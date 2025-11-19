Ruský útok na Charkov zranil desítky lidí, Polsko aktivovalo stíhačky

Ruské drony v noci zasáhly Charkov, který hlásí 32 zraněných včetně dvou dětí. Údery způsobily ve městě požáry, desítky obyvatel se kvůli tomu musely evakuovat. Polsko dočasně uzavřelo letiště v Lublinu a v Řešově poté, co vyslalo do vzduchu stíhačky kvůli ruskému útoku na západní Ukrajině, píše Reuters. Série explozí se ozvala ve městech Lvov a Ternopil, informují místní média. Řada míst Ukrajiny je bez elektřiny.
Podle šéfa oblastní vojenské správy Oleha Syněhubova ruské síly po půlnoci vypustily 19 dronů v okresech Slobidskyj, Osnovjanskij a Nemyslianskyj. „Bylo zraněno 32 osob, mezi nimi devíti- a 13leté dítě a také 18letá dívka. Šest zraněných bylo hospitalizováno,“ napsal Syněhubov na Telegramu
Rusko ve městě zasáhlo mimo jiné vícepodlažní budovu, z níž muselo být evakuováno 48 lidí včetně tří dětí. Poškozeno bylo nejméně deset civilních aut, blízký obytný dům, garáže či supermarket.
Útok podle zdrojů agentury Reuters zničil výlohy obchodů a další obytné domy. Starosta Charkova Ihor Terechov uvedl, že dron zasáhl okolí zdravotnického zařízení, zranil lékaře a poškodil budovu i okolní auta. Později dodal, že jeden z bezpilotních prostředků zasáhl také školní dvůr.
Charkov, který se nachází asi 30 kilometrů od ruských hranic, čelil silným ruským úderům hned zpočátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Útoky invazních jednotek nepolevují, tamní úřady často hlásí útoky na obytné čtvrti a civilní infrastrukturu.
Vzlet polských stíhaček
Při ruském útoku na západní Ukrajinu vyslalo sousední Polsko do vzduchu stíhačky, informovala polská armáda. „Vzlétly dvojice stíhaček rychlé reakce a letadlo včasného varování a pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového sledování byly uvedeny do nejvyššího stupně pohotovosti,“" uvedlo na síti X operační velení.
„Vzhledem k nutnosti zajistit volný pohyb vojenského letectva byla letiště v Řešově a Lublinu dočasně uzavřena,“ uvedl Polský úřad pro řízení letového provozu na síti X.
V 05:00 SEČ byla téměř celá Ukrajina v pohotovosti kvůli varování ukrajinského letectva před ruskými raketovými a dronovými útoky. Kromě polských vzlétly kvůli ruskému útoku na západní Ukrajinu také spojenecké stíhačky.
Výbuchy jsou hlášeny z měst Lvov a Ternopil. „Rusko opět útočí na naši energetickou infrastrukturu,“ uvedlo ukrajinské ministerstvo energetiky. V řadě regionů Ukrajiny energetici kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu museli přistoupit k nouzovému vypínání elektřiny.
Aktivitu dronů hlásí také Rusko. Tamní ministerstvo obrany tvrdí, že v noci na středu zničila ruská protivzdušná obrana 65 ukrajinských dronů, z toho nejvíce nad Černým mořem a Krasnodarským krajem na jihu Ruska. Na letišti v Krasnodaru musel být dočasně přerušen provoz. Tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit.