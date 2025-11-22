Ukrajina nikdy nebude překážkou míru, uvedla prezidentská kancelář


před 52 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24, Ukrajinska pravda

Kyjev nikdy nebude překážkou míru a jeho představitelé budou bránit legitimní zájmy ukrajinského lidu a základy evropské bezpečnosti, uvedla ukrajinská prezidentská kancelář. V nadcházejících dnech budou ukrajinští činitelé se spojenci jednat o krocích k ukončení ruské agrese. Složení delegace už dle Reuters schválil prezident Volodymyr Zelenskyj. AFP píše, že Ukrajina povede ve Švýcarsku konzultace s USA o možných parametrech budoucí mírové dohody.

Kyjev čelí tlaku Washingtonu, aby brzy přijal osmadvacetibodový návrh na ukončení rusko-ukrajinské války, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy. Návrh počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, početně omezí svou armádu a zaváže se, že nevstoupí do NATO.

Zelenskyj v pátek v reakci na návrh varoval, že nastal jeden z nejtěžších okamžiků dějin země. „Ukrajina se může ocitnout před velice těžkou volbou: buď ztráta důstojnosti, anebo riziko ztráty klíčového partnera,“ poznamenal v projevu k národu. Mluvil také o životě bez svobody, důstojnosti a spravedlnosti.

Zelenskyj bude muset přijmout návrh na ukončení války, míní Trump
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Složení ukrajinské delegace

Zelenskyj v sobotu podepsal dekret o vytvoření ukrajinské delegace, která se zúčastní jednání se Spojenými státy a dalšími mezinárodními partnery a také se zástupci Ruska, píše Ukrajinska pravda.

Součástí delegace bude šéf ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov, jeho zástupce Jevhenij Ostrjanskyj, šéf vojenské rozvědky (HUR) Kyrylo Budanov nebo náčelník generálního štábu Andrij Hnatov.

2 minuty
Zprávy ve 12: Zpravodajka ČT Darja Stomatová o ukrajinských reakcích na americko-ruský plán
Zdroj: ČT24
Kompletní kapitulace Ukrajiny, hodnotí analytici americko-ruský plán
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vlevo) se setkal s náměstkem ministra obrany USA Danem Driscollem v Kyjevě (20. listopadu 2025)

Evropští politici vnímají návrh kriticky

Kriticky návrh administrativy prezidenta Donalda Trumpa vnímá i řada evropských činitelů a dalších spojenců, podle nichž vychází příliš vstříc požadavkům Ruska, které plnohodnotnou válku před třemi a tři čtvrtě lety zahájilo.

Kanadský premiér Mark Carney a francouzský prezident Emmanuel Macron se v sobotu při schůzce na okraj summitu G20 v Jihoafrické republice shodli na tom, že jakákoliv cesta k ukončení války na Ukrajině musí zahrnovat Kyjev, respektovat klíčové ukrajinské zájmy a poskytnout bezpečnostní garance.

Na okraj summitu budou v sobotu odpoledne o Ukrajině jednat také představitelé Evropské unie, Německa, Francie, Británie, Kanady a Japonska.

Česko diskutuje o plánu se spojenci, řekl Lipavský

Česko důkladně studuje americko-ruský návrh na ukončení rusko-ukrajinské války a diskutuje o něm se spojenci v koalici ochotných, uvedl ministr zahraničí v demisi Jan Lipavský (za ODS). Jde o skupinu asi třiceti převážně evropských zemí, které podporují Ukrajinu v její obraně proti ruské agresi. „Existenci plánu bereme my i naši evropští kolegové jako výchozí bod pro další jednání o mírovém uspořádání mezi Ukrajinou a Ruskem,“ uvedl ministr.

Jakékoliv mírové uspořádání přímo ovlivní bezpečnost na celém evropském kontinentu na desítky let dopředu, poznamenal Lipavský. „Musíme tedy k němu přistupovat s maximální zodpovědností, opravdu se nás to přímo týká,“ sdělil. 

Česko nadále Ukrajinu podporuje. „Ta byla, je a musí zůstat účinnou evropskou hradbou pro ruské imperiální choutky. Za důležité považujeme hledání dalších zdrojů na podporu Ukrajiny a pokračující sankce omezující ruskou válečnou mašinérii,“ zmínil Lipavský.

Lipavský také informoval, že v sobotu hovořil se šéfem ukrajinské diplomacie Andrijem Sybihou či finskou ministryní zahraničí Elinou Valtonenovou.

