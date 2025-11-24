Washington ještě v neděli na Kyjev tlačil, píší média


před 26 mminutami|Zdroj: ČTK, AFP, Reuters

Spojené státy na ženevských jednáních vyvíjely na Ukrajinu tlak, aby přijala jejich návrhy mírového plánu na ukončení rusko-ukrajinského konfliktu. Agentuře AFP to sdělil nejmenovaný vysoce postavený činitel obeznámený s nedělními jednáními o míru. Náměstek ukrajinského ministra zahraničí Serhij Kyslycja, který se ženevských jednání také zúčastnil, podle agentury Reuters řekl, že delegace vypracovaly značně revidovaný mírový plán, zatím o devatenácti bodech.

Původní americký plán, který podle médií vypracovaly Spojené státy v součinnosti s Moskvou, měl 28 bodů, z nichž některé vyvolaly na Ukrajině a mezi jejími evropskými spojenci znepokojení. Obsahovaly totiž například ustanovení o územních ústupcích Ukrajiny, zahrnující také oblasti, které Moskva ani nedokázala vojensky obsadit.

Ukrajina se má dále mimo jiné zavázat, že země nevstoupí do NATO, a plán hovoří také o omezení velikosti ukrajinské armády. Na ženevských jednáních plán doznal změn, zjevně i na základě evropských návrhů.

„Celkový tlak přetrvává“

Spojené státy i při samotných ženevských jednáních podle AFP vyvíjely na Ukrajinu tlak, aby jejich návrhy přijala. Ačkoli tlak Washingtonu na schůzce polevil, „celkový tlak“ přetrvává, uvedl zdroj, který si přál zůstat v anonymitě.

Náměstek ukrajinského ministra zahraničí Kyslycja v pondělí ženevská jednání označil za „intenzivní, ale produktivní“ úsilí, které vedlo k podstatně revidovanému návrhu. Ten prý obě strany vnímaly nakonec pozitivně.

Jednání v Ženevě skončilo. Ukrajina trvá na zárukách, Evropa vyjadřuje podporu
Jednání v Ženevě

Nejspornější záležitosti, včetně otázek území a širších vztahů mezi NATO, Ruskem a Spojenými státy, však byly podle Reuters vloženy do závorek, aby o nich mohli přímo rozhodnout americký prezident Donald Trump a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj.

Ukrajinští představitelé v Ženevě zdůraznili, že nejsou oprávněni rozhodovat o územních ústupcích. Podle ukrajinské ústavy navíc taková rozhodnutí vyžadují celostátní referendum.

Kyslycja uvedl, že nový návrh mírového plánu se jen málo podobá dřívějšímu uniklému návrhu, který minulý týden v Kyjevě vyvolal pobouření. „Z původní verze zbylo jen velmi málo,“ uvedl. „Vytvořili jsme pevný základ pro dohodu a identifikovali jsme několik oblastí, kde by kompromis mohl být možný. V ostatních případech musí rozhodnutí vzejít od lídrů,“ uzavřel Kyslycja.

Rubio tvrdí, že plán na ukončení ruské války vychází z podnětů Moskvy i Kyjeva
Americký ministr zahraničí Marco Rubio

Poradce ruského vůdce Vladimira Putina pro zahraniční politiku Jurij Ušakov v pondělí řekl, že evropské protinávrhy k americkému 28bodovému mírovému plánu pro Ukrajinu na první pohled nejsou konstruktivní. Naznačil, že pro Moskvu nebudou přijatelné.

