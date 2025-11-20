Nový mírový plán pro Ukrajinu schválil Trump, píše NBC


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Studio 6: Trumpův mírový plán pro Ukrajinu
Zdroj: ČT24

Nový americký mírový plán, který by zastavil ruskou invazi na Ukrajinu, schválil prezident Spojených států Donald Trump. V noci na čtvrtek to uvedla televize NBC News s odvoláním na zdroje v Bílém domě. Washington mimo jiné chce, aby se Ukrajina vzdala části území a snížila počet svých vojáků.

Server Axios už v úterý s odkazem na nejmenované americké a ruské představitele napsal, že Trumpova administrativa v utajení konzultuje s Ruskem nový mírový plán pro Ukrajinu. Návrh, inspirovaný Trumpovým plánem příměří v Pásmu Gazy, má údajně 28 bodů a zahrnuje mír na Ukrajině, bezpečnostní záruky, bezpečnost v Evropě a budoucí vztahy USA s Ruskem a Ukrajinou.

USA chtějí, aby se Ukrajina vzdala území a snížila počet vojáků, píší agentury
Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff

Ukrajina se na vzniku dokumentu nepodílí. USA ji sice v hrubých obrysech informovaly, podrobnosti ale nezná a ani nebyla požádána o podněty, podotkla NBC.

„Prezident jasně uvedl, že je čas zastavit zabíjení a uzavřít dohodu o konci války. Prezident Trump věří, že s ochotou k pružnosti existuje šance ukončit tuto nesmyslnou válku,“ citovala stanice nejmenovaného představitele Bílého domu.

Evropa musí vytrvat v podpoře Ukrajiny. I přes korupční skandál, míní Stubb
Finský prezident Alexander Stubb na snímku z října 2025

Přípravu plánu podle NBC News koordinují americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff, viceprezident J. D. Vance a prezidentův zeť Jared Kushner. Média k návrhům uvedla, že Ukrajina by se měla vzdát části svého území a omezit velikost armády.

Kreml ve středu oznámil, že je s Washingtonem stále v kontaktu, ale že pokud jde o možný mírový plán na ukončení konfliktu na Ukrajině, nemá od srpnového summitu Trumpa s ruským vládcem Vladimirem Putinem co nového sdělit. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov novinářům řekl, že kontakty s Američany pokračují, ale zatím se neudělalo dost pro to, aby mohl být uspořádán nový summit.

Ruský útok v Ternopilu má 26 obětí, Polsko aktivovalo stíhačky
Důsledky ruského útoku v Ternopilu

Invazi na Ukrajinu, která začala v únoru 2022, nařídil Putin, který tak v Evropě rozpoutal největší ozbrojený konflikt od konce druhé světové války.

Vyslanec Trumpa pro Ukrajinu Kellogg plánuje podle Reuters v lednu odstoupit z funkce
Zvláštní vyslanec USA pro Ukrajinu Keith Kellogg

Výběr redakce

Nové i modernizované. Hasiči a policisté získají šest vrtulníků

Nové i modernizované. Hasiči a policisté získají šest vrtulníků

před 3 mminutami
Odkaz diktátora Franca štěpí španělskou společnost i 50 let po jeho smrti

Odkaz diktátora Franca štěpí španělskou společnost i 50 let po jeho smrti

před 1 hhodinou
Izraelské údery v Gaze zabíjely. Šlo o reakci na střelbu teroristů, tvrdí armáda

Izraelské údery v Gaze zabíjely. Šlo o reakci na střelbu teroristů, tvrdí armáda

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Ruský útok v Ternopilu má 26 obětí, Polsko aktivovalo stíhačky

Ruský útok v Ternopilu má 26 obětí, Polsko aktivovalo stíhačky

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Ukrajinský parlament kvůli korupční aféře odvolal dva ministry

Ukrajinský parlament kvůli korupční aféře odvolal dva ministry

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
USA chtějí, aby se Ukrajina vzdala území a snížila počet vojáků, píší agentury

USA chtějí, aby se Ukrajina vzdala území a snížila počet vojáků, píší agentury

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Polsko nasadí deset tisíc vojáků k ochraně kritické infrastruktury

