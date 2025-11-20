Zelenskyj obdržel americký plán pro Ukrajinu, bude o něm jednat s Trumpem


před 39 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obdržel návrh amerického plánu na dosažení míru s Ruskem a bude o něm jednat se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Ve čtvrtek to podle tiskových agentur uvedla kancelář ukrajinského prezidenta. Zelenskyj se ve čtvrtek sešel v Kyjevě s vysoce postavenými americkými vojenskými činiteli. Podle Bílého domu je plán dobrý pro Rusko i pro Ukrajinu. Večer pak Zelenskyj prohlásil, že Ukrajina potřebuje důstojný mír a že nebude nijak bránit diplomatickému úsilí.

Ukrajinská strana se s Američany dohodla, že „bude pracovat na jednotlivých bodech plánu tak, aby to vedlo k důstojnému ukončení války“. Zdůraznila, že od začátku ruské invaze usiluje o mír a podporuje všechny smysluplné návrhy, které k němu mohou vést. „Jsme připraveni i nyní konstruktivně spolupracovat s americkou stranou a našimi partnery v Evropě a ve světě na dosažení míru,“ uvedla také kancelář ukrajinského prezidenta.

„Ukrajina potřebuje mír (...) Důstojný mír, který by respektoval naše podmínky nezávislosti, suverenity a důstojnosti ukrajinského lidu,“ uvedl později Zelenskyj ve svém pravidelném večerním projevu na sociálních sítích. Kyjev udělá všechno pro to, aby nikdo nemohl říci, že Ukrajina torpéduje diplomatické úsilí, dodal s tím, že Kyjev nebude vydávat žádná ukvapená prohlášení. „Úkolem číslo jedna pro každého je konstruktivní diplomatický proces s Amerikou a všemi našimi partnery. Je životně důležité mít stabilní podporu pro naši armádu a pro všechny naše plánované obranné operace a daleké údery,“ řekl Zelenskyj.

„O Ukrajině bez Ukrajiny.“ Spojenci kritizují americko-ruský plán
Důsledky ruského útoku na ukrajinské město Ternopil

Spojené státy o obsahu plánu, který podle médií vypracovali Trumpův zmocněnec Steve Witkoff a vyslanec Kremlu Kirill Dmitrijev, oficiálně neinformovaly. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že na přípravě plánu pracovali Witkoff a ministr zahraničí Marco Rubio. Konzultace se podle ní uskutečnily s představiteli Ruska a Ukrajiny. „Prezident (Donald Trump) podporuje tento plán. Je to dobrý plán pro Rusko a pro Ukrajinu, a věříme, že by měl být přijatelný pro obě strany,“ uvedla Leavittová.

Agentury a zpravodajské servery světových médií tvrdí, že se v textu plánu navrhuje, aby Ukrajina uznala ruskou anexi Krymu, přenechala Rusku další okupovaná území, snížila stav své armády o více než polovinu a vzdala se některých zbraní. Britský The Telegraph s odvoláním na nejmenované činitele napsal, že Ukrajina by přestala kontrolovat Donbas, právní vlastnictví nad tímto východním průmyslovým regionem by si ale udržela. Rusko by prý mělo platit jakési „nájemné“ za využívání této oblasti.

Nový americko-ruský plán pro Ukrajinu schválil Trump, píše NBC
Bílý dům

Výběr redakce

Hlavní akce na klimatické konferenci COP30 jsou po požáru zrušené

Hlavní akce na klimatické konferenci COP30 jsou po požáru zrušené

včeraAktualizovánopřed 54 mminutami
Soud nařídil ukončit nasazení Národní gardy ve Washingtonu

Soud nařídil ukončit nasazení Národní gardy ve Washingtonu

před 1 hhodinou
Polská PAP se omluvila za chybu ve zprávě o varování úřadů před cestami do Česka

Polská PAP se omluvila za chybu ve zprávě o varování úřadů před cestami do Česka

před 1 hhodinou
Trump označil za zrádce demokraty, kteří vyzvali k neplnění nelegálních rozkazů

Trump označil za zrádce demokraty, kteří vyzvali k neplnění nelegálních rozkazů

před 2 hhodinami
Před 80 lety začal norimberský proces. O potrestání nacistů se zasadil i český právník

