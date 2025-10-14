Ruská armáda zaútočila na konvoj humanitární mise OSN v ukrajinské Chersonské oblasti. Informaci předsedy tamní oblastní správy Oleksandra Prokudina potvrdila OSN. Prokudin Rusy obvinil z dělostřeleckého ostřelování a dronového útoku na čtyři nákladní vozidla Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA). Nikdo podle něj nebyl zraněn. OSN útok označila za nepřijatelný a uvedla, že by se mohlo jednat i o válečný zločin.
Rusko na Ukrajině zaútočilo na humanitární konvoj OSN
Rusové podle Prokudina zaútočili na čtyři bílá vozidla, na kterých bylo napsáno, že neobsahují vojenskou techniku. „Vezla pomoc lidem. Jeden vůz shořel, druhý byl vážně poškozen. Dvěma dalším se podařilo útokům uniknout,“ napsal regionální činitel.
Podle něj invazní vojáci zaútočili na konvoj v Bilozerské hromadě, která se nachází několik kilometrů jihozápadně od regionálního centra Chersonu. Hromada je správní jednotka zahrnující například město a přilehlé vesnice.
Koordinátor OSN pro Ukrajinu Matthias Schmale podle prohlášení OSN informaci o ruském útoku na konvoj potvrdil. Vozy byly podle něj jasně označené jako patřící pod OSN a přepravující humanitární pomoc. Přesto je podle něho Rusko nejprve ostřelovalo a poté zaútočilo FPV drony, které jsou vybaveny kamerami.
„Takové útoky jsou naprosto nepřijatelné. Humanitární pracovníky chrání mezinárodní humanitární právo,“ uvedl Schmale. „Úmyslné útoky na humanitární pracovníky a humanitární prostředky jsou hrubým porušením mezinárodního humanitárního práva a mohly by se rovnat válečnému zločinu,“ dodal.
Cherson leží na pravém břehu řeky Dněpr, která v těchto místech tvoří současnou frontovou linii. Ruské invazní síly velkou část Chersonské oblasti – včetně jejího správního střediska – zkraje své plnohodnotné invaze v roce 2022 obsadily a několik měsíců okupovaly.
Po tlaku ukrajinské armády se na podzim 2022 Rusové stáhli z pravobřežní části regionu na levý břeh Dněpru, ale region západně od řeky – včetně Chersonu – pravidelně ostřelují a bombardují. Východní část Chersonské oblasti Rusové okupují.