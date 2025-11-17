Rumunsko evakuuje vesnici kvůli hořícímu tankeru na Ukrajině

Kvůli nebezpečí „bezprostředního výbuchu“ nařídily rumunské úřady evakuovat vesnici Plauru u hranic s Ukrajinou poté, co ruský dron způsobil požár na tankeru se zkapalněným plynem. Uvedla to rumunská tisková agentura Agerpress.
Z vesnice Plauru, která leží na břehu Dunaje naproti ukrajinskému přístavu Izmajil v Oděské oblasti, se má evakuovat 100 až 150 lidí, napsal server Digi24 s odvoláním na místní úřady. Agentura Agerpress zveřejnila video, na němž je vidět požár na tankeru se zkapalněným ropným plynem (LPG) kotvícím na ukrajinské straně řeky.
„Vážné nebezpečí exploze v oblasti obce Plauru. Vyhněte se oblasti a opusťte ji. Dodržujte doporučení vydaná úřady, včetně těch, která předpokládají evakuaci z ohrožené zóny, dopravní omezení nebo objízdné trasy,“ uvádí se v prohlášení rumunské agentury pro mimořádné situace.
Šéf vojenské správy v Oděské oblasti Oleh Kiper uvedl, že Rusko v noci na pondělí provedlo rozsáhlý dronový útok na Oděskou oblast. Bezpilotní prostředky podle něj zasáhly energetickou a přístavní infrastrukturu a poškozeno bylo i několik civilních plavidel.
Další mrtví na Ukrajině
Ruské útoky pokračovaly i v jiných částech země. Nejméně tři lidé zemřeli a patnáct osob včetně tří dětí utrpělo zranění při raketovém úderu na městečko Balaklija v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny, sdělila místní vojenská správa. Při ruském dělostřeleckém útoku na město Nikopol byli odpoledne zabiti dva lidé a jeden utrpěl zranění, uvedla pak vojenská správa Dněpropetrovské oblasti.
Ministerstvo obrany v Moskvě tvrdí, že síly Kremlu dobyly další tři vesnice na východě Ukrajiny. Podle ruského resortu jde o obce Haj v Dněpropetrovské oblasti, Platonivka v Doněcké oblasti a Dvoričanske v Charkovské oblasti. Informace však nebylo možné ověřit z nezávislých zdrojů, ukrajinská strana věc dosud nekomentovala.
Analytici britského deníku The Telegraph uvedli, že ukrajinská armáda v posledních dnech posílila své jednotky u města Pokrovsk v Doněcké oblasti, který čelí hlavnímu náporu ofenzivy ruských sil. Tím však oslabila další frontové úseky, což nepřátelé využili pro své lokální průlomy. Situace se z pohledu Kyjeva horší především v Záporožské oblasti.
Intenzivní ruské údery
Ukrajina se brání plnohodnotné ruské agresi od února 2022 a Moskva v poslední době zesílila dronové i raketové útoky. Podle analýzy agentury AFP opírající se o ukrajinské údaje byl počet nočních útoků ruskými střelami na sousední zemi v říjnu nejvyšší od začátku roku 2023.
Ruské síly v říjnu na Ukrajinu odpálily 270 raketových střel, což je o 46 procent více než v září, vyplývá z údajů, které denně poskytuje ukrajinské letectvo.
Moskva cílí zejména na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a popírá, že by mířila na civilisty, Kyjev však běžně hlásí desítky civilních obětí.
Také Ukrajina v rámci své obrany útočí na ruském území zvláště svými drony, počet civilních obětí je ale na ruské straně menší. Tvrzení ani jedné ze stran nelze v podmínkách válečného konfliktu nezávisle ověřit.