Polsko nasadí deset tisíc vojáků k ochraně kritické infrastruktury

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Polské úřady varují před cestami do Česka kvůli žloutence typu A

Polské úřady varují před cestami do Česka kvůli žloutence typu A

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Nový mírový plán pro Ukrajinu schválil Trump, píše NBC

Nový americký mírový plán, který by zastavil ruskou invazi na Ukrajinu, schválil prezident Spojených států Donald Trump. V noci na čtvrtek to uvedla televize NBC News s odvoláním na zdroje v Bílém domě. Washington mimo jiné chce, aby se Ukrajina vzdala části území a snížila počet svých vojáků.
před 30 mminutami

Odkaz diktátora Franca štěpí španělskou společnost i 50 let po jeho smrti

Ve čtvrtek je to půl století od úmrtí španělského diktátora Francisca Franca – s jeho odkazem se ale země potýká dodnes. Debaty o něm, kromě samotného výročí, znovu rozdmýchal i bývalý král Juan Carlos I., když ve svých pamětech vyjádřil vůči Francovi svůj obdiv. Potomci obětí jeho diktatury požadují, aby za to zaplatil vysokou pokutu.
před 1 hhodinou

Trump podepsal zákon o zveřejnění spisů k Epsteinovi

Americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který ministerstvu spravedlnosti USA nařizuje zveřejnit spisy o odsouzeném sexuálním delikventovi Jeffreym Epsteinovi. Podle agentury AP ustoupil šéf Bílého domu tlaku. Zákon v úterý jednoznačně schválily také americká Sněmovna reprezentantů a Senát.
02:37Aktualizovánopřed 1 hhodinou

USA schválily vývoz pokročilých čipů do Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů

Americké ministerstvo obchodu schválilo vývoz pokročilých čipů pro umělou inteligenci (AI) dvěma společnostem v Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech. Oznámení přišlo po úterním setkání saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána s prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem v Bílém domě, informuje agentura Reuters.
před 6 hhodinami

Vyslanec Trumpa pro Ukrajinu Kellogg plánuje podle Reuters v lednu odstoupit z funkce

Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Ukrajinu Keith Kellogg sdělil svým kolegům, že plánuje v lednu odstoupit z funkce. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na čtyři zdroje. Kelloggův odchod by podle agentury znamenal ztrátu jednoho z klíčových zastánců Ukrajiny v Trumpově administrativě. Zatím není jasné, kdo Kellogga nahradí.
před 6 hhodinami

Izraelské údery v Gaze zabíjely. Šlo o reakci na střelbu teroristů, tvrdí armáda

Agentura AFP s odvoláním na regionální civilní obranu ve středu v podvečer uvedla, že v Pásmu Gazy při izraelských úderech zahynulo navzdory příměří nejméně 27 lidí. Uvedla to agentura AFP s odvoláním na úřady ovládané teroristickým hnutím Hamás. Podle palestinské agentury WAFA izraelská armáda útočila na několika místech v oblastech měst Gaza a Chán Júnis. Izraelská armáda dle webu The Times of Israel útoky již dříve potvrdila s tím, že byly reakcí na střelbu na její vojáky ze strany teroristů v oblasti Chán Júnisu na jihu Pásma.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Ruský útok v Ternopilu má 26 obětí, Polsko aktivovalo stíhačky

Rusko vyslalo v noci na středu na Ukrajinu 48 raket a 470 dronů, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V Ternopilu na západě země zemřelo dvacet šest lidí, uvedla Ukrajinska pravda. Polsko aktivovalo stíhačky, píše agentura Reuters. Drony zasáhly i Charkov, který hlásí 46 zraněných včetně dvou dětí.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Ukrajinský parlament kvůli korupční aféře odvolal dva ministry

Ukrajinský parlament odvolal ministra spravedlnosti Hermana Haluščenka a šéfku energetiky Svitlanu Hrynčukovou, oznámila místní média. Jde o důsledek korupčního skandálu v ukrajinské energetice. Agentura Reuters poznamenala, že oba politici provinění popřeli. Opozice žádá odstoupení celé vlády.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Načítání...