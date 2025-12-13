Karl Bushby jde kolem světa už čtvrt století a čeká, že dostane pěstí

Na cestě domů je přes čtvrt století. Bývalý výsadkář Karl Bushby vyšel v roce 1998 z Chile s cílem dojít domů do britského města Hull. Pěšky. Svůj životní příběh odvyprávěl v Hyde Parku Civilizace.
Aktuálně má Karl Bushby v nohách na padesát tisíc kilometrů a do cíle mu zbývají necelé dva tisíce. Když překonával kilometry, musel si razit cestu ledem. Procházel pouštěmi. Čelil přírodním živlům či válkám.
Svou knihu Giant Steps věnoval svému synovi, od kterého v jeho pěti letech odešel. „V té době to odůvodnění, které jsem měl, bylo, že jsme stejně byli s jeho matkou rozvedení, ona se vrátila do Severního Irska. Já jsem nemohl do Severního Irska, protože jsem byl v armádě. Ona si našla někoho jiného, novou rodinu a já jsem zůstal v Británii. A pak jsem začal přemýšlet nad touhle cestou,“ vzpomíná.
„Doufal jsem, že se syn v nějaký moment ke mně připojí, že by mohl být součástí cesty. A že by to možná mohlo být smysluplnější udělat něco takového se mnou. Hodně dlouho jsem s tím bojoval. Během těch let bylo tohle břemeno pořád těžší a těžší. Možná si můžete říkat, že si to nějak odůvodníte, že všechno bude dobré, ale ono to nikdy není tak, jak si přejete,“ říká Bushby.
Jeho syn s ním nakonec krátkou část cesty šel. „Až se vrátím, zajdeme do baru, dáme si pár piv. Možná dostanu pěstí, rozhodně si to zasloužím a nebudu se bránit. Ale nějak to překonáme,“ věří.
