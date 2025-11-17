Rumunsko evakuuje vesnici kvůli hořícímu tankeru na Ukrajině


před 27 mminutami|Zdroj: ČTK

Kvůli nebezpečí „bezprostředního výbuchu“ nařídily rumunské úřady evakuovat vesnici Plauru u hranic s Ukrajinou poté, co ruský dron způsobil požár na tankeru se zkapalněným plynem. Uvedla to rumunská tisková agentura Agerpress.

Z vesnice Plauru, která leží na břehu Dunaje naproti ukrajinskému přístavu Izmajil v Oděské oblasti, se má evakuovat 100 až 150 lidí, napsal server Digi24 s odvoláním na místní úřady. Agentura Agerpress zveřejnila video, na němž je vidět požár na tankeru se zkapalněným ropným plynem (LPG) kotvícím na ukrajinské straně řeky.

„Vážné nebezpečí exploze v oblasti obce Plauru. Vyhněte se oblasti a opusťte ji. Dodržujte doporučení vydaná úřady, včetně těch, která předpokládají evakuaci z ohrožené zóny, dopravní omezení nebo objízdné trasy,“ uvádí se v prohlášení rumunské agentury pro mimořádné situace.

Šéf vojenské správy v Oděské oblasti Oleh Kiper uvedl, že Rusko v noci na pondělí provedlo rozsáhlý dronový útok na Oděskou oblast. Bezpilotní prostředky podle něj zasáhly energetickou a přístavní infrastrukturu a poškozeno bylo i několik civilních plavidel.

Zelenskyj zavede v Oděse vojenskou správu
Následky záplav v Oděse

Další mrtví na Ukrajině

Ruské útoky pokračovaly i v jiných částech země. Nejméně tři lidé zemřeli a patnáct osob včetně tří dětí utrpělo zranění při raketovém úderu na městečko Balaklija v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny, sdělila místní vojenská správa. Při ruském dělostřeleckém útoku na město Nikopol byli odpoledne zabiti dva lidé a jeden utrpěl zranění, uvedla pak vojenská správa Dněpropetrovské oblasti.

Ministerstvo obrany v Moskvě tvrdí, že síly Kremlu dobyly další tři vesnice na východě Ukrajiny. Podle ruského resortu jde o obce Haj v Dněpropetrovské oblasti, Platonivka v Doněcké oblasti a Dvoričanske v Charkovské oblasti. Informace však nebylo možné ověřit z nezávislých zdrojů, ukrajinská strana věc dosud nekomentovala.

Analytici britského deníku The Telegraph uvedli, že ukrajinská armáda v posledních dnech posílila své jednotky u města Pokrovsk v Doněcké oblasti, který čelí hlavnímu náporu ofenzivy ruských sil. Tím však oslabila další frontové úseky, což nepřátelé využili pro své lokální průlomy. Situace se z pohledu Kyjeva horší především v Záporožské oblasti.

Rusové „pohlcují“ Pokrovsk, ukrajinské vedení řeší obtížné dilema
Ukrajinský voják vypouští u Pokrovsku průzkumný dron (6. října 2025)

Intenzivní ruské údery

Ukrajina se brání plnohodnotné ruské agresi od února 2022 a Moskva v poslední době zesílila dronové i raketové útoky. Podle analýzy agentury AFP opírající se o ukrajinské údaje byl počet nočních útoků ruskými střelami na sousední zemi v říjnu nejvyšší od začátku roku 2023.

Ruské síly v říjnu na Ukrajinu odpálily 270 raketových střel, což je o 46 procent více než v září, vyplývá z údajů, které denně poskytuje ukrajinské letectvo.

Načítání...

Moskva cílí zejména na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a popírá, že by mířila na civilisty, Kyjev však běžně hlásí desítky civilních obětí.

Také Ukrajina v rámci své obrany útočí na ruském území zvláště svými drony, počet civilních obětí je ale na ruské straně menší. Tvrzení ani jedné ze stran nelze v podmínkách válečného konfliktu nezávisle ověřit.

