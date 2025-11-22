Ukrajina nikdy nebude překážkou míru, uvedla prezidentská kancelář

Kyjev nikdy nebude překážkou míru a jeho představitelé budou bránit legitimní zájmy ukrajinského lidu a základy evropské bezpečnosti, uvedla ukrajinská prezidentská kancelář. V nadcházejících dnech budou ukrajinští činitelé se spojenci jednat o krocích k ukončení ruské agrese. Složení delegace už dle Reuters schválil prezident Volodymyr Zelenskyj. AFP píše, že Ukrajina povede ve Švýcarsku konzultace s USA o možných parametrech budoucí mírové dohody.
Kyjev čelí tlaku Washingtonu, aby brzy přijal osmadvacetibodový návrh na ukončení rusko-ukrajinské války, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy. Návrh počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, početně omezí svou armádu a zaváže se, že nevstoupí do NATO.
Zelenskyj v pátek v reakci na návrh varoval, že nastal jeden z nejtěžších okamžiků dějin země. „Ukrajina se může ocitnout před velice těžkou volbou: buď ztráta důstojnosti, anebo riziko ztráty klíčového partnera,“ poznamenal v projevu k národu. Mluvil také o životě bez svobody, důstojnosti a spravedlnosti.
Složení ukrajinské delegace
Zelenskyj v sobotu podepsal dekret o vytvoření ukrajinské delegace, která se zúčastní jednání se Spojenými státy a dalšími mezinárodními partnery a také se zástupci Ruska, píše Ukrajinska pravda.
Součástí delegace bude šéf ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov, jeho zástupce Jevhenij Ostrjanskyj, šéf vojenské rozvědky (HUR) Kyrylo Budanov nebo náčelník generálního štábu Andrij Hnatov.
Evropští politici vnímají návrh kriticky
Kriticky návrh administrativy prezidenta Donalda Trumpa vnímá i řada evropských činitelů a dalších spojenců, podle nichž vychází příliš vstříc požadavkům Ruska, které plnohodnotnou válku před třemi a tři čtvrtě lety zahájilo.
Kanadský premiér Mark Carney a francouzský prezident Emmanuel Macron se v sobotu při schůzce na okraj summitu G20 v Jihoafrické republice shodli na tom, že jakákoliv cesta k ukončení války na Ukrajině musí zahrnovat Kyjev, respektovat klíčové ukrajinské zájmy a poskytnout bezpečnostní garance.
Na okraj summitu budou v sobotu odpoledne o Ukrajině jednat také představitelé Evropské unie, Německa, Francie, Británie, Kanady a Japonska.
Česko diskutuje o plánu se spojenci, řekl Lipavský
Česko důkladně studuje americko-ruský návrh na ukončení rusko-ukrajinské války a diskutuje o něm se spojenci v koalici ochotných, uvedl ministr zahraničí v demisi Jan Lipavský (za ODS). Jde o skupinu asi třiceti převážně evropských zemí, které podporují Ukrajinu v její obraně proti ruské agresi. „Existenci plánu bereme my i naši evropští kolegové jako výchozí bod pro další jednání o mírovém uspořádání mezi Ukrajinou a Ruskem,“ uvedl ministr.
Jakékoliv mírové uspořádání přímo ovlivní bezpečnost na celém evropském kontinentu na desítky let dopředu, poznamenal Lipavský. „Musíme tedy k němu přistupovat s maximální zodpovědností, opravdu se nás to přímo týká,“ sdělil.
Česko nadále Ukrajinu podporuje. „Ta byla, je a musí zůstat účinnou evropskou hradbou pro ruské imperiální choutky. Za důležité považujeme hledání dalších zdrojů na podporu Ukrajiny a pokračující sankce omezující ruskou válečnou mašinérii,“ zmínil Lipavský.
Lipavský také informoval, že v sobotu hovořil se šéfem ukrajinské diplomacie Andrijem Sybihou či finskou ministryní zahraničí Elinou Valtonenovou.
- Svět
- Ruská invaze na Ukrajinu
- Ukrajina
- Mír
- Volodymyr Zelenskyj
- Delegace
- Jednání
- Mírová dohoda
- USA
- Spojené státy americké
- NATO
- Rusko
- Rustem Umerov
- Kyrylo Budanov
- Donald Trump
- Mark Carney
- Emmanuel Macron
- G20
- Evropská unie
- Výběr redakce
- Výběr
- Hlavní události
- Kanada
- Švýcarsko
- Francie
- Německo
- Japonsko
- Velká Británie
- Jan Lipavský
- ODS
- Koalice ochotných
- Sankce
- Andrij Sybiha
- Elina Valtonenová