Studi ČT24: Ministr zahraničí v demisi Jan Lipavský (za ODS) o americko-ruském plánu
Zdroj: ČT24

Výběr redakce

Slovenská vláda chce novým zákonem ovládnout další úřad, opozice to kritizuje

Slovenská vláda chce novým zákonem ovládnout další úřad, opozice to kritizuje

před 21 mminutami
Ukrajina nikdy nebude překážkou míru, uvedla prezidentská kancelář

Ukrajina nikdy nebude překážkou míru, uvedla prezidentská kancelář

před 52 mminutami
Lídři skupiny G20 přijali deklaraci už první den, bez účasti USA

Lídři skupiny G20 přijali deklaraci už první den, bez účasti USA

před 1 hhodinou
Bulharsko dopadlo překupníky s uměleckými předměty

Bulharsko dopadlo překupníky s uměleckými předměty

před 1 hhodinou
Odsouzený brazilský exprezident Jair Bolsonaro byl zatčen, měl plánovat útěk

Odsouzený brazilský exprezident Jair Bolsonaro byl zatčen, měl plánovat útěk

před 2 hhodinami
Na severovýchodě Moravy bude v noci a v neděli sněžit, varují meteorologové

Na severovýchodě Moravy bude v noci a v neděli sněžit, varují meteorologové

před 2 hhodinami
Obyvatelé Rohova v referendu schválili výstavbu větrných elektráren

Obyvatelé Rohova v referendu schválili výstavbu větrných elektráren

před 3 hhodinami
Realitu předsudků přiblíží žákům nová počítačová hra

Realitu předsudků přiblíží žákům nová počítačová hra

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Slovenská vláda chce novým zákonem ovládnout další úřad, opozice to kritizuje

Slovenská vláda navrhla zrušit současný úřad na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti a nahradit ho novou institucí. Tu by mohla vládní koalice premiéra Roberta Fica (Smer) personálně ovládnout. Vyplývá to z návrhu zákona, který kabinet schválil na své mimořádné schůzi. Opozice označila předlohu za skandální.
před 21 mminutami

Ukrajina nikdy nebude překážkou míru, uvedla prezidentská kancelář

Kyjev nikdy nebude překážkou míru a jeho představitelé budou bránit legitimní zájmy ukrajinského lidu a základy evropské bezpečnosti, uvedla ukrajinská prezidentská kancelář. V nadcházejících dnech budou ukrajinští činitelé se spojenci jednat o krocích k ukončení ruské agrese. Složení delegace už dle Reuters schválil prezident Volodymyr Zelenskyj. AFP píše, že Ukrajina povede ve Švýcarsku konzultace s USA o možných parametrech budoucí mírové dohody.
před 52 mminutami

Lídři skupiny G20 přijali deklaraci už první den, bez účasti USA

Deklarace ze summitu lídrů skupiny G20 v Johannesburgu zdůrazňuje závažnost klimatických změn, uvedla agentura Reuters. Text prohlášení jednomyslně přijali všichni přítomní členové skupiny, cituje agentura AP Vincenta Magwenyu, mluvčího jihoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosy.
před 1 hhodinou

Bulharsko dopadlo překupníky s uměleckými předměty

Bulharská policie provedla ve spolupráci s Europolem razii proti gangu s uměleckými předměty, policisté zatkli 35 lidí. Vyvrcholila tak čtyři roky trvající operace, díky které se podařilo zajistit přes tři tisíce historických artefaktů ukradených po celém světě. Jde například o sošky, mince, ikony nebo zbraně.
před 1 hhodinou

Odsouzený brazilský exprezident Jair Bolsonaro byl zatčen, měl plánovat útěk

Brazilská policie zatkla exprezidenta Jaira Bolsonara, sdělili jeho právníci agentuře Reuters. Podle agentury AP zadržení exprezidenta nařídil soud se zdůvodněním, že Bolsonaro plánoval útěk jen několik dní před svým nástupem do vězení. Bolsonara v září soud poslal na 27 let za mříže za pokus o převrat a dosud byl kvůli svému zdravotnímu stavu v domácím vězení. Odvolání nejvyšší soud zamítl, a podle agentury AP tak Bolsonara čekal nástup do vězení.
před 2 hhodinami

Počet dětí unesených ze školy v Nigérii vzrostl na tři sta

Počet pohřešovaných dětí, které ozbrojenci v pátek unesli z nigerijské katolické internátní školy, vzrostl na tři sta z původně hlášených 215. Uvedly to místní úřady. I nadále platí informace, že útočníci kromě dětí odvlekli také dvanáct vyučujících. Ozbrojenci zaútočili na školu v oblasti místní správy Agwara v pátek po 1:00 místního času, přičemž útok trval přibližně dvě hodiny.
před 4 hhodinami

Rusko zaútočilo na ukrajinsko-rumunský hraniční přechod

Rusko zaútočilo v noci na sobotu na ukrajinsko-rumunský hraniční přechod Orlivka v Oděské oblasti, píše Ukrajinska pravda. Moskva vyslala na Ukrajinu celkem 104 dronů, zaútočila také balistickou raketou Iskander-M. Ukrajinské protivzdušné síly odrazily útok 89 bezpilotních letounů. Počet obětí po středečním útoku na Ternopil vzrostl na 32, je mezi nimi i sedmiletá polská dívka.
před 5 hhodinami

Politika diverzity porušuje lidská práva, uvádí pravidla americké diplomacie

Diplomaté Spojených států amerických se mají řídit novými pravidly. Lidská práva podle nich porušují země, které prosazují politiku diverzity nebo zavádějí zákony proti šíření nenávisti na sociálních sítích – tedy třeba Velká Británie, Francie nebo Německo. Podporu naopak mohou čekat státy sdílející stejný pohled na svět jako administrativa prezidenta Donalda Trumpa.
před 5 hhodinami
Načítání...