přiblíží,“ říká na záznamu Dmitrijev.
„No, přesně o to jde,“ odpověděl mu Ušakov. „Možná to nevezmou a neřeknou, že se na tom s námi dohodli. Toho se bojím. (...) Později by to mohli překroutit, to je vše. To riziko existuje.“
Dmitrijev v reakci na to Ušakova ujistil, že požádá Witkoffa, aby zachoval formulaci „slovo od slova“ a že vše bude provedeno „šikovně“. Poznamenal také, že Ušakov bude moci dokument s Witkoffem později osobně prodiskutovat.
Web Ukrajinska pravda v této souvislosti dodal, že po obdržení ruského dokumentu se Washington zřejmě ani nepokusil o jeho řádný překlad a že text pouze prohnal automatickým překladačem. Britský list The Guardian už dříve uvedl, že některé formulace v plánu působí, jako by byly původně napsány v ruštině, a teprve poté přeloženy do angličtiny.
Trump: Witkoff jednal standardně
Americký prezident Trump v reakci na zjištění Bloombergu označil Witkoffovo jednání za standardní. „To je velmi standardní forma vyjednávání. Neslyšel jsem to, ale slyšel jsem, že to bylo standardní vyjednávání. A dovedu si představit, že totéž říká (Witkoff) Ukrajině,“ řekl Trump s tím, že ústupky podle něj musejí udělat obě strany.
„To je standardní věc, víte, protože on (Witkoff) tohle musí prodat Ukrajině. Musí prodat Ukrajinu Rusku. To dělá každý, kdo uzavírá dohody,“ dodal Trump.