Ruský útok na Charkov zranil desítky lidí, Polsko aktivovalo stíhačky


19. 11. 2025Aktualizovánopřed 10 mminutami|Zdroj: Reuters, ČTK, Ukrinform

Ruské drony v noci zasáhly Charkov, který hlásí 32 zraněných včetně dvou dětí. Údery způsobily ve městě požáry, desítky obyvatel se kvůli tomu musely evakuovat. Polsko dočasně uzavřelo letiště v Lublinu a v Řešově poté, co vyslalo do vzduchu stíhačky kvůli ruskému útoku na západní Ukrajině, píše Reuters. Série explozí se ozvala ve městech Lvov a Ternopil, informují místní média. Řada míst Ukrajiny je bez elektřiny.

Podle šéfa oblastní vojenské správy Oleha Syněhubova ruské síly po půlnoci vypustily 19 dronů v okresech Slobidskyj, Osnovjanskij a Nemyslianskyj. „Bylo zraněno 32 osob, mezi nimi devíti- a 13leté dítě a také 18letá dívka. Šest zraněných bylo hospitalizováno,“ napsal Syněhubov na Telegramu

Rusko ve městě zasáhlo mimo jiné vícepodlažní budovu, z níž muselo být evakuováno 48 lidí včetně tří dětí. Poškozeno bylo nejméně deset civilních aut, blízký obytný dům, garáže či supermarket.

Rusové masivně zaútočili na Dnipro, zabíjeli v Charkovské a Černihivské oblasti
Budova v Dněpropetrovské oblasti po ruském dronovém útoku (18. listopadu 2025)

Útok podle zdrojů agentury Reuters zničil výlohy obchodů a další obytné domy. Starosta Charkova Ihor Terechov uvedl, že dron zasáhl okolí zdravotnického zařízení, zranil lékaře a poškodil budovu i okolní auta. Později dodal, že jeden z bezpilotních prostředků zasáhl také školní dvůr.

Charkov, který se nachází asi 30 kilometrů od ruských hranic, čelil silným ruským úderům hned zpočátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Útoky invazních jednotek nepolevují, tamní úřady často hlásí útoky na obytné čtvrti a civilní infrastrukturu.

Ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly osm obětí
Následky ruských útoků na Kyjev

Vzlet polských stíhaček

Při ruském útoku na západní Ukrajinu vyslalo sousední Polsko do vzduchu stíhačky, informovala polská armáda. „Vzlétly dvojice stíhaček rychlé reakce a letadlo včasného varování a pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového sledování byly uvedeny do nejvyššího stupně pohotovosti,“" uvedlo na síti X operační velení.

„Vzhledem k nutnosti zajistit volný pohyb vojenského letectva byla letiště v Řešově a Lublinu dočasně uzavřena,“ uvedl Polský úřad pro řízení letového provozu na síti X.

V 05:00 SEČ byla téměř celá Ukrajina v pohotovosti kvůli varování ukrajinského letectva před ruskými raketovými a dronovými útoky. Kromě polských vzlétly kvůli ruskému útoku na západní Ukrajinu také spojenecké stíhačky.

Výbuchy jsou hlášeny z měst Lvov a Ternopil. „Rusko opět útočí na naši energetickou infrastrukturu,“ uvedlo ukrajinské ministerstvo energetiky. V řadě regionů Ukrajiny energetici kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu museli přistoupit k nouzovému vypínání elektřiny.

Následky ruského úderu na Lvov
Zdroj: Reuters/Stringer

Aktivitu dronů hlásí také Rusko. Tamní ministerstvo obrany tvrdí, že v noci na středu zničila ruská protivzdušná obrana 65 ukrajinských dronů, z toho nejvíce nad Černým mořem a Krasnodarským krajem na jihu Ruska. Na letišti v Krasnodaru musel být dočasně přerušen provoz. Tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra
Vyšetřování následků výbuchu na polské železnici

Výběr redakce

Ruský útok na Charkov zranil desítky lidí, Polsko aktivovalo stíhačky

Ruský útok na Charkov zranil desítky lidí, Polsko aktivovalo stíhačky

06:24Aktualizovánopřed 10 mminutami
Nechceme s prezidentem vykopávat válečnou sekeru, říká Havlíček

Nechceme s prezidentem vykopávat válečnou sekeru, říká Havlíček

před 20 mminutami
Americký Senát podpořil návrh zveřejnit spisy k Epsteinovi

Americký Senát podpořil návrh zveřejnit spisy k Epsteinovi

včeraAktualizovánopřed 36 mminutami
Vznikající vláda by mohla nová pravidla sněmovny předložit do konce roku

Vznikající vláda by mohla nová pravidla sněmovny předložit do konce roku

před 1 hhodinou
Velká chyba, řekl saúdskoarabský korunní princ o vraždě novináře Chášakdžího

