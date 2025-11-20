Zelenskyj obdržel americký plán pro Ukrajinu, bude o něm jednat s Trumpem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obdržel návrh amerického plánu na dosažení míru s Ruskem a bude o něm jednat se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Ve čtvrtek to podle tiskových agentur uvedla kancelář ukrajinského prezidenta. Zelenskyj se ve čtvrtek sešel v Kyjevě s vysoce postavenými americkými vojenskými činiteli. Podle Bílého domu je plán dobrý pro Rusko i pro Ukrajinu. Večer pak Zelenskyj prohlásil, že Ukrajina potřebuje důstojný mír a že nebude nijak bránit diplomatickému úsilí.
Ukrajinská strana se s Američany dohodla, že „bude pracovat na jednotlivých bodech plánu tak, aby to vedlo k důstojnému ukončení války“. Zdůraznila, že od začátku ruské invaze usiluje o mír a podporuje všechny smysluplné návrhy, které k němu mohou vést. „Jsme připraveni i nyní konstruktivně spolupracovat s americkou stranou a našimi partnery v Evropě a ve světě na dosažení míru,“ uvedla také kancelář ukrajinského prezidenta.
„Ukrajina potřebuje mír (...) Důstojný mír, který by respektoval naše podmínky nezávislosti, suverenity a důstojnosti ukrajinského lidu,“ uvedl později Zelenskyj ve svém pravidelném večerním projevu na sociálních sítích. Kyjev udělá všechno pro to, aby nikdo nemohl říci, že Ukrajina torpéduje diplomatické úsilí, dodal s tím, že Kyjev nebude vydávat žádná ukvapená prohlášení. „Úkolem číslo jedna pro každého je konstruktivní diplomatický proces s Amerikou a všemi našimi partnery. Je životně důležité mít stabilní podporu pro naši armádu a pro všechny naše plánované obranné operace a daleké údery,“ řekl Zelenskyj.
Spojené státy o obsahu plánu, který podle médií vypracovali Trumpův zmocněnec Steve Witkoff a vyslanec Kremlu Kirill Dmitrijev, oficiálně neinformovaly. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že na přípravě plánu pracovali Witkoff a ministr zahraničí Marco Rubio. Konzultace se podle ní uskutečnily s představiteli Ruska a Ukrajiny. „Prezident (Donald Trump) podporuje tento plán. Je to dobrý plán pro Rusko a pro Ukrajinu, a věříme, že by měl být přijatelný pro obě strany,“ uvedla Leavittová.
Agentury a zpravodajské servery světových médií tvrdí, že se v textu plánu navrhuje, aby Ukrajina uznala ruskou anexi Krymu, přenechala Rusku další okupovaná území, snížila stav své armády o více než polovinu a vzdala se některých zbraní. Britský The Telegraph s odvoláním na nejmenované činitele napsal, že Ukrajina by přestala kontrolovat Donbas, právní vlastnictví nad tímto východním průmyslovým regionem by si ale udržela. Rusko by prý mělo platit jakési „nájemné“ za využívání této oblasti.