Nový mírový plán pro Ukrajinu schválil Trump, píše NBC

Nový americký mírový plán, který by zastavil ruskou invazi na Ukrajinu, schválil prezident Spojených států Donald Trump. V noci na čtvrtek to uvedla televize NBC News s odvoláním na zdroje v Bílém domě. Washington mimo jiné chce, aby se Ukrajina vzdala části území a snížila počet svých vojáků.
Server Axios už v úterý s odkazem na nejmenované americké a ruské představitele napsal, že Trumpova administrativa v utajení konzultuje s Ruskem nový mírový plán pro Ukrajinu. Návrh, inspirovaný Trumpovým plánem příměří v Pásmu Gazy, má údajně 28 bodů a zahrnuje mír na Ukrajině, bezpečnostní záruky, bezpečnost v Evropě a budoucí vztahy USA s Ruskem a Ukrajinou.
Ukrajina se na vzniku dokumentu nepodílí. USA ji sice v hrubých obrysech informovaly, podrobnosti ale nezná a ani nebyla požádána o podněty, podotkla NBC.
„Prezident jasně uvedl, že je čas zastavit zabíjení a uzavřít dohodu o konci války. Prezident Trump věří, že s ochotou k pružnosti existuje šance ukončit tuto nesmyslnou válku,“ citovala stanice nejmenovaného představitele Bílého domu.
Přípravu plánu podle NBC News koordinují americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff, viceprezident J. D. Vance a prezidentův zeť Jared Kushner. Média k návrhům uvedla, že Ukrajina by se měla vzdát části svého území a omezit velikost armády.
Kreml ve středu oznámil, že je s Washingtonem stále v kontaktu, ale že pokud jde o možný mírový plán na ukončení konfliktu na Ukrajině, nemá od srpnového summitu Trumpa s ruským vládcem Vladimirem Putinem co nového sdělit. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov novinářům řekl, že kontakty s Američany pokračují, ale zatím se neudělalo dost pro to, aby mohl být uspořádán nový summit.
Invazi na Ukrajinu, která začala v únoru 2022, nařídil Putin, který tak v Evropě rozpoutal největší ozbrojený konflikt od konce druhé světové války.