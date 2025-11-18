Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra


18. 11. 2025Aktualizovánopřed 18 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Výbuch, který v pondělí poškodil železniční trať v Polsku na trase mezi Varšavou a Lublinem, si zřejmě objednaly ruské tajné služby. „Vše nasvědčuje tomu, že ruské zpravodajské služby zadaly sabotáž během víkendu,“ uvedl v úterý mluvčí polského ministra pro zvláštní služby. Premiér Donald Tusk to označil za „bezprecedentní akt sabotáže“ a slíbil, že dopadne pachatele incidentu, který podle něj mohl skončit tragédií.

„Ti, kdo si sabotáž objednali – a vše ukazuje na to, že to byly ruské zvláštní služby –, by si velice přáli dozvědět se, kterým směrem se vyšetřování ubírá,“ řekl mluvčí ministra pro koordinaci zvláštních služeb Jacek Dobrzyński po jednání vládního výboru pro národní bezpečnost. Novináře vybídl k opatrnosti a varoval, že informace z neznámých zdrojů mohou být „typickými ruskými dezinformacemi“, sloužícími ke znejistění společnosti a k nahánění strachu.

Vyšetřovatelé našli SIM karty, které měly odpálit nálože

Polské zpravodajské služby už vědí, kdo zakoupil SIM karty do mobilních telefonů, které měly posloužit k odpálení dvou náloží na kolejích, uvedla rozhlasová stanice RMF-24 s tím, že novinky z vyšetřování se její reportér dozvěděl neoficiálně.

Na trati z Varšavy do Lublinu byly dvě nálože, ale jedna z neznámých důvodů nevybuchla, a tak bylo možné zajistit SIM kartu, pocházející od polského operátora. Její kupec, jehož osobní údaje se podařilo získat, ještě nemusí být pachatelem, ale i tak jde o důležitou stopu, dodala stanice.

Trať na východě Polska zničil výbuch, uvedl Tusk. Mluví o sabotáži
Polský premiér Donald Tusk na místě, kde výbuch poškodil železniční trať

Původně měl explodovat vlak, tvrdí Tusk

Polská prokuratura v pondělí zahájila vyšetřování sabotážních a teroristických činů proti železnici, spáchaných pro cizí rozvědky.

Terčem výbuchu se podle premiéra Tuska měl stát vlak z Varšavy do Demblinu. Trať se používá k přepravě zbraní pro Ukrajinu, která se čtvrtým rokem s pomocí Západu brání otevřené agresi Ruska. Tusk slíbil, že Polsko dopadne pachatele bez ohledu na to, kdo za útokem stál. Ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz uvedl, že armáda hlídá 120 kilometrů této trati, která vede k ukrajinským hranicím a po které podle ministerstva infrastruktury denně projede 115 vlaků.

Polsko v minulosti prohlásilo, že jeho úloha logistického centra pro dodávky zbraní a další pomoci Ruskem napadené Ukrajině z něj činí terč možných sabotáží. V říjnu Varšava uvedla, že v Polsku a Rumunsku bylo zadrženo osm osob podezřelých z plánování sabotáže ve prospěch Ruska. Moskva opakovaně popřela, že by v Polsku prováděla diverzní akce.

V Polsku zadrželi podezřelé z příprav sabotáží
Ilustrační foto

Výběr redakce

Praha vypíše tendr za 2,47 miliardy na průzkum pro dostavbu městského okruhu

Praha vypíše tendr za 2,47 miliardy na průzkum pro dostavbu městského okruhu

11:16Aktualizovánopřed 5 mminutami
Žádná firma není imunní proti splasknutí bubliny AI, míní šéf Alphabetu

Žádná firma není imunní proti splasknutí bubliny AI, míní šéf Alphabetu

před 13 mminutami
Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra

Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra

11:41Aktualizovánopřed 18 mminutami
Evropská komise vyšetřuje cloudové platformy Amazonu a Microsoftu

Evropská komise vyšetřuje cloudové platformy Amazonu a Microsoftu

před 23 mminutami
Rusové masivně zaútočili na Dnipro, zabíjeli v Charkovské a Černihivské oblasti

Rusové masivně zaútočili na Dnipro, zabíjeli v Charkovské a Černihivské oblasti

10:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Bitcoin sestoupil pod 90 tisíc dolarů, vymazal letošní zisky

Bitcoin sestoupil pod 90 tisíc dolarů, vymazal letošní zisky

před 1 hhodinou
Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o výročí 17. listopadu

