Rusko podle Trumpa souhlasilo s některými ústupky v mírovém plánu

Rusko souhlasilo s některými ústupky v americkém mírovém plánu pro ukončení války na Ukrajině. Prohlásil to prezident Spojených států Donald Trump, napsala v noci na středu agentura Reuters. Trump už tak prý netrvá na dřívějším čtvrtečním termínu, do kterého od Ukrajiny očekával souhlas s plánem.
Média onu lhůtu spojovala s původním 28bodovým plánem, který řada zemí i kritiků vnímala jako proruský. Po jednání USA, Ukrajiny a evropských zemí v Ženevě ale dokument doznal úprav, jejichž podoba ale přesně známa není.
„Lhůta pro mě je, až to skončí,“ prohlásil Trump. Podotknul, že americký vyjednávací tým dosáhl v rozhovorech s Kyjevem a Moskvou „značných pokroků“ a že Rusko souhlasilo s některými ústupky. Konkrétní ústupky ale nezmínil. O postoji Ukrajiny k americkému plánu uvedl, že je spokojená.
Trump do Moskvy posílá svého zvláštního zmocněnce Stevea Witkoffa, který se s ruským vládcem Vladimirem Putinem setká v příštím týmu. Trump poznamenal, že jednání s Putinem se zúčastní i jeho zeť Jared Kushner.
Debaty o odstoupení území
Původní americký plán počítal mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část území včetně oblastí, které Moskva nedokázala vojensky obsadit, a také s tím, že Kyjev početně omezí svou armádu maximálně na 600 tisíc vojáků či se zaváže, že nevstoupí do NATO.
V neděli o úpravách návrhu, který řada zemí i odborníků vnímala jako proruský, jednali v Ženevě představitelé Spojených států, Ukrajiny i evropských zemí. Náměstek ukrajinského ministra zahraničí Serhij Kyslycja poté mluvil o značně revidovaném mírovém plánu. Moskva v úterý uvedla, že zatím upravený plán neobdržela.
Původní 28bodový plán Trump nyní označil za pouhou mapu. Řekl také, že do bezpečnostních záruk pro Ukrajinu bude z velké části zapojená Evropa.