Před 80 lety začal norimberský proces. O potrestání nacistů se zasadil i český právník

před 3 hhodinami
Dánsko omezuje mobilní telefony ve školách

Dánsko omezuje mobilní telefony ve školách

před 3 hhodinami
V Magdeburku otevřeli rok po útoku vánoční trhy

V Magdeburku otevřeli rok po útoku vánoční trhy

před 3 hhodinami
Polského velvyslance napadli v Petrohradu ruští aktivisté

Polského velvyslance napadli v Petrohradu ruští aktivisté

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Zelenskyj obdržel americký plán pro Ukrajinu, bude o něm jednat s Trumpem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obdržel návrh amerického plánu na dosažení míru s Ruskem a bude o něm jednat se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Ve čtvrtek to podle tiskových agentur uvedla kancelář ukrajinského prezidenta. Zelenskyj se ve čtvrtek sešel v Kyjevě s vysoce postavenými americkými vojenskými činiteli. Podle Bílého domu je plán dobrý pro Rusko i pro Ukrajinu. Večer pak Zelenskyj prohlásil, že Ukrajina potřebuje důstojný mír a že nebude nijak bránit diplomatickému úsilí.
před 39 mminutami

Hlavní akce na klimatické konferenci COP30 jsou po požáru zrušené

Hlavní akce na klimatické konferenci OSN COP30 jsou zrušené po požáru, který zasáhl konferenční areál. Informace byla zveřejněna na portálu konference. Požár tak komplikuje jednání o závěrečném dokumentu krátce před pátečním oficiálním koncem konference. Areál, který byl evakuován, nebude přístupný před půlnocí na pátek 21. listopadu, píše agentura AFP s odkazem na OSN.
včeraAktualizovánopřed 54 mminutami

Soud nařídil ukončit nasazení Národní gardy ve Washingtonu

Federální soudkyně nařídila administrativě prezidenta Donalda Trumpa ukončit nasazení příslušníků Národní gardy ve Washingtonu, píše agentura AP. Soudkyně Jia Cobbová nicméně podle agentury Reuters pozastavila platnost svého příkazu do 11. prosince, aby administrativě umožnila odvolat se. Podle soudkyně je Trumpovo rozhodnutí nasadit gardisty ve městě protiústavní a zasahuje do pravomoci místní správy.
před 1 hhodinou

Polská PAP se omluvila za chybu ve zprávě o varování úřadů před cestami do Česka

Polská tisková agentura PAP se ve čtvrtek večer omluvila za chybu ve své středeční zprávě, z níž vyplývalo, že polské ministerstvo zahraničí odrazuje občany od cest do Česka kvůli výskytu žloutenky typu A. Středeční informaci PAP o tom, že polská diplomacie doporučuje Polákům vyhnout se kvůli tomuto onemocnění cestám do Česka, převzala řada polských i českých zpravodajských serverů, včetně webu ČT24.
před 1 hhodinou

Trump označil za zrádce demokraty, kteří vyzvali k neplnění nelegálních rozkazů

Americký prezident Donald Trump označil za zrádce a buřiče, kteří by mohli být potrestáni smrtí, skupinu demokratických zákonodárců. Reagoval na jejich dřívější prohlášení, ve kterém vyzývali vojáky a policisty, aby neplnili rozkazy odporující zákonu. Demokratická strana nazvala Trumpův výrok naprosto ohavným.
před 2 hhodinami

Před 80 lety začal norimberský proces. O potrestání nacistů se zasadil i český právník

Před osmdesáti lety začal norimberský proces. Před soudem stanuli někteří nacističtí vůdci zodpovědní za rozpoutání války, smrt milionů lidí i za holocaust. V rámci procesu bylo obžalováno 24 mužů, před soud se jich nakonec dostalo jen jednadvacet – byli mezi nimi například Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop nebo Rudolf Hess. K trestu smrti bylo odsouzeno dvanáct mužů, popraveno bylo ale jen deset z nich. Kvůli hrůzám druhé světové války museli Spojenci přijít i s definicí nových zločinů. Poprvé v historii tak byli lidé obžalováni ze zločinů proti lidskosti. Soud zasedal ve válkou zničeném Norimberku. O potrestání nacistických zločinů se zasadil také český právník Bohuslav Ečer.
před 3 hhodinami

Dánsko omezuje mobilní telefony ve školách

Dánsko se rozhodlo zakázat používání mobilů dětmi ve školách, od příštího školního roku platí toto omezení na základních a nižších středních státních školách. Dánská vláda už vyjednala tomuto návrhu podporu v parlamentu. Země tak navazuje na předchozí dobrovolná omezení. Učitelé si od tohoto radikálního kroku slibují lepší soustředění žáků.
před 3 hhodinami

V Magdeburku otevřeli rok po útoku vánoční trhy

V německém Magdeburku se otevřely vánoční trhy, a to za zvýšené pozornosti veřejnosti i médií. Právě tam totiž loni záměrně najel atentátník autem do davu lidí. Útok, při kterém zemřelo šest lidí, patří k nejhorším v Německu. Město letos posílilo bezpečnostní opatření.
před 3 hhodinami
Načítání...