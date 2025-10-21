V Polsku zadrželi podezřelé z příprav sabotáží


před 38 mminutami|Zdroj: ČTK

Polské bezpečnostní složky v posledních dnech v různých částech země zadržely osm lidí podezřelých z příprav sabotáží, uvedl polský premiér Donald Tusk. Varšava v minulosti opakovaně informovala o sabotážích nebo pokusech o ně, za nimiž podle ní stálo Rusko.

Tusk o zásahu kontrarozvědky ABW a dalších orgánů nezveřejnil prakticky žádné další podrobnosti. Napsal jen, že případ se vyvíjí a že pokračují operativní kroky. Tomasz Siemoniak, který ve vládě odpovídá za koordinaci tajných služeb, později uvedl, že případ se týká zjišťování polohy vojenských objektů a prvků kritické infrastruktury, přípravy prostředků pro diverzní akce a bezprostřední realizace útoků.

Siemoniakův mluvčí Jacek Dobrzyński řekl, že už v uplynulých měsících ABW zadržela celkem 55 lidí, kteří jsou podezřelí, že na objednávku Ruska pracovali proti Polsku a dalším zemím Evropské unie. Je mezi nimi 21letý Ukrajinec Danylo H., který bydlel nedaleko Varšavy a pracoval jako skladník. S dalšími dvěma Ukrajinci údajně vytvořili trasu, po které přes Polsko a Rumunsko na Ukrajinu posílali výbušné materiály. Danylo H. byl zadržen ve čtvrtek ve Varšavě, další dva Ukrajinci v Bukurešti. Na tomto případu Polsko spolupracuje s Rumunskem.

Polská prokuratura uvedla, že balíčky s trhavinou se měly během přepravy vznítit nebo explodovat. „Cílem plánovaných aktivit bylo zastrašit obyvatele a destabilizovat země Evropské unie, které podporují Ukrajinu,“ cituje agentura PAP z prohlášení prokuratury.

Podle Dobrzyńského jsou ruské tajné služby v Polsku neustále aktivní. „Polsko je v první linii, ... právě tady začínají jejich aktivity, právě tady se snaží získávat své agenty,“ uvedl.

„Studená válka proti Unii“

Polský ministr vnitra Marcin Kierwiński v rozhlasové stanici Radio Zet upozornil, že je nutné se připravit na to, že bude přibývat případů, jako je sabotáž nebo získávání informací o kritické infrastruktuře. „Je evidentní, že Rusko vstoupilo do fáze studené války proti Evropské unii,“ prohlásil Kierwiński.

V červenci Tusk uvedl, že polské úřady zadržely 32 lidí podezřelých ze spolupráce s ruskými tajnými službami za účelem sabotáží.

Až doživotí v Polsku hrozí 21letému Kolumbijci, který podle ABW na pokyn ruské tajné služby podpálil loni v květnu dva sklady se stavebninami. V Česku byl tentýž muž letos v červnu odsouzen k osmi letům vězení za žhářský útok na pražský dopravní podnik.

