Plán na ukončení války vychází z ruských i ukrajinských podnětů, uvedl Rubio


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Plán na ukončení (ruské) války na Ukrajině byl vypracován Spojenými státy, přičemž je založen na podnětech z ruské strany, ale také na předchozích a aktuálních podnětech z ukrajinské strany. Na síti X to napsal americký ministr zahraničí Marco Rubio s tím, že 28bodový dokument představuje rámec pro probíhající jednání.

Šéf americké diplomacie tak podle agentury AFP reagoval na prohlášení několika amerických senátorů, kteří v sobotu uvedli, že jim Rubio řekl, že dokument nepředstavuje oficiální postoj USA, ale je pouze výchozím bodem pro diskuzi a zahrnuje seznam ruských přání.

„Ministr Rubio nám dnes odpoledne zavolal. Myslím, že nám dal docela jasně najevo, že jsme adresáty návrhu, který byl doručen jednomu z našich zástupců. Nejedná se o naše doporučení. Nejedná se o náš mírový plán," uvedl podle AFP republikánský senátor Mike Rounds.

Zelenskyj bude muset přijmout návrh na ukončení války, míní Trump
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

O plánu se bude jednat v Ženevě

Plán amerického prezidenta Donalda Trumpa počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, početně omezí svou armádu na maximálně 600 tisíc vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO. Agentura DPA v sobotu informovala, že lídři Evropy, Kanady a Japonska plán v jeho současné podobě odmítají. Trump později připustil, že tento plán není jeho poslední nabídkou.

Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že Rubio již odletěl do Ženevy, kde se zúčastní schůzky se zástupci Francie, Německa, Británie, EU a Ukrajiny, se kterými plán pro Ukrajinu projedná.

Trump po kritice spojenců připustil, že jeho plán pro Ukrajinu není finální
Ukrajinští vojáci blízko frontové linie u Kosťantynivky (snímek z 20. listopadu 2025)

