Rusko podle Trumpa souhlasilo s některými ústupky v mírovém plánu


26. 11. 2025Aktualizovánopřed 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Rusko souhlasilo s některými ústupky v americkém mírovém plánu pro ukončení války na Ukrajině. Prohlásil to prezident Spojených států Donald Trump, napsala v noci na středu agentura Reuters. Trump už tak prý netrvá na dřívějším čtvrtečním termínu, do kterého od Ukrajiny očekával souhlas s plánem.

Média onu lhůtu spojovala s původním 28bodovým plánem, který řada zemí i kritiků vnímala jako proruský. Po jednání USA, Ukrajiny a evropských zemí v Ženevě ale dokument doznal úprav, jejichž podoba ale přesně známa není.

Zelenskyj je připraven jednat s Trumpem o návrhu k ukončení války
Volodymyr Zelenskyj

„Lhůta pro mě je, až to skončí,“ prohlásil Trump. Podotknul, že americký vyjednávací tým dosáhl v rozhovorech s Kyjevem a Moskvou „značných pokroků“ a že Rusko souhlasilo s některými ústupky. Konkrétní ústupky ale nezmínil. O postoji Ukrajiny k americkému plánu uvedl, že je spokojená.

Trump do Moskvy posílá svého zvláštního zmocněnce Stevea Witkoffa, který se s ruským vládcem Vladimirem Putinem setká v příštím týmu. Trump poznamenal, že jednání s Putinem se zúčastní i jeho zeť Jared Kushner.

Washington ještě v neděli na Kyjev tlačil, píší média
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Debaty o odstoupení území

Původní americký plán počítal mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část území včetně oblastí, které Moskva nedokázala vojensky obsadit, a také s tím, že Kyjev početně omezí svou armádu maximálně na 600 tisíc vojáků či se zaváže, že nevstoupí do NATO.

V neděli o úpravách návrhu, který řada zemí i odborníků vnímala jako proruský, jednali v Ženevě představitelé Spojených států, Ukrajiny i evropských zemí. Náměstek ukrajinského ministra zahraničí Serhij Kyslycja poté mluvil o značně revidovaném mírovém plánu. Moskva v úterý uvedla, že zatím upravený plán neobdržela.

USA a Ukrajina aktualizovaly a zpřesnily mírový rámec, oznámil Bílý dům
Americký ministr zahraničí Marco Rubio

Původní 28bodový plán Trump nyní označil za pouhou mapu. Řekl také, že do bezpečnostních záruk pro Ukrajinu bude z velké části zapojená Evropa.

Rusko útočilo na Kyjev. Cílilo na „vše, co zabezpečuje normální život“
Dopady ruských útoků na Kyjev (25. listopadu 2025)