Rusko kvůli ukrajinským útokům na rafinerie dál sužuje palivová krize
Ilustrační foto

Výběr redakce

„Třicet šest let svobody.“ Česko si připomíná události 17. listopadu

Minutu po minutě„Třicet šest let svobody.“ Česko si připomíná události 17. listopadu

06:51Aktualizovánopřed 25 mminutami
Rumunsko evakuuje vesnici kvůli hořícímu tankeru na Ukrajině

Rumunsko evakuuje vesnici kvůli hořícímu tankeru na Ukrajině

před 27 mminutami
„Česko není na prodej.“ Demonstrace míří proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristů

„Česko není na prodej.“ Demonstrace míří proti vzniku vlády ANO, SPD a Motoristů

15:44Aktualizovánopřed 44 mminutami
Gruzie zruší protikorupční úřad, řekl šéf parlamentu

Gruzie zruší protikorupční úřad, řekl šéf parlamentu

13:19Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Pavel: Pokud Babiš nevyřeší střet zájmů, ANO by mělo nabídnout jiného kandidáta

Pavel: Pokud Babiš nevyřeší střet zájmů, ANO by mělo nabídnout jiného kandidáta

10:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Kyjev koupí od Francie sto stíhaček Rafale, oznámil Zelenskyj

Kyjev koupí od Francie sto stíhaček Rafale, oznámil Zelenskyj

12:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Německo zruší omezení na vývoz zbraní do Izraele

Německo zruší omezení na vývoz zbraní do Izraele

před 2 hhodinami
Svoboda bez odpovědnosti nedává smysl, řekl Pavel na Národní třídě

Svoboda bez odpovědnosti nedává smysl, řekl Pavel na Národní třídě

10:56Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Rumunsko evakuuje vesnici kvůli hořícímu tankeru na Ukrajině

Kvůli nebezpečí „bezprostředního výbuchu“ nařídily rumunské úřady evakuovat vesnici Plauru u hranic s Ukrajinou poté, co ruský dron způsobil požár na tankeru se zkapalněným plynem. Uvedla to rumunská tisková agentura Agerpress.
před 27 mminutami

USA označí Kartel sluncí za teroristickou organizaci

Spojené státy americké označí venezuelský Kartel sluncí (Cartel de los Soles) údajně vedený venezuelským prezidentem Nicolásem Madurem a dalšími představiteli jeho vlády za zahraniční teroristickou organizaci, oznámilo to v noci na pondělí americké ministerstvo zahraničí. To zřejmě umožní USA dále zvýšit tlak na venezuelskou vládu. Krok americké diplomacie vstoupí v platnost v pondělí 24. listopadu. S Madurem by prý prezident USA Donald Trumpa ale mohl také jednat.
před 35 mminutami

Gruzie zruší protikorupční úřad, řekl šéf parlamentu

Gruzie zruší protikorupční úřad, který zřídila v roce 2022 na doporučení Evropské unie, oznámil podle agentury TASS šéf gruzínského parlamentu a představitel vládní strany Gruzínský sen Šalva Papuašvili. Také sdělil, že země zruší hlasování voličů ze zahraničí.
13:19Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Kyjev koupí od Francie sto stíhaček Rafale, oznámil Zelenskyj

Ukrajina koupí od Francie sto bojových letounů Rafale, oznámil v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po podpisu „historické“ dohody s francouzským protějškem Emmanuelem Macronem, uvedla stanice TF1 Info. Dodávky by mohly podle expertů trvat několik let.
12:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami

V Bangladéši to vře. Expremiérka dostala trest smrti

Bangladéšský tribunál odsoudil expremiérku Hasínu Vadžídovou k trestu smrti za zločiny proti lidskosti při loňských protestech. Při zásazích zemřelo čtrnáct set lidí. V zemi stoupá napětí před blížícími se volbami, v pondělí místy vypukly protesty. Do ulic metropole Dháky i v jiných oblastech byly nasazeny policejní a polovojenské síly. Vadžídová, která obvinění odmítá, byla souzena v nepřítomnosti. Loni uprchla do Indie.
13:32Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Německo zruší omezení na vývoz zbraní do Izraele

Německo zruší omezení týkající se vývozu zbraní do Izraele, která zavedlo v srpnu kvůli válce v Pásmu Gazy, sdělil agentuře DPA mluvčí vlády Stefan Kornelius. Rozhodnutí podle něj nabyde účinnosti 24. listopadu.
před 2 hhodinami

Svoboda je základ toho, aby každý měl šanci na důstojný život, řekl Pellegrini

Svoboda a demokracie, které přinesl listopad 1989, jsou základním předpokladem k tomu, aby každý na Slovensku měl šanci prožít důstojný život, řekl slovenský prezident Peter Pellegrini u památníku popravených a umučených politických vězňů za komunismu. Obyvatele vyzval k respektování slušných a neútočných názorů jiných.
před 3 hhodinami

Trať na východě Polska zničil výbuch, uvedl Tusk. Mluví o sabotáži

Železniční trať mezi Varšavou a Lublinem na východě Polska zničil výbuch, uvedl v pondělí premiér Donald Tusk. Podle něj se jedná o akt sabotáže. Incident vyšetřuje prokuratura. Již v neděli Tusk k incidentu uvedl, že nikdo nebyl zraněn.
09:20Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Načítání...