Velká chyba, řekl saúdskoarabský korunní princ o vraždě novináře Chášakdžího

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra

Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Fico žádá Rutteho o posílení protivzdušné obrany Slovenska

Fico žádá Rutteho o posílení protivzdušné obrany Slovenska

před 9 hhodinami
Izrael zasáhl uprchlický tábor v Libanonu. Tvrdí, že terčem bylo středisko Hamásu

Izrael zasáhl uprchlický tábor v Libanonu. Tvrdí, že terčem bylo středisko Hamásu

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ruský útok na Charkov zranil desítky lidí, Polsko aktivovalo stíhačky

Ruské drony v noci zasáhly Charkov, který hlásí 32 zraněných včetně dvou dětí. Údery způsobily ve městě požáry, desítky obyvatel se kvůli tomu musely evakuovat. Polsko dočasně uzavřelo letiště v Lublinu a v Řešově poté, co vyslalo do vzduchu stíhačky kvůli ruskému útoku na západní Ukrajině, píše Reuters. Série explozí se ozvala ve městech Lvov a Ternopil, informují místní média. Řada míst Ukrajiny je bez elektřiny.
06:24Aktualizovánopřed 10 mminutami

Americký Senát podpořil návrh zveřejnit spisy k Epsteinovi

Americká Sněmovna reprezentantů a po ní i Senát jednoznačně podpořily návrh zákona, který by přinutil americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnit spisy k případu odsouzeného sexuálního delikventa a finančníka Jeffreyho Epsteina. Prezident USA Donald Trump už předestřel, že tento právní předpis podepíše, pokud jej schválí Kongres.
včeraAktualizovánopřed 36 mminutami

Klimtův portrét se stal druhým nejdražším dílem prodaným v aukci

Portrét od rakouského malíře Gustava Klimta se při úterní aukci v New Yorku vydražil za 236,4 milionu dolarů (4,9 miliardy korun). Informovala o tom agentura AFP, podle níž se obraz stal druhým nejdražším uměleckým dílem prodaným v aukci všech dob.
před 3 hhodinami

Velká chyba, řekl saúdskoarabský korunní princ o vraždě novináře Chášakdžího

Saúdskoarabský korunní princ Mohamed bin Salmán označil vraždu saúdskoarabského novináře žijícího v americkém exilu Džamála Chášakdžího za velkou chybu, která na několik let vážně narušila vztahy se Spojenými státy. Prohlásil to při svém setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Trump se prince, který za vraždou v roce 2018 podle amerických tajných služeb stál, zastal, když řekl, že bin Salmán o ničem nevěděl.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Americký federální soud zablokoval překreslení volebních obvodů v Texasu

Americký federální soud zablokoval republikány prosazené překreslení volebních obvodů ve státě Texas. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž jde o „velkou ránu“ zejména pro texaské republikány, které ke změnám hranic kongresových obvodů vyzýval prezident Donald Trump. Chtěl tím dosáhnout co největšího počtu zvolených republikánů a ubránit těsnou většinu strany ve Sněmovně reprezentantů.
před 5 hhodinami

Ukrajinský soud poslal do vazby někdejšího vicepremiéra kvůli údajné korupci

Ukrajinský soud poslal na 60 dnů do vazby bývalého vicepremiéra Oleksije Černyšova. Kauza se týká korupčního skandálu v ukrajinské energetice. Jako možnou kauci stanovil soud částku 51 milionů hřiven (v přepočtu zhruba 25,6 milionu korun), informovala ukrajinská média.
před 8 hhodinami

Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra

Výbuch, který o víkendu poškodil železniční trať v Polsku na trase mezi Varšavou a Lublinem, si zřejmě objednaly ruské tajné služby, uvedl v úterý mluvčí polského ministra pro zvláštní služby. Premiér Donald Tusk později dodal, že podezřelé jsou dvě osoby s ukrajinským občanstvím v ruských službách. Hned po sabotáži odcestovali z Polska, uvedl. Útok dříve označil za „bezprecedentní“, podle něj mohl skončit tragédií. Nikdo nebyl zraněn.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Fico žádá Rutteho o posílení protivzdušné obrany Slovenska

Slovenský premiér Robert Fico (Smer) požádal generálního tajemníka NATO Marka Rutteho na úterní společné schůzce o posílení protivzdušné obrany Slovenska. Ministerský předseda Ruttemu během jeho návštěvy Bratislavy také zopakoval, že Slovensko s výjimkou komerčních kontraktů nebude dodávat Ukrajině, která se brání ruské agresi, smrtící zbraně. Informoval o tom úřad slovenské vlády.
před 9 hhodinami
Načítání...