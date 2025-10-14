Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý večer oznámil, že v Oděse na jihu země zavede vojenskou správu. Stalo se tak poté, co podle tajné služby SBU zbavil starostu Hennadije Truchanova ukrajinského občanství na základě informace, že starosta Oděsy má ruský pas. Truchanov stále popírá, že by měl ruské občanství, a hodlá se bránit soudně.
Zelenskyj zavede v Oděse vojenskou správu
„Oděsa si zaslouží větší ochranu a větší podporu. Toho lze dosáhnout zavedením vojenské správy. Příliš mnoho bezpečnostních problémů v Oděse zůstává příliš dlouho bez adekvátní reakce. Brzy budou všechna efektivní rozhodnutí učiněna. Brzy jmenuji šéfa vojenské správy,“ napsal večer Zelenskyj na Telegramu.
Ukrajinský prezident před týdnem kritizoval „místní vůdce“ v Oděse, že neudělali dost pro ochranu lidí před záplavami, které si vyžádaly deset obětí na životech, napsala agentura Reuters. Připomněla, že Truchanov se vyslovil proti „derusifikaci“ Ukrajiny, která začala po ruské anexi Krymu v roce 2014, a postavil se proti odstranění sochy carevny Kateřiny Veliké, která přístav založila v roce 1794, a také sochy ruského básníka Alexandra Puškina. Takový přístup udělal z Truchanova kontroverzní postavu. V úterý večer se ve městě několik desítek lidí dožadovalo starostova odvolání, napsala Reuters.
Šedesátiletý Truchanov je zvoleným starostou milionového města od roku 2014. Podezření, že má ruské občanství, zaznívala již dříve, ale starosta opakovaně odsuzoval Rusko za útoky na Oděsu a její infrastrukturu. Bez ukrajinského občanství by nemohl zůstat v čele důležitého přístavního města na jihu země, připomínají média.
Odebírání občanství
Zelenskyj je již delší dobu obviňován z autoritářských tendencí, a to mimo jiné kyjevským starostou Vitalijem Klyčkem, napsala agentura DPA a připomněla, že v posledních dnech došlo k veřejným sporům mezi starostou Klyčkem a šéfem vojenské správy metropole Tymurem Tkačenkem, kterého jmenoval šéf státu. Zelenskyj zase kritizoval Klyčka po výpadcích elektřiny, které způsobily nálety ruských dronů.
Odebrání občanství, které se v sovětských dobách praktikovalo proti disidentům, se za Zelenského a jeho předchůdce v čele státu Petra Porošenka stalo opět běžnou praxí, napsala DPA a připomněla, že Zelenskyj v létě zbavil občanství hlavu ukrajinské pravoslavné církve dříve podřízené Moskvě.
Opoziční poslanec Oleksij Hončarenko z Oděsy, který je ostrým kritikem Zelenského, uvedl, že ohledně Truchanova existuje mnoho otázek, ale o tom, zda je vinen, by měl rozhodnout soud, protože tak to chodí v demokratickém právním státu. „Dnes odvedou Truchanova a všichni se budeme radovat, protože je špatný, ale zítra se spustí tato represivní mašinérie proti nepohodlným lidem,“ napsal na Telegramu. Zvoleného starostu má podle něj vystřídat Zelenského člověk, který ve volbách nezískal ani desetinu hlasů, ale přesto dostane do rukou město s velikým rozpočtem.