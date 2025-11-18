Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra

Výbuch, který v pondělí poškodil železniční trať v Polsku na trase mezi Varšavou a Lublinem, si zřejmě objednaly ruské tajné služby. „Vše nasvědčuje tomu, že ruské zpravodajské služby zadaly sabotáž během víkendu,“ uvedl v úterý mluvčí polského ministra pro zvláštní služby. Premiér Donald Tusk to označil za „bezprecedentní akt sabotáže“ a slíbil, že dopadne pachatele incidentu, který podle něj mohl skončit tragédií.
„Ti, kdo si sabotáž objednali – a vše ukazuje na to, že to byly ruské zvláštní služby –, by si velice přáli dozvědět se, kterým směrem se vyšetřování ubírá,“ řekl mluvčí ministra pro koordinaci zvláštních služeb Jacek Dobrzyński po jednání vládního výboru pro národní bezpečnost. Novináře vybídl k opatrnosti a varoval, že informace z neznámých zdrojů mohou být „typickými ruskými dezinformacemi“, sloužícími ke znejistění společnosti a k nahánění strachu.
Vyšetřovatelé našli SIM karty, které měly odpálit nálože
Polské zpravodajské služby už vědí, kdo zakoupil SIM karty do mobilních telefonů, které měly posloužit k odpálení dvou náloží na kolejích, uvedla rozhlasová stanice RMF-24 s tím, že novinky z vyšetřování se její reportér dozvěděl neoficiálně.
Na trati z Varšavy do Lublinu byly dvě nálože, ale jedna z neznámých důvodů nevybuchla, a tak bylo možné zajistit SIM kartu, pocházející od polského operátora. Její kupec, jehož osobní údaje se podařilo získat, ještě nemusí být pachatelem, ale i tak jde o důležitou stopu, dodala stanice.
Původně měl explodovat vlak, tvrdí Tusk
Polská prokuratura v pondělí zahájila vyšetřování sabotážních a teroristických činů proti železnici, spáchaných pro cizí rozvědky.
Terčem výbuchu se podle premiéra Tuska měl stát vlak z Varšavy do Demblinu. Trať se používá k přepravě zbraní pro Ukrajinu, která se čtvrtým rokem s pomocí Západu brání otevřené agresi Ruska. Tusk slíbil, že Polsko dopadne pachatele bez ohledu na to, kdo za útokem stál. Ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz uvedl, že armáda hlídá 120 kilometrů této trati, která vede k ukrajinským hranicím a po které podle ministerstva infrastruktury denně projede 115 vlaků.
Polsko v minulosti prohlásilo, že jeho úloha logistického centra pro dodávky zbraní a další pomoci Ruskem napadené Ukrajině z něj činí terč možných sabotáží. V říjnu Varšava uvedla, že v Polsku a Rumunsku bylo zadrženo osm osob podezřelých z plánování sabotáže ve prospěch Ruska. Moskva opakovaně popřela, že by v Polsku prováděla diverzní akce.