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o výročí 17. listopadu

před 4 hhodinami
Státní soud zablokoval nasazení Národní gardy proti kriminalitě v Memphisu

Státní soud zablokoval nasazení Národní gardy proti kriminalitě v Memphisu

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Žádná firma není imunní proti splasknutí bubliny AI, míní šéf Alphabetu

Pokud by splaskla současná bublina umělé inteligence (AI), zasáhlo by to všechny firmy, včetně Googlu. Řekl to v rozhovoru se zpravodajskou televizí BBC News generální ředitel Alphabetu Sundar Pichai. Dodal, že současná vlna investic do AI představuje mimořádný moment, připustil ale i prvky iracionality na trhu.
před 13 mminutami

Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra

Výbuch, který v pondělí poškodil železniční trať v Polsku na trase mezi Varšavou a Lublinem, si zřejmě objednaly ruské tajné služby. „Vše nasvědčuje tomu, že ruské zpravodajské služby zadaly sabotáž během víkendu,“ uvedl v úterý mluvčí polského ministra pro zvláštní služby. Premiér Donald Tusk to označil za „bezprecedentní akt sabotáže“ a slíbil, že dopadne pachatele incidentu, který podle něj mohl skončit tragédií.
11:41Aktualizovánopřed 18 mminutami

Evropská komise vyšetřuje cloudové platformy Amazonu a Microsoftu

Evropská komise zahájila tři vyšetřování týkající se cloudových platforem Amazon Web Services a Microsoft Azure. Komise, jež plní i funkci unijního antimonopolního orgánu, chce mimo jiné určit, zda jsou americké firmy Microsoft a Amazon v cloudových službách takzvanými gatekeepery, tedy hráči, kteří významně ovlivňují provoz internetu a musí dle nařízení o digitálních trzích (DMA) na společném trhu splňovat přísnější podmínky.
před 23 mminutami

Rusové masivně zaútočili na Dnipro, zabíjeli v Charkovské a Černihivské oblasti

Rusko v noci na úterý podniklo masivní dronový útok na ukrajinské Dnipro. Město hlásí zraněné a rozsáhlé škody, okupanti poškodili mimo jiné železniční nádraží a redakci veřejnoprávní stanice. V Charkovské oblasti zabil ruský raketový útok sedmnáctiletou dívku, v Černihivské oblasti zemřely v důsledku dronového náletu dvě ženy, uvedly tamní úřady. Ruské údery na Ukrajinu v poslední době sílí.
10:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Bitcoin sestoupil pod 90 tisíc dolarů, vymazal letošní zisky

Cena největší kryptoměny bitcoin i nadále klesá. V noci na úterý poprvé za posledních sedm měsíců sestoupila pod 90 tisíc dolarů (zhruba 1,87 milionu korun). Kolem 7:45 SEČ se bitcoin obchodoval za 89 857,86 dolarů. Od 6. října kryptoměna ztratila více než 25 procent hodnoty. Vymazala tak své letošní zisky.
před 1 hhodinou

Státní soud zablokoval nasazení Národní gardy proti kriminalitě v Memphisu

Soud v americkém státě Tennessee v pondělí zablokoval nasazení Národní gardy ve městě Memphis, kam ji po výzvě prezidenta Donalda Trumpa vyslal k boji s kriminalitou republikánský guvernér Bill Lee. Státní soud konstatoval, že na základě zákonů Tennessee může o nasazení gardistů rozhodnout jen místní parlament.
před 4 hhodinami

Rada bezpečnosti OSN souhlasila s vysláním mezinárodních bezpečnostních sil do Gazy

Rada bezpečnosti OSN (RB) schválila rezoluci, která počítá s vysláním mezinárodních bezpečnostních sil do Pásma Gazy. Rada také souhlasila s možností budoucí cesty k nezávislému palestinskému státu. Informuje o tom agentura AP, podle níž americký návrh prošel v poměru třináct ku nule. V hlasování se zdržely Rusko a Čína.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Trump by zahájil útoky proti Mexiku, pokud by to zastavilo pašování drog do USA

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že by zahájil útoky proti Mexiku, pokud by to zastavilo pašování drog do Spojených států. Informují o tom agentury Reuters a AFP. Šéf Bílého domu rovněž oznámil, že bude mluvit s venezuelským vládcem Nicolásem Madurem, jehož opakovaně spojuje s obchody s drogami. Trump zároveň odmítl vyloučit, že by do Venezuely poslal americké vojáky.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Načítání...